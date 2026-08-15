Klimakrise und Kraftwerke Wie belastbar ist die Energieversorgung bei Hitze und Dürre?

Fast alle ächzen unter der Hitze. Ein bislang wenig beachtetes Problem: der Hitzetod bei Nutztieren. Allein am Hitzewochenende vom 26. bis 28. Juni verendeten in Deutschland mindestens Zehntausende Nutztiere durch die hohen Außentemperaturen, hat eine taz-Recherche offenbart. Offizielle Statistiken fehlen. Darüber sprechen Katharina Schipkowski und Verena Kern im klima update°.

Hitze, Dürre und Niedrigwasser werden zum Stresstest für Europas Energiesystem. Doch die Auswirkungen auf fossile und erneuerbare Energieanlagen sind sehr unterschiedlich – mit einigen Überraschungen.

Eine gute Nachricht: Tropenwälder geraten zwar durch Hitze und Trockenheit unter Stress, doch offenbar sind die Bäume anpassungsfähiger als bislang angenommen. Das zeigt eine internationale Studie, die gerade im Fachjournal Nature erschienen ist.

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