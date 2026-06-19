Die Klima-News der Woche : Sind queere Haushalte stärker von Energiearmut betroffen?
Empfohlener externer Inhalt
Fast jedes Kind ist Klimarisiko ausgesetzt. Wie Energiearmut in den USA die LGBTQ-Community betrifft. Deutschland will noch bis 2050 Flüssiggas beziehen.
Energiearmut ist in den USA ein weit verbreitetes Problem. Wissenschaftler*innen zeigen nun in einer neuen Studie: Haushalte mit lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans oder queeren Personen sind häufiger betroffen als alle anderen Bevölkerungsgruppen – mit einer Ausnahme. Darüber sprechen Katharina Schipkowski und Verena Kern im klima update°.
Außerdem: Fast jedes Kind weltweit ist einem der acht häufigsten Klimarisiken ausgesetzt und fast jedes zweite Kind mehreren dieser Risiken. Davor warnt das UN-Kinderhilfswerk Unicef in seinem aktuellen „Children’s Climate Risk Report“ – und appelliert an die Regierenden, endlich ehrgeizige Maßnahmen zum Schutz des Klimas und damit zum Schutz der Kinder zu ergreifen.
Der staatliche deutsche Strom- und Gaslieferant Sefe GmbH will bis 2050 Flüssiggas aus Kanada beziehen – obwohl Deutschland dann schon fossilfrei sein soll. Das Wirtschaftsministerium unter Katherina Reiche (CDU) sieht darin kein Problem.
klima update°: der Podcast zu Klimapolitik, Energiewende und Klimaforschung. In Kooperation mit dem Onlinemagazin klimareporter° und der taz panterstiftung. Immer auf taz.de, Spotify, Deezer, Apple Podcasts und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt.
Auf taz.de finden Sie eine unabhängige, progressive Stimme. Frei zugänglich, ermöglicht von unserer Community. Alle Informationen auf unserer Webseite sind kostenlos verfügbar. Wer es sich aber leisten kann, darf einen kleinen Beitrag leisten. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen
meistkommentiert