Die Klima-News der Woche Sind queere Haushalte stärker von Energiearmut betroffen?

Energiearmut ist in den USA ein weit verbreitetes Problem. Wis­sen­schaft­le­r*in­nen zeigen nun in einer neuen Studie: Haushalte mit lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans oder queeren Personen sind häufiger betroffen als alle anderen Bevölkerungsgruppen – mit einer Ausnahme. Darüber sprechen Katharina Schipkowski und Verena Kern im klima update°.

Außerdem: Fast jedes Kind weltweit ist einem der acht häufigsten Klimarisiken ausgesetzt und fast jedes zweite Kind mehreren dieser Risiken. Davor warnt das UN-Kinderhilfswerk Unicef in seinem aktuellen „Children’s Climate Risk Report“ – und appelliert an die Regierenden, endlich ehrgeizige Maßnahmen zum Schutz des Klimas und damit zum Schutz der Kinder zu ergreifen.

Der staatliche deutsche Strom- und Gaslieferant Sefe GmbH will bis 2050 Flüssiggas aus Kanada beziehen – obwohl Deutschland dann schon fossilfrei sein soll. Das Wirtschaftsministerium unter Katherina Reiche (CDU) sieht darin kein Problem.

klima update°: der Podcast zu Klimapolitik, Energiewende und Klimaforschung. In Kooperation mit dem Onlinemagazin klimareporter° und der taz panterstiftung. Immer auf taz.de, Spotify, Deezer, Apple Podcasts und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt.