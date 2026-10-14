Klimakiller Methan Lecks stopfen, Erderhitzung abbremsen

E s ist ein enorm potenter, aber auch relativ schnell flüchtiger Klimakiller: CH 4 . Methan heizt die Atmosphäre in den ersten 20 Jahren rund 80 Mal stärker auf als CO ₂ , baut sich aber auch nach etwa 12 Jahren wieder ab. Der Weltklimarat rechnet Methan rund ein halbes Grad der bisherigen Erwärmung zu. Das ist etwa ein Drittel der Gesamterhitzung seit der Industriellen Revolution. Methan ist also ein Fluch. Aber die Vermeidung von Methan-Emissionen kann zum Segen werden.

Denn das ist vergleichsweise leicht – und gilt deshalb als einer der wenigen Wege, wie die Menschheit relativ schnell und günstig die Klimakrise verzögern kann. Wer Methanlecks stopft, bremst die Erderhitzung schnell – und verschafft der Welt wertvolle Zeit. Deshalb ist es einerseits unverantwortlich, dass bei fast einem Drittel aller deutschen LNG-Terminals, Gasspeicher und Raffinerien Erdgas mit seinem wichtigen Bestandteil Methan entweicht, wie die Deutsche Umwelthilfe mit Spezialkameras messen konnte.

Das Klimagas entweicht entweder einfach unkontrolliert aus morschen Anlagen oder wird aus technischen Gründen abgefackelt oder abgelassen, was fahrlässig ist, dramatisch für die Erderwärmung und schlecht für die Energieversorgung. Deutschland hinkt bei der Umsetzung der EU-Methanverordnung hinterher, die den Betreibern der Gas-Infrastruktur vorschreibt, ihre Emissionen zu reduzieren. Bis heute fehlen auf Landesebene vielerorts die zuständigen Behörden und so finden auch keine Inspektionen statt, um eventuelle Gaslecks zu entdecken.

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Erschwerend dazu kommt die Rolle der Bundesregierung beim Streit über einen weiteren Teil der EU-Methanverordnung, der Öl- und Gashändler verpflichtet, bei Importen auf den Methanausstoß zu achten. Verantwortlich dafür, dass diese Regeln erst in drei Jahren, am besten nie in Kraft treten, ist nämlich Katherina Reiche. Die CDU-Ministerin zeigt sich hier erneut als oberste Lobbyistin der Gasindustrie.