D en Erfolg der jährlichen Weltklimakonferenz zu messen ist in der Regel schwer – schließlich sind die Erwartungen von vornherein niedrig. In der Klimadiplomatie regiert der Minimalkonsens. Ölstaaten, die daran verdienen, dass kleine Pazifikinseln durch den Meeresspiegelanstieg untergehen, müssen sich mit ebendiesen und insgesamt fast 200 Staaten einstimmig auf Beschlüsse einigen. Wer eine angemessene Antwort auf eine Welt erwartet, in der Zehntausende an Hitze sterben, Trinkwasserquellen versiegen und ganze Ökosysteme kippen, wird zwangsläufig enttäuscht.

Aber das Scheitern der am Sonntag beendeten Weltklimakonferenz im türkischen Antalya hat eine neue Qualität. Die Staaten konnten sich auf keine Beschlüsse einigen. Nicht auf schwache. Nicht auf kontraproduktive. Auf gar keine.

Schon die Vorzeichen waren schlecht: Die zwei Ausrichterstaaten Türkei und Australien sind Kohleländer. Industriestaaten hatten schon vorher klargemacht, dass sie kein neues Geld für Klimaschutz und Klimaanpassung in armen Ländern bereitstellen. Klimathemen konkurrieren zudem gerade weltweit mit Krisen und Kriegen um Aufmerksamkeit und Geld.

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Auch haben die Ölstaaten ihren Ton gegenüber früheren COPs extrem verschärft, die Ausrichter unter Druck gesetzt und Beschlüsse zum Abschied von Kohle, Öl und Gas hartnäckig blockiert. Das ist moralisch verwerflich und verantwortungslos angesichts der zerstörerischen Klimafolgen. Ökonomisch macht es für sie aber – leider – Sinn.

Europa ist ohne Geld im Gepäck angereist

Dass sich Deutschland und die EU dem Druck nicht beugen wollten, dass sie sich mit einer Gruppe ehrgeiziger Staaten verbündet und bis zuletzt für den Ausstieg aus fossilen Energien eingesetzt haben, war deshalb umso wichtiger.

Aber: Am Scheitern des Gipfels tragen auch sie eine große Mitschuld. Vielleicht wäre eine Einigung möglich gewesen, wären die Eu­ro­päe­r*in­nen nicht ohne Geld im Gepäck angereist. Doch die Mittel für Entwicklungszusammenarbeit schrumpfen. Seit 2022 hat die Bundesregierung hier jedes Jahr gekürzt. Auch sonst schwindet die Glaubwürdigkeit: Europa rückt nach rechts, dafür steht auch das Bremsen oder gar Zurückdrehen bei Klimapolitik.

Die einen Staaten fordern Geld, die anderen mehr Klimaschutz und noch mal andere beides. Ein Ausweg gelingt nur, wenn jemand einen Schritt auf den anderen zugeht. Die EU als Bund von wohlhabenden Staaten, die historisch und aktuell viel Treibhausgas ausstoßen, wäre da in der Pflicht.

Wenn den Regierungen der Industriestaaten Sparzwänge im Nacken sitzen, sollten sie sich das Geld holen: bei den Konzernen, die hohe Gewinne mit dem Befeuern der Klimakrise erzielen. Das zusätzliche Geld würde einen Unterschied machen – für die Menschen in besonders betroffenen Regionen, aber auch für die Verhandlungen über ehrgeizigere Klimaziele.