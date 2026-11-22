Noch nie dauerte eine Weltklimakonferenz länger als die im türkischen Antalya – und trotz der rund 46 Stunden Überlänge nach ohnehin schon zwei Wochen Verhandlung kam es nicht zu einem abschließenden Beschluss der fast 200 teilnehmenden Staaten. Ganz ohne Ergebnisse endet der Gipfel allerdings nicht.

Die Verhandlungen bieten auch immer wieder Bühne für informelle Zusammenschlüsse von Staaten abseits der offiziellen Tagesordnung. „Viele wichtige Initiativen und Allianzen – insbesondere zur Abkehr von Öl, Gas und Kohle, zu Energieeffizienz und zur Elektrifizierung – haben hier zusammengefunden“, sagte Jennifer Tollmann von der Umweltorganisation Germanwatch nach Ende der Verhandlungen am Sonntag.

Mittlerweile haben sich zum Beispiel etwa 30 Länder, vor allem aus dem Globalen Süden, zusammengetan und fordern einen verbindlichen Vertrag zum Ausstieg aus der fossilen Energienutzung. In Antalya sind St. Vincent und die Grenadinen, Panama, Guatemala, Ghana und Kenia hinzugestoßen.

Ölländer leisteten Widerstand

Der Abschied von Kohle, Öl und Gas war auch ein Knackpunkt der Verhandlungen in Antalya. Im Pariser Weltklimaabkommen kommt das Thema gar nicht vor, obwohl Treibhausgase durch die Nutzung fossiler Energien die Hauptursache für die Klimakrise sind. Eine Einigung scheiterte am Widerstand von Ölländern wie Saudi-Arabien und Russland, aber auch am Kohle-Riesen Indien. Unter anderem weigerte sich die Europäische Union am Ende, einen Beschluss ohne Bekenntnis zum Fossilen-Ausstieg mitzutragen.

Den Ausgang der Konferenz in Antalya wertet das Bündnis als Beleg für die Notwendigkeit eines eigenen Vertrags zum Fossilen-Ausstieg. Auch das Verhalten der EU wird allerdings kritisiert. „Während die Länder des Globalen Nordens das Ergebnis mit der Begründung abgelehnt haben, es enthalte keine Formulierungen zum Ausstieg aus fossilen Brennstoffen, haben ebendiese Länder selbst keine ernsthaften oder glaubwürdigen Ausstiegspläne vorgelegt und beabsichtigen auch nicht, andere bei ihren Übergängen zu unterstützen“, sagte Amiera Sawas, die die Initiative mit koordiniert.

 Den Ausgang der Konferenz in Antalya wertet ein wachsendes Anti-Fossilen-Bündnis als Beleg für die Notwendigkeit eines eigenen Vertrags zum fossilen Ausstieg

Diese Kritik geht auch in Richtung Deutschland. Umweltminister Carsten Schneider (SPD) hatte der Generalversammlung der Vereinten Nationen im September einen Fahrplan zum Fossilen-Ausstieg vorgelegt. „Bestehende Politik wurde neu verpackt, um davon abzulenken, dass Fortschritte bei der Finanzierung von Klimaschutz und Klimaanpassung in armen Ländern und ein Mechanismus für einen global gerechten Übergang in die erneuerbare Welt behindert werden“, so Sawas.

Initiativen für Elektrifizierung, gegen Schwefelhexafluorid

Dutzende Staaten stellten sich zudem hinter die Initiative der Türkei, den Anteil von Strom am Endenergieverbrauch global von jetzt 23 auf 35 Prozent zu steigern. Das heißt zum Beispiel mehr E-Autos statt Verbrenner und Wärmepumpen statt Öl- und Gasheizungen. Dieses Ziel wollte das Gastgeberland auch im gescheiterten Abschlusstext verankern. Unter anderem drehte sich der Streit um die Frage, ob die Rolle der erneuerbaren Energien spezifiziert werden sollte. Schließlich bringt die Elektrifizierung dem Klima eigentlich nur etwas, wenn der Strom sauber produziert wird – und nicht mit Kohle, Öl und Gas. An einem solchen Bekenntnis zum Ökostrom hatte aber die Türkei selbst zum Beispiel kein Interesse.

Deutschland, die EU und zwölf weitere Staaten wollen stärker gegen das Treibhausgas Schwefelhexafluorid, kurz SF6, vorgehen. Das steckt in nahezu jedem Stromnetz, als Isolier- und Löschmittel verhindert es in Schaltanlagen Kurzschlüsse und Brände. SF6 hat noch einen viel stärkeren Treibhauseffekt als etwa CO 2 , kommt aber glücklicherweise viel seltener in der Luft vor und gilt deshalb nicht als das Hauptproblem der Klimakrise. Alternativen für den Einsatzzweck gibt es mittlerweile auch.

Auf der Weltklimakonferenz fielen zudem wie üblich eine Reihe von Beschlüssen mit verwaltendem Charakter – vor allem Vertagungen ins kommende Jahr, wenn die Verhandlungen in Äthiopien weitergehen sollen. „Besonders enttäuscht zeigten sich die afrikanischen Staaten“, heißt es bei der Hilfsorganisation Brot für die Welt. „Ihre Forderung, die Finanzmittel basierend auf 40 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 auf 120 Milliarden zu verdreifachen, wurde von den Industriestaaten, darunter vorrangig die EU und auch Deutschland, vom Verhandlungstisch in Antalya gewischt und aufs nächste Jahr verschoben.“