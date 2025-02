Rom taz | Als Hasenfuß musste Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni sich am Mittwoch von der Oppositionsführerin Elly Schlein schmähen lassen: Die Regierungschefin kniff einfach bei der Parlamentsdebatte über die Frage, warum Italien einen libyschen Folterer laufen ließ, statt ihn an den Internationalen Strafgerichtshof (IGH) zu überstellen. Und nicht viel besser erging es den beiden Ministern, die Meloni zur Debatte vorgeschickt hatte: Justizminister Carlo Nordio und Innenminister Matteo Piantedosi. Sie mussten sich von den Op­po­si­ti­ons­red­ne­r*in­nen mit den beiden lügnerischen Bösewichtern aus der Pinocchio-Geschichte, mit der Katze und dem Fuchs, vergleichen lassen.

Nordio und Piantedosi hatten zu erklären, warum Italien den Haftbefehl gegen den libyschen General Osama Njeem Almasri, seines Zeichens Chef der Kriminalpolizei und Kommandant des Flüchtlingslagers Mitiga, ignorierte, obwohl der IGH ihm zahlreiche Morde und Folterungen vorwirft. Am 18. Januar hatte der IGH den Haftbefehl ausgestellt, am gleichen Tag war der Libyer von Deutschland aus mit dem Auto nach Turin gereist, wo er am 19. Januar in Haft genommen wurde.

 In Libyen empfingen den Mann begeisterte Gefolgsleute zu einem Freudenfest

Doch schon zwei Tage später war Almasri wieder ein freier Mann, da das Justizministerium in Rom es versäumte, den internationalen Haftbefehl zu bestätigen, weshalb die Richter in Italien gezwungen waren, ihn wieder auf freien Fuß zu setzen. Zunächst hatte Justizminister Nordio sich damit herausgeredet, sein Haus habe den Haftbefehl gar nicht erhalten. Nicht er, sondern die Justiz habe den Fall verbockt.

An diesem Punkt kam das römische Innenministerium ins Spiel. Kaum war der Libyer raus aus dem Knast, wurde er mit einer Maschine des italienischen Geheimdienstes nach Tripolis ausgeflogen. Dort empfingen ihn begeisterte Gefolgsleute zu einem Freudenfest auf der Piste des Flughafens. Innenminister Piantedosi teilte zu der Blitzaktion mit, er habe gar keine andere Wahl gehabt, schließlich sei Almasri „hochgefährlich“ und habe deshalb sofort aus Italien entfernt werden müssen.

Klage gegen Meloni und verantwortliche Minister

So recht passte das nicht zusammen. Erst sorgte die italienische Rechtsregierung mit der Untätigkeit des Justizministers dafür, dass Almasri freikam – und der Innenminister grauste sich dann plötzlich vor dem gefährlichen Mann. Für einen Rechtsanwalt war dies Anlass, gegen die beiden Minister sowie Regierungschefin Meloni Klage einzureichen. Und der leitende Staatsanwalt in Rom musste daraufhin ein Verfahren einleiten, das er – streng nach Gesetz – sofort ans Ministertribunal überwies.

Erst jetzt meldete sich Meloni zu Wort, mit heftigen Ausfällen gegen die italienische Justiz, in der voreingenommene Staatsanwälte „unglaubliche“ Verfahren gegen sie auf den Weg bringen würden. Zeit hatte die Regierungschefin allerdings nur für einen Social-Media-Post – den Weg ins Parlament fand sie nicht.

Dort glänzte Justizminister Nordio am Mittwoch stattdessen mit einer neuen Version der Geschichte und strafte seine alten Ausreden Lügen. Ja, er habe den Haftbefehl des IGH durchaus gesehen, gab er nun zu – aber er habe dennoch nicht dessen Vollstreckung absegnen können. „40 Seiten auf Englisch“ hätten ihm da vorgelegen, machte er geltend, doch immerhin hatte Nordio dann doch verstanden, dass der Haftbefehl „lückenhaft“ und „widersprüchlich“ gewesen sei. Dabei obliegt den Staaten, die der Konvention für den IGH beigetreten sind, gar nicht die inhaltliche Prüfung der Haftbefehle, sondern nur deren Vollstreckung.

Die Wahrheit wurde deshalb nicht von den Ministern, sondern von den Op­po­si­ti­ons­po­li­ti­ke­r*in­nen genannt: Italiens Regierung braucht Almasri und das Regime in Libyen, um die Abfahrten der Mi­gran­t*in­nen von Libyen aus unter Kontrolle zu halten, zur Not auch mit Haft, Folter und Mord. Deshalb gab es die flotte Freilassung, samt von Italien spendiertem Freiflug nach Hause.