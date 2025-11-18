piwik no script img

Kinderarmut in DeutschlandDas Problem wird größer

Laut Statistischem Bundesamt sind mehr Kinder als im Vorjahr von Armut bedroht. Besonders Kinder mit Einwanderungsgeschichte seien gefährdet.

Eine Schaukel auf einem leeren Spielplatz
Mehr als eine Million Kinder sind in Deutschland direkt von Armut betroffen Foto: Jan Woitas/dpa
Manuela Heim

Von

Manuela Heim

Aktuelle Zahlen des statistischen Bundesamts zeigen einen unguten Trend: Immer mehr Kinder und Jugendliche sind von Armut bedroht. In machen Bevölkerungsgruppen sind es über 40 Prozent. Die Auswirkungen zeigen sich in allen Lebensbereichen und die politischen Antworten sind bislang schmal.

Es gibt verschiedene Wege, das Risiko von Armut zu erfassen. Einer davon ist die relative Armutsgefährdungsquote, demnach gilt als von Armut bedroht, wer weniger als 60 Prozent des sogenannten mittleren Nettoäquivalenzeinkommens verdient. Dabei werden haushaltsgröße und Alter der Kinder berücksichtigt.

Ein Alleinerziehendenhaushalt mit einem Kind unter 14 Jahren gilt als armutsgefährdet, wenn ihm weniger als 1.795 Euro netto im Monat zur Verfügung stehen, bei Haushalten mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern sind es weniger als 2.900 Euro netto. 2,2 Millionen Kinder und Jugendliche waren laut Statistischem Bundesamt im vergangenen Jahr betroffen, das sind 15,2 Prozent aller Unter-18-Jährigen. In der Gesamtbevölkerung, inklusive der Erwachsenen, ist der Anteil noch etwas größer (15,5 Prozent) und auch der europäische Durchschnitt ist noch schlechter (19,3 Prozent). Aber im Vergleich zum Vorjahr (14,0) ist er doch recht deutlich gestiegen.

Dabei machten die Sta­tis­ti­ke­r*in­nen in zwei Gruppen eine besonders hohes Armutsrisiko aus. Haben die Eltern einen Haupt- oder Realschulabschluss ohne beruflichen Abschluss, waren 41,8 Prozent der Kinder und Jugendlichen armutsgefährdet. Zum Vergleich: Bei einem mittleren Bildungsabschluss der Eltern (Berufsausbildung oder Abitur) waren es 15,2 Prozent. Bei einem höheren Bildungsabschluss wie etwa Meistertitel oder abgeschlossenes Studium, waren es 7,2 Prozent.

Armutsgefährdete und arme Kinder und Jugendliche sind häufiger krank und haben geringere Bildungschancen

Die zweite Gruppe – die sich aber zum Teil mit der ersten überschneiden dürfte – sind laut Statistischem Bundesamt Kinder und Jugendliche mit Einwanderungsgeschichte. Sie waren demnach viermal häufiger (31,9 Prozent) von Armut bedroht als die Unter-18-Jährigen ohne Einwanderungsgeschichte (7,7 Prozent).

Erst vor wenigen Tagen hatte das Kinderhilfswerk Unicef ebenfalls einen Bericht zu Kinderarmut vorgelegt. Demnach sind mehr als eine Million Kinder in Deutschland direkt von Armut betroffen: Sie müssten beispielsweise auf ein zweites paar Schuhe oder Freizeitaktivitäten verzichten, lebten in überbelegten Wohnungen oder könnten nicht einmal für eine Woche im Jahr in den Urlaub fahren. Armut wirke sich zudem massiv auf alle Lebensbereiche aus: Armutsgefährdete und arme Kinder und Jugendliche sind häufiger krank, haben geringere Bildungschancen. Jährlich verließen über 60.000 die Schule ohne Abschluss. Von ihren Eltern und auch von den Lehrkräften in der Schule fühlen sie sich nicht ausreichend unterstützt.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Kinderarmut #Unicef #Statistisches Bundesamt
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Alte kaputte Schuhe
Leben mit Bürgergeld Her mit der Sozialpolitik für Kinder
Kommentar von Simone Schmollack

Bür­ger­geld­emp­fän­ge­r:in­nen leben in Armut, manche können sich nicht einmal richtiges Essen leisten. Besonders dramatisch ist das für Kinder.

Eibhlín (Carrie Crowley) läuft einen Weg entlang in "The Quiet Girl"
Spielfilm über Kindheit in Irland Wenn Kinderreichtum zu Armut führt

Mangelnde Liebe und Gleichgültigkeit: Colm Bairéads Spielfilm „The Quiet Girl“ schildert ergreifend eine Kindheit im Irland der achtziger Jahre.

Von Jenni Zylka
Finanzminister Christian Lindner und Familienministerin Lisa Paus sitzen sich gegenüber
Einigung bei Kindergrundsicherung 2,4 Milliarden gegen Kinderarmut

Nach zähem Ringen bringt eine Runde im Kanzleramt die Einigung bei der Kindergrundsicherung. Vor allem Scholz hatte auf mehr Geschlossenheit gedrängt.

Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

5 Kommentare

 / 
  • A

    Es ist einigermaßen bezeichnend, dass dieser Artikel den großen Unterschied zwischen Ost und West in den Statistiken nicht mal benennt (17% vs 27% Betroffene). Das Thema Menschen mit Migrationsgeschichte wird dafür natürlich wieder sehr ausgiebig betrachtet. So hat halt jeder seine eigenen Präferenzen vermutlich.

  • P

    Hatte nicht vor Kurzem irgendein mitfühlender Politiker (ich erinnere mich nicht mehr wer das war) empfohen, doch einfach einen Job zu suchen, der mehr Gehalt bringt? Das ist doch eine Superidee und alle Probleme sind gelöst. Oder sehe ich da etwas falsch??

  • F

    Das ist doch eine Binse. Selbstverständlich sind Kinder mit Einwanderungsgeschichte statistisch eher arm. Die Einwanderer wandern in aller Regel aus Gründen des Krieges oder genereller Armut ein. Hier sind sie zuerst auf die Fürsorge angewiesen, folglich nach unserer Definition arm. Ihre Kinder sind damit auch arm.



    Das Problem könnte man nur auf zwei Arten lösen: Wir lassen keine Armen mehr einwandern, folglich gibt es keine armen Kinder mit Einwanderungsgeschichte. Oder wir erhöhen die Fürsorge über die Armutsgrenze, d.h., diejenigen, die jetzt ein Einkommen über der Armutsgrenze haben, müssten einen guten Teil davon an die Einwanderer abgeben. Ich glaube kaum, dass das politisch durchsetzbar ist.

  • W

    Die Armutsdefinition ist unbrauchbar. Der Vergleich mit dem mittleren Nettoäquivalenzeinkommen ist in mehrfacher Hinsicht ungeeignet. Wenn man das Nettoäquivalenzeinkommen für ganz Deutschland zum Vergleich heranzieht, dann stehen Familien in teuren Metropolen ganz anders da als in Regionen, wo die Lebenshaltung viel weniger kostet.

    Und wenn man nicht ganz Deutschland vergleicht, sondern die ganze Welt, dann stehen alle Einwohner Deutschlands auf der Seite der "Reichen", denn allein schon die deutschen Sozialleistungen übersteigen das (globale) mittlere Nettoäquivalenzeinkommen bei weitem.

    So kann 60% des mittleren Nettoäquivalenzeinkommens alles mögliche bedeuten. Wenn alle das doppelte verdienen, gäbe es immer noch gleich viel Arme nach dieser unbrauchbaren Definition. Umgekehrt gäbe es nicht weniger Arme, wenn alle von heute auf morgen nur noch die Hälfte verdienten.

  • D

    Da die als kritisch benannten Gruppen schneller (jünger) und mehr Kinder bekommen als unproblematische Gruppen, ist das Ergebnis auch nicht weiter überraschend. Eine gezielte finanzielle Unterstützung könnte dann ein Anreiz für weitere Kinder darstellen.

    Am Ende hilft nur Bildung.

meistkommentiert

1
Der doppelte Irrtum der Jungen Union Renten lassen sich nicht kürzen
2
Neue Jobs für Ex-MinisterInnen Danke, Christian Lindner!
3
Sondersteuer für Luxusflüge Keine Rücksicht auf Merz!
4
Asylrechtsverschärfung in Großbritannien Ein Erfolg für die Rechtspopulisten
5
Rentenpläne der Union Im Alter keine Rosen, nur noch Dosen­aprikosen
6
Schwarzmarkt nach Cannabis-Legalisierung Ernüchternde Ernte