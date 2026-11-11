Kerstin Preiwuß „Wir alle“Alle überkommt immer häufiger das Heulen

Pfand- und Edelmetallhäuser eröffnen gerade allerorten, und die Menschen durchforsten Schubladen und Schlachtfelder nach Verwertbarem. Ein Krisensymptom. Für ihren ins Herz der Gegenwart treffenden Roman „Wir alle“ konnte Kerstin Preiwuß also keinen besseren Ort wählen als ein Pfandleihhaus. Ihres steht in Leipzig, und eine Frau namens Sonja gibt die Alleinherrscherin darin. Sie ist eine von vier zentralen Figuren in diesem Roman; hinzu kommt eine Ich-Erzählerin.

In einem ersten Rundumschlag stellt die Autorin ihr Personal vor, zoomt es einzeln heran. Die Gegenwärtigkeit des Erzählten zeigt sich auch in der herrschenden Hitze, es riecht nach Feuer und Apokalypse. Die Einsamkeit der Figuren wirkt dabei wie ein Brandbeschleuniger.

Stichling heißt der etwas dappische Laubenbewohner, der sich mit Pfandsammeln und Sprengfischen am Leben hält. Ihm gegenüber agiert „der Häuptling“ seinem Namen entsprechend, ein strategisch Denkender aus dem Westen, dessen Theoriegelaber alle über den Tisch zieht. Vivian wiederum ist eine junge Frau, die ihre tote Mutter als Diamantring mit sich herumträgt und die schon mal in einen Kaktus greift, um sich selbst zu spüren.

Kerstin Preiwuß: „Wir alle“. Berlin Verlag, Berlin 2026, 236 Seiten, 25 Euro

„Etwas Besseres als den Tod findest du überall“

Alles Abgehängte? Zu den „Wir sind das Volk“-Brüllern gehören sie jedenfalls nicht. Straucheln tun sie trotzdem und reden sich nach Art der Bremer Stadtmusikanten ein: „Etwas Besseres als den Tod findest du überall“. Darunter pocht beinahe unhörbar „Wir schaffen das“.

In ihrem zeitgleich erscheinenden Gedichtband „Rodeo“, einem wilden Ritt über die Endzeit, schreibt Preiwuß den programmatischen Satz: „Die Hauptsache war, dass man lebte.“ In ihrem vorherigen Buch von 2023 „Heute ist mitten in der Nacht“ taugten ihre eigenen Empfindungen und Befürchtungen zum gesamtgesellschaftlichen Befund.

Diesmal nutzt sie sehr unterschiedliche Einzelschicksale als Grundlage. Das Chamäleon auf dem Cover verweist auf ihren 360-Grad-Blick. Aus lauter Halbwahrheiten generiert sie gesellschaftliche Wahrhaftigkeit. Zwischen den Polen „irgendwann Ruheforst“ und „nicht anonym unter die Erde“ geraten ihre Figuren in heikle Erschöpfungszustände.

Krieg, Klimawandel und der ganze Rest

Puppen und Geschichten dienen ihnen als probater Kinderersatz. Ähnlich wie Heike Geißler in ihrem ebenfalls in Leipzig verorteten Roman „Die Woche“ aus dem Jahr 2022, eine in Wir-Form dargebotene Mischung aus Suada, Soziogramm und Zeitdiagnose, knallt in „Wir alle“ die allgemeine Überforderung von Menschen, Systemen und Brücken auf die Katastrophen der Gegenwart: Krieg, Klimawandel und der ganze vermaledeite Rest.

 Die Ich-Erzählerin erweist sich als sprachbewusste Kassandra, die uns die Zukunft wie Leviten liest

Im Roman heißt es: „Nichts ist mehr sicher“ und „Alle überkommt immer häufiger das Heulen“. Die Ich-Erzählerin erweist sich als sprachbewusste Kassandra, die uns die Zukunft wie Leviten liest. Kurzum: Kerstin Preiwuß begegnet dem Weltuntergang mit entwaffnender Trostlosigkeit.

Dass sie auch Lyrik schreibt, merkt man ihrer Prosa an. Es äußert sich in einer Überempfindlichkeit und schönen Gereiztheit den Worten gegenüber. Preiwuß arbeitet mit Aufzählungen und Listen, mit Neuschöpfungen und Leerstellen, erzählt zwischen den Zeilen und bringt die Dinge immer wieder sehr knapp auf den Punkt. Ihre Figuren treffen nicht nur aufeinander, sondern rotten sich wie im Märchen zusammen.

Drift ins Süßliche

Nach Art des kämpferischen Slogans „Bildet Banden“ versuchen sie es gemeinsam. Aus utopischen Gründen ist das unbedingt zu begrüßen, erzähltechnisch driftet es bedenklich ins Süßliche. Spätestens wenn die vier zusammen in einem Auto in einen dystopischen Stau geraten und Drohnen vom Himmel starren, geht es in die verkehrte Richtung.

Anfangs denkt man noch an den wahnsinnigen Stau aus Godards Film „Weekend“, doch hier entpuppt es sich als eher gemütliches „Zusammen ist man weniger allein“ und schmeckt nach leichter Kinounterhaltung. Zum Ende hin bekommt der Roman wieder die Kurve mit einem gewieften Schluss, der zum Glück keinen Ausweg bietet. Dramaturgische Schwächen gleicht Preiwuß mit raunender Dringlichkeit aus, wobei die Selbstgespräche der Figuren die auf Pointe gebürsteten Dialoge überragen.

So oder so: „Wir alle“ erzählt triftig und gewitzt von sich überschlagenden Desillusionierungen und sich verfinsternden Zukunftsaussichten. Den trüben Blick auf Dunkeldeutschland kontrastiert Preiwuß mit der hellen Seite der Welt. Doch unter dem Pflaster lockt längst kein Strand mehr, sondern glühende Lava. Oder vielmehr: was davon übrig bleibt.