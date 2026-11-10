Lässt ein Fußgänger Müll auf die Straße fallen, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass andere ihm es gleichtun. Wie ansteckend Regelbrüche sind, wurde schon oft untersucht. Klar ist: Andere haben Einfluss darauf, ob man gesellschaftliche Normen bricht und zur Diebin wird oder Steuern hinterzieht. Inwieweit die Schwere des Verstoßes das eigene Verhalten beeinflusst, hat nun eine neue Studie der Universität Amsterdam untersucht. Ihre Ergebnisse publizierten sie Ende Oktober im Fachmagazin Proceedings of the Royal Society B.

Die Studie

In einem digitalen Verhaltensexperiment sollten die 750 Teilnehmenden einzeln eine Aufgabe bearbeiten. Aus einer Reihe von 100 Kästchen, von denen einige der mittleren kurz aufblinkten, sollten sie das wählen, das am hellsten geleuchtet hatte. Allerdings waren den Kästchen auch Geldbeträge zugeordnet, angefangen bei einem britischen Penny ganz links bis zu einem Pfund ganz rechts.

Je weiter rechts die Teilnehmenden vom tatsächlich gesuchten Kästchen klickten – und je mehr sie damit die Spielregeln brachen – desto mehr Geld konnten sie gewinnen. Sanktionen gab es nicht. Nach dem ersten Klick sahen sie die Wahl einer anderen Person und durften erneut wählen.

Das Ergebnis: Knapp 23 Prozent der Teilnehmenden wählten von Beginn an das profitabelste Kästchen ganz rechts und begingen so einen schweren Regelbruch. Solche Verstöße wurden besonders häufig nachgeahmt, sodass sie auf bis zu 39 Prozent anstiegen. Wurden Kästchen nur ein wenig zu weit rechts gewählt, verleitete das einige ebenfalls zu einem solchen kleinen Regelbruch. Eine kleine Gruppe von 4,4 Prozent aber übertraf schummelnde Vor­gän­ge­r*in­nen deutlich.

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Regeltreues Verhalten hingegen war kaum ansteckend, sodass die Regelbrüche insgesamt deutlich zunahmen. In einer Simulation berechneten die Forschenden, wie sich ausgehend von den Ergebnissen eine Gruppendynamik entwickeln könnte. Darin treiben die 4,4 Prozent, die sich angesteckt von anderen deutlich dreister verhalten, eine Eskalationskurve an. Diese wird nur dadurch abgeschwächt, dass sich ein knappes Viertel aller Teilnehmenden unbeirrt an die Vorgabe hielt.

Was bringt’s?

Nur mit Abstrichen lässt sich die Studie aufs reale Leben übertragen. Schließlich ist alltägliches Handeln meist weniger abstrakt und anonym. Regelverstöße haben juristische oder soziale Folgen. Das wird in der Studie absichtlich ausgeklammert, um eine klare Kausalität nachzuweisen. Trotzdem zeigt sie, Regelverstöße von wenigen können ausreichen, um das Kollektiv im Verhalten anzustecken.

Das muss nichts Schlechtes sein. Für die gesellschaftliche Entwicklung kann ein kreatives Abweichen von der Regel helfen, etwa um Gerechtigkeit zu erkämpfen. Vielleicht ein Anlass, darüber nachzudenken, welche Regeln mal gebrochen werden könnten