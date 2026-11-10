H aben Sie einen Airfryer? Ich nicht. Allein schon, weil mir der Platz in meiner Küche zu schade ist für ein Gerät von der Anmutung und Größe eines Laserdruckers. Ignorieren kann ich den Airfryer trotzdem nicht, seit einiger Zeit begegnen mir im Supermarkt immer mehr Produkte, die speziell für ihn entwickelt wurden: Knusperhähnchen von Maggi, Minipizzen von Wagner, Fish Nuggets von followfood, DIY-Granola von Dr. Oetker, dazu Airfryer-Sprays, die nichts anderes als Pflanzenöle mit Sprühaufsatz sind, und in der Rewe-Gemüseabteilung gibt es sogar „Air Fryer Kartoffeln“. Das alles hat noch nicht die Penetranz der High-Protein-Produkte, doch die Richtung ist die gleiche.

Der Airfryer wird oft Heißluftfritteuse genannt, ist aber eigentlich ein kompakter und leistungsstarker Umluftherd. Erfunden wurde er in den Niederlanden, 2010 stellte Philips das erste Modell vor, der Durchbruch kam dann während der Coronapandemie. 2025 sollen in Deutschland mehr als 5 Millionen Airfryer verkauft worden sein, in 47 Prozent der Haushalte steht inzwischen einer. Dagegen ist der Thermomix ein unterhypetes Nischenprodukt.

Das alles schafft neue Absatzmöglichkeiten. Etwa Airfryer-Magazine. Oder Airfryer-Kochbücher mit Titeln wie „Heiß frittiert und geil serviert!“, auch Starkoch Jamie Oliver hat eines herausgebracht. Dazu gibt es dann eben noch die genannten Airfryer-Lebensmittel.

Nun muss man die nicht für kompletten Humbug halten. Kochen ist Chemie, und verschobene Parameter bei Hitze, Zeit und Raum können Prozesse verändern, die angepasste Lösungen erfordern. Nebenbei sei kurz daran erinnert, dass es ein allgemein anerkanntes Produkt gibt, das literally Toastbrot heißt.

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Dreisteste Werbelüge: Airfryer-Backpulver

Theoretisch kann da also was dran sein. Aber praktisch? Da ich keinen Airfryer habe, mussten andere für mich testen. Das SWR-Verbraucherformat „Buy Better“ hat sich im Sommer mehrere Produkte vorgenommen, und ob Pommesgewürz, Fishnugget oder Backpulver – nie schnitten die bei der Zutatenliste minimal modifizierten Airfryer-Produkte besser ab als die normalen. Dafür ist ihr Kilopreis oft deutlich höher, was dem Backpulver (von Dr. Oetker) auch den 2. Platz beim Negativpreis „Goldener Windbeutel“ als dreisteste Werbelüge bescherte. Stiftung Warentest wiederum hat gerade erst sieben Airfryer-Ölsprays getestet. Braucht man nicht, so das Fazit.

Und dann sind da ja noch die Kartoffeln. Die sind von der festkochenden Sorte Belana, einer bereits im Jahr 2000 zugelassenen Züchtung. Wer die zu spezifischen Airfryer-Kartoffeln macht, verkauft auch Milch als „besonders trinkglasgeeignet“ oder „pfannkuchentaugliche Blaubeeren“. Oder halt: heiße Luft.