Jugendforscher über AfD-Erfolg : „Sie suchen nach Sündenböcken“

Bei den Wahlen in Bayern und Hessen gaben viele Unter-30-Jährige der extrem rechten AfD ihre Stimme. Jugendforscher Klaus Hurrelmann erklärt die Gründe.

taz: Herr Hurrelmann, bei den Landtagswahlen in Hessen und Bayern haben überraschend viele junge Menschen die Alternative für Deutschland (AfD) gewählt. Was ist der Grund?

Klaus Hurrelmann: Grundsätzlich sind knapp 10 Prozent der jungen Leute unter 30 nationalistisch orientiert und vertreten rechtspopulistische Positionen. Bei denen hat die AfD leichtes Spiel. In ihrem Ergebnis liegt sie aber deutlich darüber. Meiner These nach war das eine Kombination aus Enttäuschung und nicht erfüllter Bedürfnisse. Immer mehr fühlen sich sozial abgehängt und sehen für sich keine Perspektiven. Die Corona-Pandemie hat das verschärft. In ihrer Folge ist die Zahl der Jungen, die sich abgehängt fühlen, von 20 Prozent auf mindestens 25, vielleicht sogar 30 Prozent gestiegen.

Wie hat die Pandemie ihre Spuren hinterlassen?

Fast drei Jahre herrschte Ausnahmezustand. Während Corona kümmerte sich die Politik um die Arbeitenden und die Alten. Aber die Jungen standen vor verschlossenen Bildungsinstitutionen. Sie wurden in ihrem Bildungsrhythmus getroffen. Vielleicht haben sie den Schulabschluss nicht geschafft, sind in ihre gewünschte Ausbildung nicht reingekommen oder haben sie abgebrochen und machen heute gar nichts. Zu ihnen gehören viele junge Männer, teils aus Familien, denen es selbst wirtschaftlich nicht gut geht. Sie empfinden das als Demütigung und fühlen sich vernachlässigt. Und Menschen mit diesem Gefühl anzusprechen, gelingt der AfD grundsätzlich gut.

im Interview: Klaus Hurrelmann 79, ist Sozialwissenschaftler. Nach langer Tätigkeit an der Universität Bielefeld ist er aktuell Senior Professor of Public Health and Education an der Berliner Hertie School.

Auch nach den Landtagswahlen 2021 in Sachsen-Anhalt wurde über die starke Zustimmung junger Ostdeutscher für die AfD diskutiert. Hätten nur die unter Dreißigjährigen gewählt, wäre die AfD dort stärkste Kraft geworden. Als Grund wurde ebenfalls Corona, sowie die schwache Infrastruktur im Osten genannt. Inwieweit sind die Wahlergebnisse miteinander vergleichbar?

Sie sind sehr direkt vergleichbar. Junge Leute sind sensibel für Entwicklungen. Für alle Regionen in Deutschland zeigt sich: Junge Menschen fürchten, die Wohlstandsjahre sind vorbei und fühlen sich verunsichert in ihrer sozialen Sicherheit. Sind solche Gefühle des relativen Zurückgesetzt-Seins sehr stark, spielt es keine Rolle, ob ich in Sachsen-Anhalt oder Bayern lebe. Die Menschen suchen dann nach strukturellen Gründen, nach Sündenböcken und wenden sich an die Oppositionspartei, die noch nie regiert hat und sozusagen unschuldig ist an den neuen Verhältnissen. Das kommt der AfD zugute. In Teilen, aber abgeschwächt wegen der langen Regierungsbeteiligung, auch der Union.

Die hat ihre hohen Wahlergebnisse insbesondere den Älteren über 60 zu verdanken.

Mit ihrer Kommunikation, ihrer Art zu argumentieren und zu arbeiten können die traditionellen Volksparteien die Jüngeren nicht überzeugen. Sie verlassen sich zu sehr auf ihre alte Wählerschaft. Das ist kurzsichtig: Sie verschlafen den Trend zur digitalen Kommunikation. Da hat die AfD, die im digitalen Zeitalter gegründet wurde, die Nase vorn. Umso bemerkenswerter der Erfolg der Unionsparteien auch bei den Jüngeren.

Als ein wichtiges Thema für junge Menschen gilt die Bewältigung der Klimakrise. Aber die AfD bietet dafür keine Lösungen. Haben sich die Themen verschoben?

Ja, die wirtschaftliche Sorge ist dominant geworden. Das war sie schon immer in der Gruppe der ‚Abgehängten‘, die während der Pandemie wuchs. Für sie war auch das Klimathema wichtig, aber an erster Stelle stand schon immer die Frage: Wie komme ich als Einsteiger in Arbeit und Beruf? Wie kann ich vernünftig leben und einen Wohlstand erreichen, der nach eigener Einschätzung Standard ist? Wird hier eine Gefährdung gesehen, zum Beispiel durch Themen wie irreguläre Migration, den Krieg in der Ukraine, der Inflation – dann rutscht die Frage noch weiter in den Vordergrund.

Was müssen die etablierten Parteien tun, um diese jungen Menschen wieder zu erreichen?

Es kann gelingen. Junge Leute sind themenorientiert. Damit konnten auch die Grünen, FDP, sogar die Sozialdemokraten bei der letzten Bundestagswahl überzeugen. Als Regierungsparteien müssen sie nun vermitteln, dass Kompromisse ein Inbegriff von demokratischer Kultur sind und erklären, wie politische Entscheidungen getroffen werden. Dabei müssen sie die Leute mitnehmen und beteiligen. Und nicht im stillen Kämmerlein brüten, sich streiten und kurz danach ein Ergebnis verkünden, das danach von allen wieder infrage gestellt wird. Das zerstört Vertrauen.