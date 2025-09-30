piwik no script img

Jan Böhmermann im HKWDie Wurstigkeit ist Programm

Der Satiriker inszeniert mit der Ausstellung „Die Möglichkeit der Unvernunft“ eine Mischung aus Kunstschau, Ego-Archiv und Fernsehgarten.

Außenansicht des Berliner HKW, im Teich davor ertrinkt eine aufblasbare Skultpur der Freiheitsstatue
Die zwar sehr fotogene, doch auch als erschlaffte Allegorie gewohnt eindeutige Freiheitsstatue ertrinkt im Teich Foto: Lenny Rothenberg
Laura Ewert
Von Laura Ewert

Das erste laute „Oje“ entfährt dem Mund schon in die kühle Morgenluft, bevor man überhaupt nur vom Fahrrad abgestiegen ist und die Ausstellungsfläche des Berliner Hauses der Kulturen der Welt betreten hat. Da ragt nämlich schlaff nicht nur eine aufblasbare Freiheitsstatue aus dem Wasserbecken vor dem Ausstellungshaus.

Da intoniert auch eine feierliche Frauenstimme von irgendwo „Land of the Free“ zur US-Hymnen-Melodie über den Platz. Der Bezug: Das HKW wurde der Bundesrepublik einst von den USA geschenkt, und bis zur US-Politik, so weit reicht die Wirkmacht des bekanntesten deutschen Komikers natürlich auch auf jeden Fall. Die Message: Die Freiheit säuft ab. Der gestiegene Meeresspiegel steht ihr nicht nur zum Hals, nein schon bis zur Nase.

Und damit willkommen in der nicht sonderlich subtilen Ausstellung „Die Möglichkeit der Unvernunft“ von Jan Böhmermann und seiner Gruppe Royal. Am vergangenen Wochenende eröffnete sie, Schlangen bildeten sich, denn wenn „Böhmi“ etwas tut, dann macht das ja immer ordentlich Furore. Und dass er jetzt hier einen der großen Kunstorte der Hauptstadt bespielt, obwohl er doch mit ZDF-Sendung, Podcast und Social-Media-Accounts schon diverse Bühnen hat, das wurde mit Spannung erwartet.

Strenger als im Techno- und Sexclub Berghain müssen deswegen am Eingang zunächst die Handys abgegeben werden. Gute Idee, voll schön, mal wieder in die echte menschliche Begegnung zu kommen, nur irgendwie hat es gleich auch das Geschmäckle der passiv-aggressiven Autorität von Waldorf-Pädagogen. Also, was erleben und was sehen die Besucherinnen und Besucher, anstatt es zu fotografieren?

Eine Art Fernsehgarten für Indie-Kids

Drei Flaggen, eine schwarz, eine in Rot, eine gold. Auf die Flaggen sind noch Herz, Faust und Smiley gedruckt. Sie wurden neben der Bühne gehisst, auf der in den nächsten zwei Wochen das sogenannte Rahmenprogramm stattfindet, was so eine Art ZDF-Fernsehgarten ist, für Leute, die man früher Indie-Kids nannte. Domiziana, Mine, Ebow oder Wa22ermann treten auf.

Chefket eigentlich auch, doch dann warf Wolfram Weimer, dessen Behörde hier wohl mitfinanzierte und der auch zum Auftritt eingeladen ist, dem Rapper Antisemitismus vor, Böhmermann sagte erst, er werde sich bei Weimer unterhaken und jeden von der Bühne boxen, der das Existenzrecht Israels infrage stellt. Schien nicht zu reichen, zwei Tage nach Eröffnung sagte man das Konzert, das ausgerechnet am 7. Oktober stattfinden sollte, ab.

Ebenfalls im Außenbereich steht ein Fernrohr, das auf einen Spiegel gerichtet ist, mit dem man direkt in das Büro des nebenan angesiedelten Bundeskanzlers blicken soll. Eine Gedenktafel für eine Prostituierte, die hier 1966 erwürgt aufgefunden und deren Tod nie aufgeklärt wurde, steht im Park. Und vom Wasser aus sieht man einen Haufen von hingeworfenem Mietroller-Schrott – eine ähnliche Arbeit hat der Künstler-Kollege Lars Eidinger vor ein paar Jahren gezeigt und davor auch schon jemand.

Im Innern steht eine große Büste von Helmut Kohl aus Butter, eine Rauchkabine wie in Flughäfen, nur mit echten Zigaretten, in der man auch ganz echt rauchen kann. (Über diese Unvernunft sind dann alle ganz aus dem Häuschen!). Es gibt eine Maschine, die alle 28 Minuten ein Kuscheltier schreddert, wenn man nicht 20 Euro zahlt und ein Foto von sich macht, das im Internet landet. Auf Grabsteinen stehen Geburtstage, Name und geschätzte Vermögen der reichsten deutschen Männer.

Die Kreativität bleibt überschaubar

Und dann gibt es noch Nacktbilder von Merz, die eine KI errechnet hat, außerdem einen Nachbau einer Einbürgerungstestsituation. Auch wenn man versucht, noch eine Metaebene zu finden: Da ist keine. Macht ja nichts, es muss ja auch barrierearme Kreativität geben, denkt man sich und schaut sich weiter um.

Ach, hier eine Vollmacht aus der Zeit, als Böhmermann vom türkischen Präsidenten Erdoğan angezeigt wurde. Oder hier eine der Masken von Fynn Kliemann. Hygieneprodukte aus einem Trump-Hotel, in dem Böhmermann genächtigt hat. Handtücher aus dem Haushalt René Benkos (Signa-Gruppe Immobilien). Lustig, alle Exponate auf den Sockeln sind Devotionalien aus Böhmermanns Fernsehkarrie­re.

Ist das hier eine Art Psychogramm des Entertainers?

Mal weiter schauen: Oh, eine goldene Schallplatte von Bushido, die JB – wir müssen das jetzt mal abkürzen, sonst geht hier so viel Platz drauf – für 16.600 vom Zoll ersteigert hat. Ah, den Boxsack von Jan Marsalek (Wirecard) hat er auch ersteigert. Und oh, der E-Scooter, mit dem JB 2025 durchs Land fuhr, auch ein Video davon wird gezeigt. Und ach, das sind alles Schriftstücke aus den juristischen Auseinandersetzungen von JB? „Circa 86.000 DIN-A4-Seiten“ aus „circa 15.400 Strafanzeigen und anwaltlichen Abmahnungen, über 100 Straf- und Zivilprozessen“?

Mensch, was das wohl an Anwaltskosten gekostet hat! Oh, die Menschen auf den Postkarten da zum Mitnehmen sind die Profilbilder derer, die JB im Internet beleidigt oder kritisiert haben. Und hier, diese ganze Wand hängt voll mit Screenshots aus JBs persönlichem Handy.

HKW-Takeover: Die Möglichkeit der Unvernunft

Jan Böhmermann & Gruppe Royale bis 19. Oktober, Haus der Kulturen der Welt, www.hkw.de

Caro Daur. Jule Lobo. Charlotte Roche und Sophie Passmann, Franca Lehfeldt, Döpfner, Stuckrad-Barre – oh nochmal Charlotte ­Roche? Ist das hier eine Art Psychogramm des Entertainers? Roche und er hatten ja mal eine Sendung zusammen, die dann wegen Uneinigkeiten der beiden eingestellt wurde, und beim zweiten Kölsch erzählte man sich damals in Köln gerne, was da nicht so gut lief. Na ja, jedenfalls sagt man dann gar nicht mehr „Oje“, denn das ist alles so unangenehm selbstreferenziell, dass man vor Fremdscham lieber gar nichts mehr sagt.

Ach, es ist schwierig mit Jan Böhmermann. Man will ihn ja eigentlich nicht kritisieren, so wie es die Rechte tut, man ist ja schließlich auch für Vermögensteuer und gegen Faschismus. Und man arbeitet sich persönlich ja auch etwas zu viel an Trotteln im Internet ab, die viel zu viel Geld damit verdienen, Quatsch in die Kamera zu reden. Aber das hier lässt sich einfach nicht zu einer guten Ausstellung machen.

Und dann nimmt man noch mal die Ausstellungsbeschreibung in die Hand, um nach etwas Subtilem zu suchen. Entfaltet man sie, wird eine große Fleischwurst sichtbar, die man natürlich auch als Phallus lesen kann. Vielleicht muss man es einfach als eine Ausstellung über männliches Ego und toxische Männlichkeit lesen? Oje.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Jan Böhmermann #ZDF-Fernsehgarten #Haus der Kulturen der Welt #Berlin Kultur #Kultur in Berlin #René Benko #Bushido #Kunst Berlin
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
rot erleuchtete Menschen halten sich in den Armen und trauern
Rolle der Computerspiele im Fall Kirk Alles ein zynischer Spaß
Charlie Kirk und sein Attentäter wurden in einem Onlineparalleluniversum sozialisiert. Dort fließen Gewalt und rechtsextreme Ideologien ineinander.
Von Tilman Baumgärtel
Blick aus einem Flugzeug auf eine Person, die mit Fallschirm rausspringt
Polykrisen Die Kultur im Zeitalter der goldenen Toilette
Wie steht es um Kunst und Kultur in einer Welt der Polykrise und nach dem internationalen Aufstieg einer karnevalesken Rechten? Eine Bestandsaufnahme.
Von Johannes Franzen
Zwei Labubu-Plüschfiguren mit großen Augen und einer breiten Zahnreihe grinsen aus dem Schaufenster
Reaktionsökonomie Die neue Lust am Rage
Kolumne Feed Interrupted von Annekathrin Kohout
Was ist nur in den sozialen Medien los? Eine neue Zorneswelle schwappt durchs Netz und reißt nicht nur Plüschtiere mit.
Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

7 Kommentare

 / 

  • Wenn man in erster Linie auf der Suche nach Metaebenen und subtilen Botschaften ist, ist man wahrscheinlich auf einer Kunstaustellung von Ai Weiwei besser aufgehoben als bei Böhmermanns Ausstellung „Die Möglichkeit der Unvernuft“ .

    Was Böhmermann auf allen Ebenen liefert ist relativ leicht zugänglicher politischer Comic, für den natürlich andere Maßstäbe gelten sollten als für hochkomplizierte philosophische Literatur.

    Wenn mir auch nicht alles gefällt was er macht, füllt er immerhin eine Lücke, die viele politische Späßchenmacher, die sich auch Satiriker nennen, hinterlassen.

  • MP

    "Man will ihn ja eigentlich gar nicht kritisieren, so wie es die Rechte tut" - der entscheidende Satz dieser Kritik, die eigentlich mehr ein Ausdruck der Enttäuschung ist:

    "Warum, Böhmi, bist du so flach und selbstreferentiell geworden? Wie kannst du uns das antun, wo wir doch dein ganzes Treiben immer so tapfer verteidigt haben, weil Du doch einer von uns bist, und Kritik an Dir ja quasi ein rechtes Narrativ ist?

    Dabei ist es doch ganz einfach: wer aus der eigenen Bubble keine Kritik erfährt, braucht sich keine Mühe mehr zu geben. Jede Art von Kunst verflacht, wenn man sie nur unter moralischen Gesichtspunkten betrachtet, ohne einen Qualitätsanspruch anzulegen. Aus dem Inneren einer Wagenburg entsteht nichts Großes. Und bei einem, der seine gesammelten Tweets für so bedeutend hält, sie in Buchform zu veröffentlichen, ist Selbstreferentialität jetzt nicht sonderlich überraschend, oder?

  • KF

    Jan Böhmermann bleibt sich und den Plattitüden treu.



    Das find ich nicht weiter schlimm, ohnehin ging es nach meinem Dafürhalten bei "Böhmi" nie darum, etwas besonders Qualitätsvolles zu liefern, sondern Gleichgesinnten Plakatives darzubieten.



    Bedenkliches merke ich dabei regelmäßig an mir selbst: Wenn man an sich die Intention richtig findet, aber die Show selbst eher bescheiden wahrnimmt, sieht man sich in einer Situation, etwas zu verteidigen, was man gar nicht mag.



    Die Nummer mit Erdogan ist da ein schönes Beispiel. Ich mag den türkischen Präsidenten ganz bestimmt nicht und hätte auch keinen Grund dazu, aber das Schmähgedicht war halt schon grottig ...



    Überraschend ist allerdings, daß Herr Böhmermann in der Sache nachgibt, bisher ist er ja eher als ziemlich standfest wahrgenommen, wie bei der öffentlichwirsamen Klage gegen Merkel, die wohl auch in der Ausstellung vorkommt.



    Die Kunst sollte frei sein, auch wenn sie einem nicht gefällt.

    • MP
      @Klaus Franz:

      Ich würde sagen, er ist weitgehend standfest. Was biele nicht mehr auf dem Schirm haben, ist eine fast inhaltsgleiche Auseinandersetzung im Jahr 2017, in der es nicht um Cheftek, sondern um Kollegah ging, der Beef mit dem Zentralrat der Juden hatte. Da hat Böhmi alles andere als bella figura gemacht, hier aufgezeichnet von Martin Sehmisch: www.salonkolumnist...hlose-boehmermann/

  • S

    Uns Böhmi ist weder Komiker noch Satiriker. Er ist ein politischer Aktivist der sich hinter dem Humor versteckt, damit er, wenn er mal wieder zu doll geschwindelt hat, sich im Schadensersatzprozess auf die Kunstfreiheit berufen kann. Danger Dan winkt von hinten.

  • ST

    "Ach, es ist schwierig mit Jan Böhmermann. Man will ihn ja eigentlich nicht kritisieren, so wie es die Rechte tut, man ist ja schließlich auch für Vermögensteuer und gegen Faschismus."

    Böhmermann muss man wie alle anderen auch kritisieren (können).



    Ich persönlich mag ihn nicht, zu selbstgefällig und überheblich. Was ja diese Ausstellung (welche ja auch noch zum großen oder größten Teil (so genau weiß man nix) von Steuergeldern finanziert wird) wohl zeigt.



    Auch macht er (und sein Team) meiner Meinung nach viel zu oft die gleichen Fehler, wie die Personen die er kritisiert. Bei mir kommt es immer so an, dass er sich sich über andere stellt, weil er ja auf der guten Seite steht und es daher besser weiß als der ganze verblendete Rest.



    Am Ende, wenn genug die Ausstellung negativ bewerten, wird er vielleicht daher kommen und meinen das wäre genau so gewollt gewesen...

    • MP
      @si tacuisses:

      "Am Ende, wenn genug die Ausstellung negativ bewerten, wird er vielleicht daher kommen und meinen das wäre genau so gewollt gewesen..."

      Genau. Böhmi hat jahrelang das Image kultiviert "alles, was ich mache, ist ja so meta, dass auch die Kritik daran Teil der Inszenierung ist".

      Das ist sein Kleid, das so lange funktioniert, bis einer schreit "er hat ja gar nichts an". Der einzige Unterschied zu Andersen ist, dass die Anhänger des nackten Kaisers Böhmi nicht sagen "wer das Kleid nicht sieht, ist dumm und taugt nichts", sondern "wer das Kleid nicht sieht, reproduziert rechte Narrative".

meistkommentiert

1
Kennzeichnung von Fleischersatzprodukten Die Sprachpolizei steht rechts
2
Böhmermann sagt Konzert mit Chefket ab Im Stich gelassen
3
Gaza-Demo in Berlin Der Nahost-Diskurs öffnet sich
4
Satire kann zu weit gehen Rassistische Gedankenspiele
5
Beamte und Rentenkasse Lasst die Beamten einzahlen
6
Jan Böhmermann im HKW Die Wurstigkeit ist Programm