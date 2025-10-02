Böhmermanns Pleite im Berliner HKW: Und alles für die Quote
Weil das Konzert von Rapper Chefket abgesagt wurde, will nun niemand mehr bei Jan Böhmermann im HKW auftreten. Das beschädigt die Kulturinstitution.
Das Berliner Haus der Kulturen der Welt (HKW) ist nicht zu beneiden. Obwohl nur wenige Schritte vom Kanzleramt entfernt, wurde es von der Bundespolitik zumeist geflissentlich ignoriert. Dabei finden hier gute Konzerte vor internationalem Publikum statt, zuletzt etwa ein Auftritt des haitianischen Saxofonisten Jowee Omicil.
Mit Beginn der Intendanz des Kameruners Bonaventure Soh Bejeng Ndikung 2023 geriet das HKW jedoch in die Schusslinie des deutschen Feuilletons. Ndikung, der studierte Biologe aus Yaoundé, der der ersten, komplett von Schwarzen geführten Kulturinstitution in Deutschland vorsteht, wird offen angefeindet wegen seines „postkolonial“ ausgerichteten Programms. Der große Skandal blieb freilich aus.
Bis jetzt ausgerechnet der deutsche TV-Satiriker Jan Böhmermann mit der Ausstellung „Die Möglichkeit der Unvernunft“ Quote im HKW machen sollte. Das misslang gründlich, denn ein Konzert des vom Goethe-Institut zum Rap-Botschafter geadelten Schwaben Chefket als Teil von Böhmermanns Veranstaltung musste auf Druck von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer abgesagt werden.
Schlimmes T-Shirt
Chefket sollte am 7. Oktober auftreten, am Jahrestag des Hamas-Massakers an den Israelis, bei dem unter anderem Besucher:Innen eines Musikfestivals von Terroristen ermordet wurden. Chefket wurde ein T-Shirt mit der Aufschrift „Palestine“ und zwei Emblemen mit den Umrissen Israels, aber in Form von arabischen Kalligrafien, zum Verhängnis.
Am Mittwoch wurde nun bekannt, dass sich alle anderen deutschen Künstler:Innen weigern aufzutreten – aus Solidarität mit Chefket. Und jetzt?
Der Nahostkonflikt wird nicht von mittelmäßig begabten Deutschrappern gelöst. Jan Böhmermann hat sich beim Verlassen seines miefigen Fernsehgartens verspekuliert. Und Wolfram Weimer ist schon wieder in einer ZDF-Talkshow aufgetreten. Die Welthaltigkeit des HKW hat durch all diese Provinzialität erheblichen Schaden genommen.
Gemeinsam für freie Presse
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen
meistkommentiert