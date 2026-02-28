9.47 Uhr: Mit Teheran verbündete Huthi-Miliz kündigt neue Attacken auf Schiffe an

ap | Nach dem Angriff Israels und der USA auf den Iran hat auch die mit Teheran verbündete Huthi-Miliz im Jemen neue Attacken auf den Schiffsverkehr in der Region angekündigt. Die Huthi würden Schiffe auf dem Weg durch das Rote Meer und auch Israel selbst angreifen, um damit den Iran zu unterstützen, sagten zwei Huthi-Funktionäre am Samstag der Nachrichtenagentur AP.

9.32 Uhr: Schah-Sohn und Trump rufen iranische Bevölkerung zum Umsturz auf

taz/afp | Der Schah-Sohn Reza Pahlavi fordert in einem auf X veröffentlichten Statement das Militär, Sicherheitskräfte und Strafverfolgungsbehörden auf, sich von der Regierung in Teheran abzuwenden. „Ihre Pflicht ist es, das Volk zu verteidigen, nicht ein Regime, das unser Heimatland durch Unterdrückung und Verbrechen in Geiselhaft hält. Schließen Sie sich der Nation an und tragen Sie zu einem stabilen und sicheren Übergang bei. Andernfalls werden Sie mit dem havarierten Schiff Khameneis und seines Regimes untergehen“, sagte er.

An die iranische Bevölkerung appelliert er, wieder auf die Straße zu gehen. „Die Hilfe, die der Präsident der Vereinigten Staaten dem tapferen iranischen Volk versprochen hat, ist nun eingetroffen“, sagte er. Es handele sich um eine „humanitäre Intervention“, die auf die Islamische Republik abziele, nicht auf das Land Iran. „Die Zeit, wieder auf die Straße zu gehen, ist nah.“

Gleichzeitig mit Luftangriffen auf den Iran hat auch US-Präsident Donald Trump die Bevölkerung des Landes aufgerufen, die Regierung in Teheran zu „übernehmen“. „Wenn wir fertig sind, übernehmt eure Regierung“, sagte Trump in der Nacht auf Samstag in einer Ansprache. „Ihr werdet sie übernehmen können. Das wird wahrscheinlich eure einzige Chance in Generationen sein.“

9.27 Uhr: Teheran startet Gegenangriff

ap | Nach dem Angriff Israels und der USA auf Iran hat Teheran mit Rückschlägen begonnen. Im Norden Israels waren Explosionen zu hören, wie Bewohner berichteten. Das israelische Militär teilte mit, iranische Geschosse würden mit dem Raketenabwehrsystem abgefangen.

9.18 Uhr: Iran feuert laut Israel Raketen ab

rtr | Der Iran feuert nach Angaben des israelischen Militärs Raketen in Richtung Israel ab. Über das israelische Mobilfunknetz werden Warnungen verschickt, dass Raketen entdeckt worden sind.

9.14 Uhr: Iran warnt Staatsbürger im Ausland

taz | Das iranische Militär warnt Staatsbürger im Ausland, sich in Sicherheit zu bringen. „Iranische Staatsbürger mit Wohnsitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Kuwait, Katar, Bahrain und Jordanien, die diese Länder noch nicht verlassen konnten, werden dringend gebeten, das Gebiet dieser fünf Länder so schnell wie möglich zu verlassen.“ schrieb das Militär auf X.

Falls eine Abreise nicht möglich sei, solle sich von Militärstützpunkten, Hotels, Piers, Geschäftskomplexen oder US-assoziierten Orten Abstand genommen werden. Unnötige Reisen sollten laut dem iranischen Militär vermieden werden.

9.00 Uhr: Trump erklärt US-Beteiligung (aktualisiert)

dpa/rtr | Das US-Militär hat nach Angaben von Präsident Donald Trump umfangreiche Angriffe gegen den Iran begonnen. Das sagte der Republikaner in einem auf seiner Plattform Truth Social verbreiteten Video.

„Unser Ziel ist es, das amerikanische Volk dadurch zu schützen, dass ‌die unmittelbare Bedrohung durch das iranische Regime eliminiert wird“, sagte Trump in einem am Samstag auf sozialen Netzwerken veröffentlichten Video.

Der Iran entwickle Langstreckenraketen, welche die USA und andere Länder bedrohten. „Wir werden ihre Raketen ‌zerstören und ihre Raketenindustrie dem Boden gleichmachen.“ Die USA würden mit ihren Angriffen sicherstellen, ⁠dass der Iran keine Atombombe erhalte. „Wir werden ihre Marine auslöschen.“

8.25 Uhr: US-Angriffe von Luft und See aus

rtr/afp Ein US-Regierungsvertreter sprach gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters von US-Angriffe auf den Iran von der Luft und von See aus.

Im Süden Teherans sind laut einem iranischen Regierungsvertreter mehrere Ministerien angegriffen worden. In Teheran bilden sich an den Tankstellen derweil lange Schlangen. Zudem verlassen laut Augenzeugen zahlreiche Menschen die Stadt.

8.12 Uhr: Explosionen auch in anderen Städten

rtr | Auch in den iranischen Städten Isfahan, Ghom, Karadsch und Kermanschah werden der Nachrichtenagentur Fars zufolge Explosionen gemeldet.

Der iranische Revolutionsführer Ajatollah Ali Chamenei ist einem Regierungsvertreter zufolge an ‌einen sicheren Ort gebracht worden. Er halte sich nicht in Teheran auf, sagt der Vertreter der Nachrichtenagentur Reuters am Samstag.

8.04 Uhr: Ausnahmezustand in Israel ausgerufen

dpa/rtr | In ganz Israel wurde der Ausnahmezustand ausgerufen. Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz teilte mit, er habe einen sofortigen Ausnahmezustand im gesamten Land ausgerufen. In ganz Israel heulten Sirenen. Der heimische Luftraum wurde für den zivilen ‌Luftverkehr geschlossen. Er werde wieder freigegeben, „sobald es die Sicherheitslage erlaubt“, teilte die Flughafenbehörde mit.

Die US-Botschaft in Katar hat für alle Mitarbeiter eine Ausgangssperre verhängt. Sie empfiehlt allen ⁠Amerikanern, dies bis auf Weiteres ebenfalls zu tun.

Der neue Angriff erfolgt zwei Tage nach einer weiteren Verhandlungsrunde zwischen den USA und dem Iran über das umstrittene Atomprogramm der Islamischen Republik. US-Präsident Donald Trump hatte der iranischen Führung in den vergangenen Wochen wiederholt mit militärischen Angriffen gedroht – auch vor dem Hintergrund des brutalen Vorgehens des iranischen Sicherheitsapparats gegen die Proteste zu Jahresbeginn. Trump stellte dem Iran kürzlich ein Ultimatum bis Anfang März. „Entweder wir erzielen eine Einigung oder es wird für sie bedauerlich“.

7.53 Uhr: USA laut NYT am Angriff beteiligt

Die USA haben die USS Gerald R. Ford, das größte Kriegsschiff der Welt, in die Region verlegt Foto: Giannis Angelakis/AP/dpa

rtr/dpa | Die USA beteiligen sich einem Medienbericht zufolge am israelischen Militärschlag gegen ‌den Iran. Das berichtete die New York Times am Samstag unter Berufung auf US-Regierungsvertreter. Auch israelischen Verteidigungskreisen zufolge ist der Angriff mit den USA abgestimmt. Die Aktion sei seit Monaten vorbereitet worden, das Datum des Angriffs stehe seit Wochen fest.

7.50 Uhr: Rauchsäulen in Teheran

rtr/afp | Israel greift den Iran an. Eigenen Angaben zufolge wurde ein Präventivschlag gegen den Iran gestartet. „Der Staat Israel hat einen Präventivschlag gegen den Iran gestartet, um Bedrohungen ‌für den Staat Israel zu beseitigen“, teilte der israelische Verteidigungsminister Israel Katz am Samstag mit.

In Israel ‌wurde Luftalarm ausgelöst, um die Bevölkerung vor einem möglichen Gegenschlag ⁠des Iran zu warnen, wie das israelische Militär mitteilte. Der israelische Luftraum wurde für ‌den ‌zivilen Luftverkehr ⁠geschlossen.

Iranischen Staatsmedien zufolge waren im Zentrum von Teheran drei Explosionen zu hören. Dicker Rauch sei aufgestiegen. Die iranische Nachrichtenagentur Isna berichtete, dass eine der Rauchsäulen in der Nähe eines Viertels im Zentrum zu sehen sei, in dem sich die Residenz des geistlichen Oberhaupts des Iran, Ayatollah Ali Chamenei, sowie das Präsidentenamt befinden.