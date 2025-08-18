piwik no script img

taz zahl ich

Hybrid statt ElektroZoll-Schlupfloch für Chinas Autokonzerne

Weil E-Autos mit Strafzöllen belegt sind, importieren chinesische Autohersteller Hybride nach Europa. Das schadet aber auch dem Klima.

Der Kühlergrill eines Hybridautos wir geputzt
Der chinesische E-Auto-Riese BYD hat die Zahl seiner nach Europa exportierten Hybride verdreifacht Foto: getty images
Jonas Waack
Von Jonas Waack

Berlin taz | Chinesische Autohersteller verkaufen deutlich mehr Hybride nach Europa, seitdem die EU-Kommission die Importe von E-Autos aus China mit hohen Zöllen belegt hat. Das geht aus einer Erhebung des Branchendienstleisters Dataforce hervor, die dem Handelsblatt vorliegt.

Von Januar bis Juni wurden demnach allein vom chinesischen Marktführer BYD 20.000 Hybrid-Fahrzeuge in Europa zugelassen, dreimal so viele wie im ganzen Jahr 2024. Erst im Juni vergangenen Jahres wurde der erste Hybrid von BYD in Europa zugelassen.

Hybrid-Autos haben einen batteriebetriebenen Elektro- und einen Verbrennermotor. Letzterer wird verwendet, wenn die Batterie des Autos leer ist. Die chinesischen Modelle sind überwiegend Plug-in-Hybride, die an einer Steckdose aufgeladen werden können.

Mit dem Fokus auf die Hybride wollen die chinesischen Autokonzerne die Strafzölle umgehen, die die EU als Reaktion auf die staatliche Förderung der chinesischen E-Auto-Produktion verhängt hat. Sie gelten nur für reine E-Autos und sollen europäische Hersteller vor den extrem niedrigen Preisen der chinesischen Konzerne schützen.

Hybride deutlich klimaschädlicher als E-Autos

„Die fehlenden Zölle auf Plug-in-Hybride sind eine Gelegenheit, die chinesische Hersteller konsequent für sich nutzen“, sagte Charles Lester von dem auf Elektromobilität spezialisierten Analysehaus Rho Motion gegenüber dem Handelsblatt.

Die Denkfabrik Transport and Environment (T&E), die sich für eine klimafreundliche Verkehrspolitik einsetzt, kritisiert die Zoll-Ausnahme für Hybride: „Seit Jahren zeigen Tests, dass Plug-in-Hybride mehr CO2 ausstoßen als behauptet“, sagte der Deutschland-Direktor von T&E Sebastian Bock der taz. „Es ist absurd, Zölle auf saubere E-Autos zu erheben und verschmutzenden Fahrzeugen eine Freikarte zu geben. Das ist schlecht für das Klima und für die europäische Industrie.“

T&E hat in mehreren Studien festgestellt, dass Plug-in-Hybride mehr CO2 ausstoßen als von ihren Herstellern angegeben, unter anderem, weil die Hersteller unrealistische Verhaltensweisen der Au­to­fah­re­r*in­nen voraussetzen.

Zahlen von Rho Motion zufolge kostet das meistverkaufte E-Auto von BYD, der Atto 3, etwa 38.000 Euro. Davon machen die Zölle etwa 10.000 Euro aus. Der Seal U, der meistverkaufte Hybrid von BYD, kostet dagegen 40.000 Euro, ist aber nur mit 4.000 Euro Zoll belastet.

Chinesische Unternehmen verdoppelt Marktanteil

„Es war nur eine Frage der Zeit, bis die chinesischen Hersteller nach der Einführung der Sonderzölle ihre Strategie ändern, um ihre Rentabilität in Europa zu steigern“, sagte Beatrix Keim dem Handelsblatt. Sie ist Direktorin des Center Automotive Research in Duisburg.

Die EU-Kommission antwortete bis Redaktionsschluss nicht auf eine Anfrage der taz. Dem Handelsblatt zufolge ist in Kreisen der Kommission zu hören, „dass man das Schlupfloch mit den Teilstromern durchaus sehe“. Falls die EU auch Hybrid-Fahrzeuge zusätzlich bezollen will, müsste sie wie schon bei den E-Autos ein Antisubventionsverfahren einleiten.

Chinesische Autokonzerne haben ihren Marktanteil in Europa trotz der Zölle im vergangenen Jahr von etwa drei auf fast sechs Prozent verdoppelt, berichtet die Analysefirma Jato. Zählt man westliche Marken wie Volvo dazu, die chinesischen Konzernen gehören, liegt ihr Anteil sogar bei fast neun Prozent.

Marktführer ist weiterhin Volkswagen, gefolgt von Stellantis und Renault. Auf Platz neun taucht der erste chinesische Autohersteller auf: die Geely Group, zu der Volvo und Lynx gehören.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Klimawandel #Hybridauto #E-Autos #China #Verkehrswende
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Eine Radfahrerin steht mit ihrem E-Bike am Bordstein, ein Auto fährt vorbei

Studie zur Nutzung von Elektrorädern

E-Bikes ersetzen häufiger Autos als Fahrräder

E-Bikes und Fahrräder werden oft gemeinsam gedacht. Eine neue Studie stellt das nun in Frage, denn Elektroräder ersetzen im Alltag sehr häufig Autos.
Von Lalon Sander
ein weißes Auto fährt auf einer Landstrasse an einer grünen Wiese - die Sonne scheint und bricht sich an einer Baumreihe im Hintergrund

E-Autos versus Verbrenner

Der gefühlte Freiheitsverlust

Kommentar von Svenja Bergt
Die Absatzzahlen von E-Autos steigen, aber die meisten Käu­fe­r:in­nen entscheiden sich weiter für Verbrenner. Das hat nicht nur mit dem Preis zu tun.
Ein weißes Auto mit Caritas-Logo ist am Rand einer Straße geparkt, in der Reihenhäuser, andere parkende Autos stehen und durch die ein schwarzes Auto mit Scheinwerfern fährt.

Caritas-Experte über E-Autos

„Ein großer Hebel für die Mobilitätswende“

Freitag beraten die Länder über die Pläne des Bundes, E-Dienstwagen zu fördern. Ob das den Pflegediensten hilft, erklärt Christopher Bangert von der Caritas.
Von Nanja Boenisch

klimawandel

Anwohner und freiwillige Helfer versuchen einen Waldbrand zu löschen.

Extreme Waldbrände

Spanien in Flammen

Es brennt in zahlreichen Regionen: Das Feuer hat Tote gefordert, mehr als 20.000 Menschen mussten zudem evakuiert werden.
Von Reiner Wandler

17.8.2025

Ein Mann und sein Sohn versuchen inmitten ihres von den Fluten zertrümmerten Hauses, ihre Waschmaschine aus dem Matsch zu ziehen.

Extremer Monsun

Mindestens 344 Tote bei Sturzfluten in Pakistan

Hunderte Menschen werden noch vermisst. Die Behörden sprechen von „sehr geringen“ Überlebenschancen.

17.8.2025

Eine Radfahrerin steht mit ihrem E-Bike am Bordstein, ein Auto fährt vorbei

Studie zur Nutzung von Elektrorädern

E-Bikes ersetzen häufiger Autos als Fahrräder

E-Bikes und Fahrräder werden oft gemeinsam gedacht. Eine neue Studie stellt das nun in Frage, denn Elektroräder ersetzen im Alltag sehr häufig Autos.
Von Lalon Sander

16.8.2025

Das letzte Papier-Abo vor der Seitenwende

Noch gehört der Werktag dem Papier

Ab 20. Oktober erscheint die taz an Werktagen ausschließlich digital. Für alle, die zum Papier-Abschied noch mal 100 % konzernfreien Journalismus gedruckt lesen möchten, bieten wir jetzt das 5-Wochen-Abschiedsabo.
  • 5 Wochen gedruckte taz an allen Werktagen für nur 20 Euro
  • Inklusive der gedruckten Wochentaz am Samstag
  • Inklusive der Lokalteile aus Berlin und dem Norden
  • Inklusive Zugriff auf alle digitalen Ausgaben
  • 100% konzernfreier und meinungsstarker Journalismus
Bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1

Debatten um Religionsunterricht

Religiöse Bildung für alle

2

Klöckner setzt taz mit Nius gleich

Die taz hat News für Klöckner

3

Wahlen in Bolivien

Der Traum ist aus

4

Migration neu denken

So könnte eine humane Fluchtpolitik aussehen

5

Kneipenlärm und Ohropax

Nachtunruhe aushalten – das ist ein Großstadt-Skill

6

Europas Rolle nach Alaska-Gipfel

Sanktionen reichen nicht