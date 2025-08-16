piwik no script img

taz zahl ich

Studie zur Nutzung von ElektrorädernE-Bikes ersetzen häufiger Autos als Fahrräder

E-Bikes und Fahrräder werden oft gemeinsam gedacht. Eine neue Studie stellt das nun in Frage, denn Elektroräder ersetzen im Alltag sehr häufig Autos.

Eine Radfahrerin steht mit ihrem E-Bike am Bordstein, ein Auto fährt vorbei
E-Biker:innen fahren meist längere Strecken und lassen sich von fehlenden oder schlechten Radwegen weniger abschrecken Foto: Sterling Lorence Photo/getty images
Lalon Sander
Von Lalon Sander

Berlin taz | Sind E-Bikes eher wie Fahrräder oder eher wie Autos? Eine neue Studie gibt darauf eine überraschende Antwort: Elektrisch unterstützte Fahrräder ersetzen deutlich häufiger Autofahrten als gedacht – und sind deshalb mehr als nur „schnellere Räder“. Wie Forschende im „International Journal of Sustainable Transportation“ berichten, wäre fast jede zweite E-Bike-Fahrt sonst mit dem Auto gemacht worden. Bezogen auf die gefahrenen Kilometer liegt der Anteil sogar bei über 60 Prozent.

„Unsere Studie hat gezeigt, dass E-Bikes nicht nur schnellere Fahrräder sind, sondern eine ganz andere Fahrzeugsorte“, so Studienautor Leonard Arning von der Uni Wuppertal. Diese zeigte, dass sich E-Bike-Fahrer*innen oft anders verhalten als Menschen auf konventionellen Fahrrädern: Sie fahren meist längere Strecken und lassen sich von fehlenden oder schlechten Radwegen weniger abschrecken. Während Radfahrende dann eher auf ein anderes Verkehrsmittel umsteigen, tun das E-Bike-Nutzer*innen nicht.

Für die Untersuchung nutzten die Forschenden rund 190.000 Wegedaten aus der bundesweiten Erhebung „Mobilität in Deutschland 2017“ und ergänzten diese mit Informationen zu Geländeprofil, Radverkehrsinfrastruktur und Nahverkehr. Daraus entwickelten sie ein statistisches Modell, das berechnet, welches Verkehrsmittel für eine bestimmte Fahrt gewählt wird. Um herauszufinden, wie Menschen ohne E-Bike gefahren wären, wurde die gleiche Simulation ohne E-Bike als Option wiederholt.

Empfohlener externer Inhalt

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob Sie dieses Element auch sehen wollen:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das Ergebnis: Ohne E-Bikes wären 43 Prozent der Fahrten und 63 Prozent der Kilometer mit dem Auto zurückgelegt worden. Fahrräder ersetzen dagegen E-Bikes auf weniger als 20 Prozent der Strecken. Die Forschenden empfehlen deshalb, E-Bikes als eigene Kategorie in der Verkehrsplanung zu berücksichtigen – sie könnten dabei helfen, dass Menschen sich gesünder und umweltfreundlicher fortbewegen. „E-Bikes sind ein sehr effektiver Weg, um aktive Mobilität zu fördern“, so Studienautor Arning – besonders dort, wo diese bisher schwer umzusetzen war.

Als die Daten erhoben wurden, war das E-Bike in Deutschland noch ein Nischenprodukt – mit einem Anteil von unter einem Prozent an allen Fahrten. Die nächste große Mobilitätsstudie fand 2023 statt. Zwar liegen erste Ergebnisse bereits vor, doch für eine ähnliche Analyse fehlen bislang die vollständigen Wegedaten. Die Forschenden gehen davon aus, dass sich seit 2017 viel verändert hat: Damals nutzten vor allem sogenannte „Early Adopters“ E-Bikes – also Menschen mit besonderem Interesse oder Bedarf. Heute dürfte die Gruppe der Nutzer deutlich breiter sein.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Klimawandel #Radfahren in Berlin #E-Bikes #Mobilitätswende #klimataz
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
ein weißes Auto fährt auf einer Landstrasse an einer grünen Wiese - die Sonne scheint und bricht sich an einer Baumreihe im Hintergrund

E-Autos versus Verbrenner

Der gefühlte Freiheitsverlust

Kommentar von Svenja Bergt
Die Absatzzahlen von E-Autos steigen, aber die meisten Käu­fe­r:in­nen entscheiden sich weiter für Verbrenner. Das hat nicht nur mit dem Preis zu tun.
Ein Elektroauto an einer Ladestation

Kosten

E-Autos sind nicht mehr viel teurer als Verbrenner

Der Verkauf von E-Autos steigt wieder, weil Rabatte auf Verbrenner sinken, die auf Stromer aber steigen. Vor allem deutsche Hersteller profitieren.
Person auf einem E-Maountainbike.

Wandel beim Radfahren

Der Motor macht's

Während der Corona-Pandemie boomte das Radfahren. Dann flaute die Begeisterung wieder ab. Eine Fahrradart aber ist nach wie vor beliebt.

klimawandel

Zwei Personen inmitten von Bergen an Plastikflaschen

Scheitern der Plastikkonferenz

Eine Katastrophe, die wir noch nicht überblicken können

Kommentar von Jonas Waack
Eine Einigung bei der Plastikkonferenz wäre dringend nötig gewesen. Mit Recycling ist den immer größer werdenden globalen Plastikbergen nicht beizukommen.

15.8.2025

Arbeiterinnen sortieren und trocknen gebrauchte Plastiktüten, nachdem sie sie in einer informellen Recyclinganlage in Dhaka, Bangladesch, gewaschen haben.

Blockade der Erdöl-Länder

Verhandlungen über UN-Plastikabkommen gescheitert

Kein Vertrag gegen die Plastikkrise: Die Staaten, die von der Produktion von Kunststoff profitieren, wollten deren Einschränkung unbedingt verhindern.

15.8.2025

Schamane im mysteriösen Gegenlicht

Die Wahrheit

Der allererste Legostein

Die Wahrheit-Sommerserie „Wahre Originale“ (1): Von der gar hölzernen Geschichte eines dänischen Unikums.
Von Corinna Stegemann

15.8.2025

10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole
Mehr erfahren

0 Kommentare

meistkommentiert

1

Treffen von Trump und Putin

No Deal

2

Ökonom über ungerechtes Rentensystem

„Es geht um Umverteilung“

3

Russland und Ukraine

Ukrainische Gebietsabtretungen im Tausch für Frieden?

4

Trump-Putin-Gipfel in Alaska

Zwei Reichsbürger unter sich

5

Krieg in der Ukraine

Lieber Aufstand als Deal

6

Badeverbote und Hitzewellen

Gefangen in der Betonwüste