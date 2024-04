Höcke und Hamas : Das Spiel der Faschisten

Unsere Kolumnistin wurde in dieser Woche von Markus Lanz und Mario Voigt sediert, aber vom möglichen Stopp der Waffenlieferungen für Israel wachgehalten.

Verzeihen Sie, wenn diese Kolumne etwas zäh anläuft. Mein Gehirn wurde diese Woche bei Markus Lanz zwangsheruntergefahren, davon erhole ich mich nur schwer. Grund für mein Wegdriften war diesmal aber gar nicht Lanz und sein stets hypnotisierend zur Oberlippe wandernder Zeigefinger, sondern sein Sedativum – sorry, Gast, Mario Voigt.

Genau, der CDU-Politiker, der im September Thüringens neuer Ministerpräsident werden will. Was ihn dazu befähigen soll, konnte er durch ausuferndes Rumeiern perfekt verschleiern. „Ich habe Demut vor dem Bürger“, war seine Antwort auf Lanz’ Frage, ob er AfD-Wähler verstehe. Mit wem er am Ende eher koalieren würde, Linke oder AfD, umtänzelte er, indem er realitätsverleugnend beide ausschloss.

Immer wenn ich kurz aus meinem von seinem Gerede erzeugten Dämmerzustand zu erwachen drohte, hörte ich eine Phrase wie: „Ich habe eine Antwort auf die Frage, was ich anstrebe …“ – und schon war ich wieder weg.

Dabei kann der Mann klare Ansagen: Habeck als Heizungsstasi bezeichnen etwa kam ihm irgendwann mal leicht über die Lippen.

Die traurigen Hundeaugen

Was meinen Puls und damit auch mich wieder zum Leben erweckt hat, war die Erkenntnis: Dieser Knaller von einem Politiker wird bald ein TV-Duell mit Deutschlands führendem Rechtsextremen, Björn Höcke, führen.

Damit hat er die Frage, mit wem er eher koalieren wird (müssen), ja eigentlich doch beantwortet. Denn wer soll von so einem Duell profitieren (außer dem Medium, das es ausstrahlt)? Richtig, Mario Voigt wird es nicht sein.

Ich sehe aber schon die mit traurigen Hundeaugen geschriebenen Nachwahlanalysen, sicher auch im ausstrahlenden Medium selbst, die fragen: Ach, ach, wie konnte es zum Super-Wahlergebnis der AfD denn bloß kommen?

Die Delulu Fraktion

Das erinnert mich in seiner Exzellenz an Selbstbetrug an die Delulu-Fraktion, die seit sechs Monaten der Welt weiszumachen versucht, dass das Massaker an 1.200 Israelis am 7. Oktober als eine Art Konsequenz „der Besatzung“ zu sehen sei. Dass in Gaza seit 2005 kein israelischer Soldat mehr war (bis zum 7. Oktober, aus bekannten Gründen), wird schön unterschlagen.

Stattdessen wird jetzt – angesichts der tatsächlich natürlich entsetzlichen humanitären Lage in Gaza, den viel zu hohen zivilen Opferzahlen – überall gefordert, Waffenlieferungen an Israel einzustellen.

Erstaunlich ist hier mal wieder der moralische Furor. Ein bisschen davon hätte es vielleicht – nur so als Beispiel – gebraucht, als deutsche Unternehmen Milliardengeschäfte mit dem mörderischen iranischen Regime machten und Deutschland neben anderen ebenjenes mit einem Atomdeal hofiert hat – ein Regime, das nicht nur brutal gegen seine eigenen Bürger vorgeht, sondern die Hamas sowie auch die Hisbollah großzügig finanziert und hochgezüchtet hat. Aber die ach so tollen deutschen außenpolitischen Werte werden immer nur dann argumentativ bemüht, wenn es gerade passt.

Aber klar, hinterher – nach der Wahl, nach dem Massaker – ist man immer schlauer. Es sei denn, man heißt Gerhard Schröder, bei dem geht’s nur noch die Pipeline bergab.

Faschisten isolieren

Zur Delusion gehört in der Debatte um den – ohne Zweifel furchtbaren – Krieg in Gaza aber meiner Meinung nach auch, auszublenden, dass alles, was jetzt passiert, von der Hamas eingepreist war.

Es war kein Zufall, dass das Pogrom in der Amtszeit der rechtesten, extremsten Regierung stattfand, die Israel je hatte. Es ist kein Zufall, dass die Terroristen sich beim Schlachten selbst gefilmt haben. Es war Teil der Strategie, das rechte Netanjahu-Kabinett zur extremsten Reaktion zu provozieren, die möglich ist. Die Hamas und ihre islamfaschistischen Gesinnungsgenossen gewinnen gerade ein zweites Mal (nach dem Durchbrechen des Zauns). Sie isolieren Israel international.

Bei aller berechtigten Kritik an Israels Kriegsführung in Gaza sollten wir uns nicht zu Gehilfen der Hamas machen lassen. Genauso wenig, wie wir uns zu Gehilfen der AfD machen lassen sollten, indem wir ihr Sendezeit einräumen. Es sind die Faschisten, die isoliert gehören.