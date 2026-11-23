Bin ich trans? Viele Kinder oder Jugendliche, die sich diese Frage stellen, suchen nach Antworten vermutlich im Internet, vielleicht heimlich. Die Website keinmaedchen.de sieht auf den ersten Blick aus, als könnte sie Antworten geben. „Bin ich ein richtiges Mädchen? Lebe ich im falschen Körper?“, wird dort in freundlicher Aufmachung gefragt. Beim Weiterscrollen kommen aber schnell Inhalte, die nur verunsichern können – der Erfahrungsbericht der „Mutter eines Transopfers“ etwa, oder das Porträt einer „Trans-Aussteigerin“.

Wer verwundert im Impressum nach den Ur­he­be­r:in­nen sucht, stößt auf einen Namen: Hedwig von Beverfoerde. Die christlich-fundamentalistische Rechtskonservative gilt seit Jahren als eine der umtriebigsten Stimmen in der deutschsprachigen sogenannten Anti-Gender-Bewegung. An ihr lässt sich nachzeichnen, wie sich die Feindbilder der Rechten über die Zeit weiterentwickelt haben. Denn mobilisierten sie einst mit homofeindlichen Kampagnen gegen die „Ehe für alle“, sind heute vor allem trans Menschen die Zielscheibe ihrer Ideologie.

Bekanntheit erlangte von Beverfoerde durch das 2014 gegründete queerfeindliche Aktionsbündnis „Demo für Alle“, deren Sprecherin sie bis heute ist. Unter dem Motto „Ehe und Familie vor! Stoppt Gender-Ideologie und Sexualisierung unserer Kinder“ wurde damals gegen einen Bildungsplan der baden-württembergischen Landesregierung protestiert, der die „Akzeptanz sexueller Vielfalt“ zum Ziel hatte.

Foto: Carmen Seils trans taz Zum Trans Day of Remembrance am 20. November wird die taz zur trans taz. Der Gedenktag erinnert an die Opfer trans­feind­li­cher Gewalt. Während trans Menschen weiterhin Diskriminierung, Anfeindungen und Gewalt erleben, wird auch politisch über ihre Rechte und ihre Existenz gestritten. Auf 22 Seiten widmet sich die trans taz den Lebensrealitäten von trans Menschen. Au­to­r:in­nen und Fo­to­gra­f:in­nen aus der Community und ihre Verbündeten erzählen von Transfeindlichkeit, räumen mit Klischees auf und zeigen, wie vielfältig trans Leben ist. Im Mittelpunkt stehen die Menschen selbst, ihre Geschichten und Perspektiven. Mehr über die Sonderausgabe erfahren Sie hier.

Als Vorbild für die Demonstrationen diente „La Manif pour tous“, die „Demo für alle“ aus Frankreich. Seit 2012 hatte sich dort eine Bewegung formiert, die – letztlich erfolglos – zu Hunderttausenden gegen die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare protestierte.

Die vom deutschen Pendant erhoffte Protestwelle blieb zwar aus, doch die „Demo für Alle“ blieb bestehen. „Von Beverfoerde hat maßgeblich dazu beigetragen aus einer Protestkampagne eine dauerhafte Struktur zu verstetigen, über die sich immer wieder neue Themen besetzen lassen“, sagt Sabine Herberth, die bei der Amadeu Antonio Stiftung zu Antifeminismus arbeitet.

Queer- und Transrechte sind zentrale Angriffspunkte

Antifeminismus beschreibt eine ideologische und politische Bewegung, die reproduktive, sexuelle und geschlechtliche Selbstbestimmung bekämpft und delegitimiert. Das betrifft das selbstbestimmte Abbrechen einer Schwangerschaft, eine altersgerechte Sexualaufklärung ebenso wie die Gesundheitsversorgung für trans und nicht-binäre Personen.

Die Fotoarbeit von Giulia Thinnes befasst sich mit den eigenen Lebensumständen und den daraus resultierenden Gefühlen Foto: Giulia Thinnes

Selbstbestimmung wird dabei häufig als Angriff auf die traditionelle Familie und die vermeintlich natürliche Ordnung umgedeutet. In dieser gebe es – entgegen einem großen wissenschaftlichen Konsens – nur zwei biologische Geschlechter und für diese klar definierte Rollen: der starke Mann, die fürsorgliche Frau und Mutter. Die bürgerliche Kleinfamilie wird zum ideologischen Zentrum einer gesellschaftlichen Ordnung, die es zu schützen gilt. Als Familismus bezeichnet das die Sozialwissenschaftlerin und Historikerin Gisela Notz.

„In den letzten Jahren wurden vor allem Queer- und Transrechte zu zentralen Angriffspunkten für die Anti-Gender-Bewegung“, sagt Sabine Herberth. Sie betrachtet diese Entwicklung auch als Reaktion auf progressive gesellschaftliche Errungenschaften der letzten Jahre, wie die Ehe für alle und das Selbstbestimmungsgesetz, durch das die Personenstandsänderung für nicht-binäre und trans Personen erleichtert und entpathologisiert wurde.

Das Selbstbestimmungsgesetz wird von der Anti-Gender-Bewegung, zu der auch transexkludierende radikale Fe­mi­nis­t:in­nen (Terfs) zählen, primär als eine Gefährdung für das Kindeswohl und eine Bedrohung für die Schutzräume von Frauen und Mädchen dargestellt. Das zeigen beispielsweise Debatten über Frauensaunen, Umkleidekabinen und Toiletten.

Nach Einschätzung Herberths werden reale Anliegen wie der Schutz von Frauen vor sexualisierter Gewalt für politische Erzählungen instrumentalisiert. „Bei näherem Hinsehen lässt sich aber schnell erkennen, dass es nicht wirklich um den Schutz von Frauen geht, sondern darum, trans Menschen als gefährlich zu markieren“, sagt sie.

Diese Narrative wirken. Laut dem Vielfaltsbarometer 2025 der Robert Bosch Stiftung ist die Akzeptanz gegenüber trans Menschen in der Gesellschaft deutlich gesunken. 37 Prozent der Befragten in der Leipziger Autoritarismus-Studie 2024 vertraten ein geschlossenes transfeindliches Weltbild.

Auch im Alltag von trans Personen haben Diskriminierung, Ausgrenzung und körperliche Angriffe zugenommen. Laut dem BKA steigen die erfassten Fälle von Hasskriminalität gegen „geschlechtsbezogene Diversität“ an. In einer berlinweiten Befragung aus dem Jahr 2025 gaben zwei Drittel der befragten trans Personen an, in den letzten fünf Jahren transfeindliche Gewalt erlebt zu haben.

Und während die Zahl der CSDs in Deutschland wächst, nehmen auch die trans- und queerfeindlichen Angriffe auf sie zu. Die häufig rechtsextrem, teils auch islamistisch motivierten Angriffe, sind im schlimmsten Fall tödlich. Wie etwa der islamistische Anschlag auf den Berliner CSD im August 2026, bei dem eine 65-Jährige getötet wurde.

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Laut einer Analyse des Soziologen Andreas Kemper zu antifeministischen Bewegungen in Berlin spielt Islamismus und Salafismus auf politischer und institutioneller Ebene jedoch eine deutlich kleinere Rolle. „Eine systematische politische Einflussnahme, wie sie bei christlich-fundamentalistischen Netzwerken zu beobachten ist, ist bislang nicht erkennbar“, schreibt Kemper.

Transfeindlichkeit als Brückenideologie

Für die Mobilisierung von rechts ist Transfeindlichkeit auch deshalb so erfolgversprechend, weil es rechtsextreme, christlich-fundamentalistische, aristokratische und konservative Milieus verbindet. Ex­per­t:in­nen bezeichnen Transfeindlichkeit als Brückenideologie. Während extreme Rechte also gegen trans Menschen hetzen, weil deren bloße Existenz der Vorstellung einer völkischen Familie als „Keimzelle der Nation“ zuwiderläuft, begründen Terfs den Ausschluss von trans Personen mit Frauenrechten.

Diese ideologische Brückenfunktion, die Transfeindlichkeit mittlerweile im Anti-Gender-Diskurs eingenommen hat, zeigt sich auch an dem Netzwerk der „Demo für Alle“. Auf dem Youtube-Kanal des Bündnisses spricht von Beverfoerde etwa mit der Feministin Stefanie Bode von der transexkludierenden feministischen Initiative „Lasst Frauen sprechen“ über den „Trans-Hype“.

Die Psychotherapeutin hat sich in der Vergangenheit zu einem Verbot von Konversionstherapien bei trans Menschen kritisch geäußert und den transfeindlichen Elternratgeber „Wegweiser aus dem Transgenderkult“ herausgegeben. Die Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz hat die Broschüre in die Liste jugendgefährdender Medien aufgenommen.

Durch dergleichen diskursive und ideologische Überschneidungen hat sich die Anti-Gender-Bewegung in Deutschland weiterentwickelt. Aus einer randständigen religiösen Opposition ist ein vielschichtiges Ökosystem geworden, heißt es auch in dem im Oktober 2026 erschienenen Forbidden-Colours-Bericht zur Anti-Gender-Bewegung in Europa.

Nach Angaben des European Parliamentary Forum for Sexual and Reproductive Rights spielen aristokratisch geführte Privatstiftungen wie die „Stiftung für Familienwerte“ bei der finanziellen Unterstützung der Anti-Gender-Bewegung in Deutschland eine wichtige Rolle. Zu deren Partnern zählen beispielsweise die Anti-Abtreibungs-Organisation Aktion Lebensrecht für Alle, der Verein Frau-Familie-Freiheit der rechten Publizistin Birgit Kelle und eben „Demo für Alle“.

Und auch international sind Anti-Gender-Bewegungen vernetzt, beispielsweise über die rechtskonservative Kampagnenorganisation CitizenGo. Oder durch die US-amerikanische christlich-konservative Organisation Alliance Defending Freedom, die mit strategischer Prozessführung auch in Europa gegen gesetzliche Regelungen zum Schutz der sexuellen und geschlechtlichen Selbstbestimmung vorgeht.

Persönliche und inhaltliche Verbindungen zeigen sich auf parteipolitischer Ebene auch mit der AfD: Vor von Beverfoerde leitete unter anderem die heutige AfD-Politikerin Beatrix von Storch den Trägerverein Ehe-Familie-Leben, der hinter „Demo für Alle“ und der Website keinmaedchen.de steht. Auf inhaltlicher Ebene streut die AfD wiederum antifeministische Narrative in die politische Debatte ein, etwa zum angeblichen Missbrauch des Selbstbestimmungsgesetzes.

Dass diese Positionen bis in die sogenannte politische Mitte anschlussfähig sind, betrachtet auch Sabine Herberth von der Amadeu Antonio Stiftung mit Sorge. Soziale Medien, insbesondere Tiktok, verstärkten transfeindliche Dynamiken. Wie sehr diese systematischen Kampagnen, die Stimmung in der Bevölkerung und die messbare Zunahme der Gewalt zusammenhängen, lässt sich final nicht sagen.

Letztendlich, so Herberth, seien die zunehmenden Angriffe auf trans Personen auch eine Demokratiefrage. „Sie schränken ganz konkret die demokratische Teilhabe ein und führen dazu, dass sich immer mehr trans Menschen aus dem öffentlichen Diskurs zurückziehen.“ Nicht nur macht dies politische Forderungen nach Teilhabe und Anerkennung weniger sichtbar. Für junge trans Menschen bedeutet es zudem, dass ihnen die Vorbilder fehlen und sie im schlimmsten Fall auf einer Seite wie keinmaedchen.de landen.