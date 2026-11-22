Transfeindliche Erzählungen im Namen der Frauenrechte sind weder neu, noch stammen sie aus Missverständnissen oder Wissenslücken. Sie haben eine Funktion: die patriarchal-binäre Ordnung zu zementieren und damit allen Frauen zu schaden. Erst wenn wir diese Mechanismen verstehen, können wir fragen, wie ein echter Feminismus aussähe.

Prominenteste Figur in diesem Zusammenhang ist schon seit geraumer Zeit Joanne K. Rowling. Erst im Oktober hat die „Harry Potter“-Autorin in einem Essay den Aktivismus für die Rechte von trans Menschen als „elitär“ bezeichnet. Sie gründete Beira’s Place, eine Beratungsstelle in Edinburgh, die ausschließlich cis Frauen unterstützt. Außerdem bestreitet sie aus ihrem Vermögen den „J. K. Rowling Women’s Fund“, mit dem sie cis Frauen, die wegen ihrer Transfeindlichkeit aus ihren Jobs entlassen oder anderweitig „benachteiligt“ wurden, juristisch und finanziell unterstützt.

2024 spendete sie 70.000 britische Pfund für die transfeindliche Kampagnengruppe „For Women Scotland“, die sich 2018 gründete, um das „biologische Geschlecht zu schützen“. Es war ebenjene Organisation, die 2025 erreichte, dass trans Frauen in Großbritannien aus der gesetzlichen Definition der „Frau“ ausgeschlossen werden, auch wenn sie ihren Personenstand legal geändert haben. J. K. Rowling deckte 30 Prozent aller Kosten der Kampagne.

Foto: Carmen Seils trans taz Zum Trans Day of Remembrance am 20. November wird die taz zur trans taz. Der Gedenktag erinnert an die Opfer trans­feind­li­cher Gewalt. Während trans Menschen weiterhin Diskriminierung, Anfeindungen und Gewalt erleben, wird auch politisch über ihre Rechte und ihre Existenz gestritten. Auf 22 Seiten widmet sich die trans taz den Lebensrealitäten von trans Menschen. Au­to­r:in­nen und Fo­to­gra­f:in­nen aus der Community und ihre Verbündeten erzählen von Transfeindlichkeit, räumen mit Klischees auf und zeigen, wie vielfältig trans Leben ist. Im Mittelpunkt stehen die Menschen selbst, ihre Geschichten und Perspektiven. Mehr über die Sonderausgabe erfahren Sie hier.

Denn dank der Potter-Tantiemen ist Rowling eine der wohlhabendsten Frauen der Welt, mit einem geschätzten Vermögen von über einer Milliarde Euro. Ausgerechnet sie bezeichnet eine der am stärksten bedrohten Minderheiten als Elite und spielt eine maßgebliche Rolle darin, dass sich deren Lage in Großbritannien massiv verschlechtert.

Vor der eigenen Haustür

Aber man muss gar nicht ins Ausland gucken. In Deutschland führen Alice Schwarzer und ihr Emma-Magazin einen jahrzehntelangen Kampf gegen trans Rechte. Noch zu Jahresbeginn titelte die Emma mit „Trans-Gesetz: Die neuen Frauen“ und bediente damit gefühlt zum tausendsten Mal eine leicht modifizierte Version der Verschwörungserzählung vom „großen Austausch“.

 Ein Feminismus für alle beginnt nicht mit der Frage, was eine Frau ist. Er beginnt mit der Frage, wer von welcher Gewalt betroffen ist und was Betroffene brauchen.

Sowohl Rowling als auch Schwarzer weisen den Vorwurf der Transfeindlichkeit zurück. Sie selbst sehen sich nicht als transfeindlich an, weil sie in ihrer eigenen Logik ihre Transfeindlichkeit nicht erkennen. Für sie sind „echte“ trans Personen eine kleine Minderheit, die ein ernst zu nehmendes psychisches Problem haben. Dem gegenüber sehen sie eine große Anzahl an Menschen, die fälschlicherweise denken, sie seien trans, weil es gerade in Mode sei, oder vorgeben, trans zu sein, um so Zugang zu Schutzräumen von Frauen zu erhalten. Wer dabei „echt“ ist und wer nicht, entscheiden sie.

Die Bewegung der transfeindlichen, vermeintlich radikalen „Feministinnen“ (Trans-Exclusionary Radical Feminist oder kurz: Terf) ist relativ divers und nicht alle sind offen transfeindlich. Allerdings benötigen sie eine Abgrenzung zu den vermeintlich „Anderen“, um ihre soziale Stellung in der Gesellschaft zu zementieren. Im Patriarchat haben cis Frauen wenig Macht, aber eine Macht, die sie haben, ist zu definieren, wer als Frau zählt. Diese nutzen sie gegen trans Menschen und stellen sich so auf die Seite des Patriarchats.

Exkludierender Feminismus ist uralt

Ebenfalls ist problematisch, dass in dem Begriff „Frau“, wie ihn die Terfs benutzen, die komplexen und vielschichtigen Lebensrealitäten von Frauen keine Erwähnung finden: arme Frauen, Frauen of Color, Frauen mit Behinderung und viele mehr. Daher überrascht es wenig, dass die führenden Ver­tre­te­r*in­nen dieser Strömung häufig weiß, akademisiert und reich sind. Sie sind also eigentlich die „Elitären“, wie J. K. Rowling sagen würde.

Trans Personen hingegen sitzen selten in den Aufsichtsräten, die über Gleichstellung entscheiden, selten in den Redaktionen, die über sie schreiben, selten in Parlamenten, die Gesetze verabschieden. Wer behauptet, die Schwächeren seien die Mächtigeren, verteidigt seine eigene Position.

Marginalisierte Gruppen auszuklammern und das als Feminismus zu labeln, ist nicht neu. Schon Elizabeth Cady Stanton, Ikone der US-amerikanischen Frauenrechtsbewegung des 19. Jahrhunderts, stellte die Diskriminierung weißer Frauen über alles andere und machte gemeinsame Sache mit Rassisten. Ihre Mitstreiterin Susan B. Anthony sagte 1884, dass die Gleichstellung der „Rassen“ auf ihrer Plattform keinen Platz habe. Britische Suffragetten verweigerten der indischen Unabhängigkeitsbewegung die Solidarität, weil sie darin einen Verrat an der Sache der Frauen sahen. Ihre Begründung: Weiße Frauen müssten erst mal an die Macht, um dann mitbestimmen zu können, wie Frauen in den Kolonien zu leben haben.

Die Deutungshoheit über den „echten“ Feminismus

Alice Schwarzer, die in Deutschland als die Feministin ohnehin gilt, widmete sich während ihrer publizistischen Karriere intensiv der Feindseligkeit trans Personen und hijabi Frauen gegenüber. Die Logik dahinter ist simpel: Die Deutungshoheit darüber zu behalten, was „echter“ Feminismus ist, um sich die Macht nicht mit anderen Strömungen teilen zu müssen. Wer von Hierarchien profitiert, hat etwas zu verlieren, wenn sie fallen.

Terfs scheint es in dieser Tradition auch nicht zu stören, dass rechte, rechtsextreme und christlich-fundamentalistische Kräfte ihre ideologischen Part­ne­r*in­nen sind und nicht die Mehrheit der Feminist*innen, die transinklusiv ist. Generell scheinen für sie nicht die Alarmglocken zu läuten, wenn Konservative und Rechte sich plötzlich für „Frauenrechte“ engagieren. Wo ist der Aufschrei von Terfs, wenn sich künftig Frauen und Mädchen beim Schulsport in den USA von einem zufällig gewählten Erwachsenen die Genitalien prüfen lassen müssen, um sicherzustellen, dass kein Mann sich in den Frauensport einschleicht?

Indem Terfs die binäre Ordnung mit allen Mitteln bewahren wollen, richten diese „Feminist*innen“ die Waffen ihrer eigenen Unterdrückung gegen alle Frauen, auch sich selbst. Hierzu gibt es ein Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit: Im März 2025 wurde Dani Davis beim Aufsuchen der Frauentoilette im Staat Florida von einem Mann mit transfeindlichen Sprüchen attackiert. Dabei ist sie eine cis Frau.

Schutz ohne Ausschlüsse

Ein Feminismus für alle beginnt nicht mit der Frage, was eine Frau ist. Er beginnt mit der Frage, wer von welcher Gewalt betroffen ist und was Betroffene brauchen. Er hört zu, weil Betroffene die alleinige Autorität über ihre Lebensumstände und ihre Bedürfnisse haben. Er fordert Schutz für alle, ohne neue Ausschlüsse zu produzieren, und sucht Antworten, die nicht auf dem Rücken anderer ausgetragen werden. Er erkennt Transfeindlichkeit, Rassismus, Armut und Behindertenfeindlichkeit als Teil derselben Machtordnung, die das Patriarchat trägt. Demzufolge können Terfs keine Feministinnen sein. Sie verwenden das Wort „Feminismus“ als Deckmantel, um ihre Transfeindlichkeit zu legitimieren.

Trans Frauen aus dem Frausein auszuschließen und sie als potenzielle gewalttätige Männer zu diffamieren, ermöglicht es den Terfs, sie pauschal zu Tä­te­r*in­nen zu erklären. Dabei gehören trans Menschen zu den am häufigsten von Gewalt betroffenen Gruppen.

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Dieselbe Funktion erfüllen die Kopftuchverbote und die Debatte um Sexarbeit. Auch hier wird über Frauen gesprochen, aber nicht mit ihnen. Wer Hidschab trägt, soll vor sich selbst oder vor ihrer Familie gerettet werden. Wer Sexarbeit nachgeht, soll vor sich selbst bewahrt werden, notfalls durch Kriminalisierung, Abschiebung und den Entzug der eigenen Kinder. Und wer dagegen protestiert, gilt als Täterin.

In all diesen Fällen lautet die Botschaft: Wir wissen besser, was eure Bedürfnisse sind.

Freiheit wird zu einem knappen Gut erklärt, das nur wenige verdienen, nämlich die, die so leben, wie der cisweiße Feminismus es sich vorstellt. Dabei wollen alle Menschen selbstbestimmt leben, und die Aufgabe von Feminismus ist, Maßnahmen zu entwickeln, um dazu beizutragen.

Eine Antwort auf die Frage, wie ein Feminismus aussieht, der alle mitmeint, beginnt mit einem Perspektivwechsel: Er nimmt Selbstbestimmung ernst – nicht nur für sich, sondern für alle. Und er stellt die Unterdrückung selbst infrage, statt sie für sich zu beanspruchen. Das ist unbequem, denn es heißt, auch auf eigene Vorteile kritisch zu blicken. Aber genau das erfordert ein feministischer Feminismus.