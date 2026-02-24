Den Anfangsverdacht einer Straftat gegen einen oder mehrere Teilnehmende einer Sitzung der Parlamentarischen Kontrollkommission prüft die Bremer Staatsanwaltschaft, wie sie am Montag der taz mitteilte. Zudem ging am Dienstag eine Strafanzeige gegen unbekannt bei der Staatsanwaltschaft ein. In beiden Fällen geht es um die Weitergabe geheimer Informationen an Medien im Zusammenhang mit der Bremer V-Mann-Affäre.

Zum einen waren aus der Parlamentarischen Kontrollkommission Informationen „durchgesickert“, wie es vor zwei Wochen in einem Beitrag des Regionalmagazins „Buten un Binnen“ von Radio Bremen hieß. Die Kommission soll die Arbeit des Bremer Verfassungsschutzes kontrollieren und unterliegt der Geheimhaltung.

Gegen diesen Straftatbestand hat offensichtlich jemand verstoßen. „Nach Buten-und-Binnen-Informationen wurden die Parlamentarier hier vom Verfassungsschutz darüber informiert, dass ein Mitarbeiter der Linken-Fraktion sich innerhalb des linksextremen Milieus engagiert“, sagt der Reporter in dem Fernsehbeitrag. Zuvor war der Raum im Bild zu sehen, in dem die Kommission regelmäßig tagt. Weitere Quellen, die seine Behauptung belegen können, nennt er nicht.

Mit dem „linksextremen Milieu“ ist die Interventionistische Linke (IL) gemeint, eine bundesweit agierende Gruppe, die den Kapitalismus nicht verbessern, sondern abschaffen will. Sie beteiligen sich über ihre Ortsgruppen an Protesten gegen Kohleabbau und Nazis, setzen sich für Geflüchtete und den sozial gerechten Ausbau des ÖPNV ein. In Bremen hat sie eine Mitgliederzahl im mittleren zweistelligen Bereich, wie sie der taz sagte.

Unbekannte Täter

Der Verfassungsschutz bezeichnet die IL als „gewaltorientiert“, weil sie sich nicht eindeutig genug von Gewalt abgrenze. Belege für die Gewaltorientierung oder gar -bereitschaft der IL hat auch der Einsatz eines Vertrauensmanns (V-Manns) nicht zutage gefördert. Ende Januar hatte die IL öffentlich gemacht, dass ein jetzt 31-Jähriger sie und andere linke Gruppen im Auftrag des Bremer Verfassungsschutzes über acht Jahre bespitzelt haben soll.

Wer die Informationen über den Fraktionsmitarbeiter widerrechtlich an „Buten un Binnen“ weitergegeben hat, ist unbekannt. Der Staatsanwaltschaft sei keine Person namentlich bekannt, so der Sprecher zur taz. Die hat sechs Mitglieder, Abgeordnete von Grünen, SPD und CDU, sowie derzeit zwei ständige Gäste von Linken und FDP.

Weil der Journalist sich auf den Quellenschutz berufen kann, bezweifle er, dass der mutmaßliche Täter ermittelt werden kann, so der Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Das gilt auch für die Strafanzeige wegen des Verdachts auf Geheimnisverrat gegen unbekannt, die am Dienstag der Republikanische Anwältinnen- und Anwälteverein mit Sitz in Berlin bei der Bremer Staatsanwaltschaft erstattete. Sie liegt der taz vor.

Es geht dabei um einen vor knapp drei Wochen erschienenen Spiegel-Bericht. In diesem behaupten die beiden Journalisten, ein Bremer Rechtsanwalt sei bei der Enttarnung des V-Manns durch IL-Mitglieder dabeigewesen. Eine Quelle für die Information nennt der Bericht nicht.

Demonstration für Grundrechte

Sie könne nur vom Verfassungsschutz kommen, schreibt der Anwaltsverein. Daher kämen als Täter in Verdacht: „Amtsträgerinnen und Amtsträger des Landesamtes für Verfassungsschutz Bremen. Gegebenenfalls sind die Ermittlungen auch zu erstrecken auf Mitglieder der Parlamentarischen Kontrollkommission in der Bremischen Bürgerschaft.“

Aufgrund der Berichterstattung hatten sämtliche Fraktionen der Bremischen Bürgerschaft den Anwalt erfolgreich gedrängt, von seinem Amt als stellvertretender Richter am Staatsgerichtshof, dem Bremer Verfassungsgericht, zurückzutreten. Er war auf Vorschlag der Linken von der Bremischen Bürgerschaft gewählt worden. Mehrere Juristenverbände sowie die Bremer Rechtsanwaltskammer hatten den Vorgang scharf kritisiert. Zur freiheitlich demokratischen Grundordnung gehöre die Gewaltenteilung sowie die anwaltliche Unabhängigkeit, nach der Rechtsanwälte sich ihre Man­dan­t:in­nen selbst aussuchen dürfen.

Diese Grundordnung wollen am Sonntag mehrere Organisationen und Gruppen verteidigen, darunter der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB), die Jugendorganisationen von Grünen und SPD und die IL. Sie rufen um 14 Uhr zu einer Kundgebung auf dem Marktplatz auf: „Grundrechte gegen Geheimdienst und Rechtsruck verteidigen – Bremen wird kein Trump-Land“.