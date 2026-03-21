Leben Sie in Bayern?

a) Nein (Sehr verdächtig. Warum nicht? 5 Punkte)

b) Ja (Dann passen Sie auf. Hier sind die Behörden besonders streng. 5 Punkte)

c) Noch nicht (Gute Antwort. 0 Punkte)

Definieren Sie den Begriff „Profitmaximierung“

a) Eine „den Begrifflichkeiten der kommunistischen Ideologie zuzuordnende Wendung“ und „mit der freiheitlichen demokratischen Grundordnung nicht vereinbar“ (Brav, so sehen es auch die Behörden, 0 Punkte)

b) Hab im Studium nicht aufgepasst, irgendwas mit Marx? (Sehr verdächtig, 5 Punkte)

Wer war noch mal Winfried Kretschmann?

a) Ein gefährlicher Ex-Maoist, der vom Radikalenerlass der 70er Jahre betroffen war und kein Lehrer werden durfte (richtig, 0 Punkte)

b) Der beschde Minischderpräsident aller Zeiten (auch richtig, 0 Punkte)

Angenommen, Sie möchten Jurist werden und Ihr Rechtsreferendariat absolvieren. Welches politische Engagement ist für Sie unproblematisch?

a) Ich beteilige mich an einem Tankstellenboykott und verbreite den Aufruf dazu in meinem WhatsApp-Status, damit die Regierung gezwungen ist, die Spritpreise zu senken (Absolut nachvollziehbar, 0 Punkte)

b) Ich klebe mich auf die Straße, um auf die verheerenden Auswirkungen der Klimakrise aufmerksam zu machen (Die Leute müssen zur Arbeit, 5 Punkte)

„Deutschland …

a) …wir weben dein Leichentuch“ (Hochkultur! Wir würden Sie gern als Deutschlehrer einstellen, 0 Punkte)

b) …muss sterben!“ (Punk ist Ruhestörung. Gehen Sie lieber mal in eine Buchhandlung und kaufen ein gutes, 5 Punkte)

Ah, Buchhandlungen – das sind doch diese …

a) …Orte der demokratischen Bildung und des freien Denkens (falsch, frei darf nur die Marktwirtschaft sein, 5 Punkte)

b) …Keimzellen linksradikaler Gesinnung (richtig, 0 Punkte)

c) Bücher? Aus Papier? Könnte man ja langsam auch mal digitalisieren (gute Idee, 0 Punkte)

Sie dürfen ein Grundrecht abschaffen. Für welches entscheiden Sie sich?

a) Keines (5 Punkte)

b) Vielleicht ein bisschen Versammlungsfreiheit, wenn es zu laut wird (sehr gut, Lärmschutz ist ein Grundpfeiler des gesellschaftlichen Zusammenhalts, 0 Punkte)

c) Meinungsfreiheit wird meiner Meinung nach überbewertet (tolle Meinung, 0 Punkte)

wochentaz Dieser Text stammt aus der wochentaz. Unserer Wochenzeitung von links! In der wochentaz geht es jede Woche um die Welt, wie sie ist – und wie sie sein könnte. Eine linke Wochenzeitung mit Stimme, Haltung und dem besonderen taz-Blick auf die Welt. Jeden Samstag neu am Kiosk und natürlich im Abo.

AUSWERTUNG (Nur für den Dienstgebrauch)

0–5 Punkte: Herzlichen Glückwunsch! Sie sind ein lupenreiner Verfassungsfreund. Mit Ihrer Gesinnung verteidigen Sie tagtäglich die freiheitlich demokratische Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland gegen extremistische Angriffe – von links wie von rechts!

10–20 Punkte: Vorsicht! Ihre Einstellungen weisen abweichlerische Tendenzen auf. Aber Verfassungstreue ist Übungssache: Trainieren Sie zustimmendes Nicken, atmen Sie kritische Gedanken weg und meiden Sie gefährliche Orte wie Bücherregale, Museen sowie regierungsferne Organisationen.

25–30 Punkte: Auweia, Sie sind eindeutig verdächtig. Wir würden dann morgen mal vorbeikommen.