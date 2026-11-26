Friedrich Merz muss in den Beichtstuhl. EU-Ratspräsident António Costa hat den Kanzler und die 26 anderen Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union zu einem Sondergipfel nach Brüssel geladen. Am Donnerstag und Freitag sollen sie berichten, wie sie sich das künftige EU-Budget vorstellen – und wie viel sie für Europa zahlen wollen.

Weißer Rauch dürfte am Ende nicht aufsteigen. Merz hat schon durchblicken lassen, dass er trotz des sogenannten „Beichtstuhl-Verfahrens“, bei dem Costa jeden einzelnen Gipfelgast persönlich ins Gebet nimmt, noch keine Einigung erwartet. „Es geht um nicht mehr und nicht weniger als eine Quadratur des Kreises“, sagte ein EU-Diplomat.

Selten war eine Lösung so schwer zu finden wie diesmal. Der Streit dreht sich nicht nur um den „Mittelfristigen Finanzrahmen“ (MFR) für die Jahre 2028–34, für den im ersten Entwurf rund 2 Billionen Euro vorgesehen waren. Auf Drängen von Merz will die EU auf ihrem Gipfel auch über die langfristige Finanzierung der Ukraine reden.

Alle 27 EU-Staaten müssten sich an der Hilfe für Kyjiw beteiligen, sonst werde es keinen MFR geben, warnte der Kanzler vor dem Krisentreffen in Brüssel. „Erpressung“, schallte aus der Slowakei zurück. Auch Ungarn, Tschechien und Bulgarien stellen sich quer. Die schuldenfinanzierte Ukraine-Hilfe ist wieder einmal zum Knackpunkt geworden.

Offener Schlagabtausch zwischen Merz und Macron?

Merz hat aber auch beim EU-Budget noch einmal kräftig draufgesattelt. Der jüngste, um 204 Milliarden Euro gekürzte Entwurf, den Gipfelchef Costa am vergangenen Wochenende vorgelegt hat, sei nicht zustimmungsfähig, erklärte der Kanzler. Die EU müsse noch mehr streichen, die Ukraine hingegen mehr Geld bekommen als geplant.

Diese Ansage könnte den Gipfel sprengen. Merz weiß zwar die Gruppe der „Frugals“, also der Knausrigen, hinter sich: Österreich, die Niederlande, Dänemark, Finnland und Schweden. Doch die große Mehrheit fordert ein höheres EU-Budget. Nicht weniger als 17 Staaten zählen die „Freunde der Kohäsion“, angeführt werden sie von Frankreich.

Nicht auszuschließen, dass es in Brüssel zum offenen Schlagaustausch zwischen Merz und Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron kommt. Die vorgeschlagenen Zahlen reichten nicht aus, hieß es aus Paris. Vor allem sei nicht sichergestellt, dass die Landwirte weiterhin die notwendigen Einkommensbeihilfen erhielten.

Macrons Wort hat Gewicht. Frankreich gehört, wie Deutschland, zu den Nettozahlern – also jenen Ländern, die mehr in das EU-Budget einzahlen, als sie herausbekommen. Allerdings zahlt Deutschland am meisten. Mit 14,9 Milliarden Euro ist der deutsche Nettobeitrag fast dreimal so hoch wie der französische (rund 5,4 Milliarden).

Hoffnung liegt auf der Digitalsteuer

Um das zu ändern, fordert Merz auch noch einen Rabatt. Früher sorgte der Briten-Rabatt regelmäßig für Streit bei den Haushaltsverhandlungen – nun könnte der Deutschland-Rabatt zum Zankapfel werden. „Wir zahlen fast ein Drittel des ganzen Budgets“, heißt es in Berlin. Ein Nachlass sei „zwingend für unsere Zustimmung“ zum nächsten MFR.

Wenn Merz am Donnerstag in den Beichtstuhl zu Costa geht, wird sich viel Ärger angestaut haben. Aber auf einem Gipfel gibt es immer auch Hoffnung. Diesmal ruht sie auf der Digitalsteuer, die der EU zusätzliche Einnahmen verschaffen könnte. Das Europaparlament fordert diese Steuer seit Langem, nun liegt ein Vorschlag auf dem Tisch.

Den meisten Europaabgeordneten reicht das allerdings nicht. „Wir Grüne haben lange für die Digitalsteuer gekämpft, um die Tech-Milliardäre in die Schranken zu weisen“, sagt der grüne Parlamentarier Rasmus Andresen. Doch jetzt müsse sich der Kanzler bewegen: „Merz muss von seinem Kürzungskurs abrücken und zum Dealmaker werden.“