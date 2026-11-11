Merz und der EU-Haushalt Ein Bärendienst für die Ukraine

F riedrich Merz kämpft wie ein Löwe für die Ukraine. So stellt der Kanzler seinen Einsatz für mehr Finanzhilfen aus EU-Mitteln jedenfalls gern dar. Doch ähnlich wie vor einem Jahr ist Merz erneut im Begriff, sich zu verkämpfen – und alles aufs Spiel zu setzen.

Damals, im Herbst 2025, mischte der Kanzler die Europäer mit der Forderung auf, die Finanzlöcher in Kyjiw mit Geld aus eingefrorenen russischen Vermögen zu stopfen. Er holte sich eine blutige Nase: Belgien, Frankreich und Italien sagten Nein. Die EU musste Schulden aufnehmen, um Kyjiw zu helfen.

Nun geht das Spielchen wieder von vorne los. Diesmal geht es aber nicht „nur“ um 90 Milliarden Euro, wie beim letzten Mal, sondern um weitere 70 Milliarden allein für 2027 sowie um eine nicht näher bezifferte Anschlussfinanzierung, um der Ukraine auch beim Wiederaufbau nach dem Krieg zu helfen. Es geht um Hunderte Milliarden.

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Dafür geht Merz aufs Ganze. Der Kanzler fordert nicht nur, dass sich alle 27 EU-Staaten an der Ukraine-Hilfe beteiligen müssen. Er verknüpft diese neue Finanzzusage auch noch mit der Einigung auf das künftige EU-Budget für die Jahre 2028 bis 2034.

Ideen auf Abwegen

Damit überreizt er sein Blatt. Das Gemeinschaftsbudget und die Hilfe für die Ukraine haben nichts miteinander zu tun. Die Ukraine ist nicht einmal EU-Mitglied. Die Idee, die beitragsfinanzierten Gelder für die Gemeinschaft von Hilfen für ein Drittland abhängig zu machen, ist abwegig.

Wer so vorgeht, macht eine Einigung nicht leichter – er gefährdet sie. Und das nicht nur wegen des Widerstands aus der Slowakei, Ungarn und anderen EU-Ländern – sie wollen keinen Cent mehr nach Kyjiw überweisen. Auch Freunde der Ukraine wie Finnland haben vor der Verknüpfung gewarnt.

Der Grund: Schon jetzt sind die Verhandlungen über das EU-Budget hoffnungslos festgefahren. Mit schuld daran ist die harte Haltung des Kanzlers, der radikale Kürzungen fordert – um mehrere Hundert Milliarden Euro. Die EU soll weniger Geld bekommen, die Ukraine mehr, fordert Merz. Wer so argumentiert, erweist der EU einen Bärendienst. Und der Ukraine am Ende auch.