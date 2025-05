23.07 Uhr: Schwedofinnen aus Finnland für Schweden

Hochfavorisiert, weil das Lied auf Anhieb wiedererkennbar ist. Die drei Sänger mit ChoristInnen prima drauf, besser als bei den Proben und bei ihrem Semifinal. Könnte wie „Stefania“ aus der Ukraine gewinnen. Charmant!

23.03 Uhr: Schon wieder schöne Stiefel

Diese Dänin trägt die schönsten Schaftstiefel unterm Body: etwas nervös stimmendes Lied, viel Krach mit hymnischem Appeal. Nichts extraordinäres an diesem Abend. Ist sehr auf das windmaschinenhafte angewiesen. Wehendes Haar macht dynamisch. (jaf)

Fakten, Fakten, Fakten Beim 69. Eurovision Song Contest 2025 in Basel, Schweiz, nahmen insgesamt 37 Länder teil. Nach zwei Halbfinal-Shows am 13. und 15. Mai qualifizierten sich 20 Länder für das Finale am 17. Mai. Zusammen mit den automatisch qualifizierten „Big Five" (Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Vereinigtes Königreich) und dem Gastgeberland Schweiz treten somit 26 Länder im Finale an. Wie wird abgestimmt? - Man kann nicht für den Beitrag des eigenen Landes stimmen - Jede Person darf bis zu 20 Mal abstimmen, aber nur einmal pro Act und Abstimmungsmethode - Die Stimmabgabe steht den Zuschauern in allen teilnehmenden Ländern sowie dem „Rest der Welt" – also den nicht teilnehmenden Ländern – offen. - Beim Finale des ESC sind alle teilnehmenden Länder stimmberechtigt, nicht nur diejenigen, die am Finale teilnehmen. - Die Stimmen aus dem Rest der Welt werden zusammengezählt und zählen als ein zusätzlicher Punktesatz. - Man kann per Telefon oder in der Eurovision App abstimmen. Wie kommen die Ergebnisse zustande?Jedes Land vergibt zwei separate Punktesätze. Einen durch eine Fachjury, den andern durch das Televoting der Zuschauer während der Liveshow.

Lore… äh, Sissal liefert für Schw…, äh, Dänemark eine stabile Nummer im Superwoman-Look, die jedoch zu sehr an eine zweifache Gewinnerin aus dem Nachbarland erinnert. (kla)

Dänemark versucht sich song- wie bühnentechnisch an einem Medley der ESC-Gewinnersongs der letzten Jahre. Komischerweise funktioniert das vor der Matritze des ESC sogar. Und positiv: Wir sehen natürliche Körper und Kurven. Schön. (msc)

22.58 Uhr: Tränenreiche Grüße aus Porto

Anruf aus Porto. Freund weint in seinen Hörer. Sagt: Ist das nicht schön, was wir Europa mit unserem LIed schenken? Ich kann nur drei Sekunden mitschluchzen und erwidern: Ja, es ist schön, dieses Lied aus dem Land der Saudade. (jaf)

Die Reihenfolge 1. 🇳🇴 Norwegen | Kyle Alessandro – Lighter 2. 🇱🇺 Luxemburg | Laura Thorn – La Poupée Monte Le Son 3. 🇪🇪 Estland | Tommy Cash – Espresso Macchiato 4. 🇮🇱 Israel | Yuval Raphael – New Day Will Rise 5. 🇱🇹 Litauen | Katarsis – Tavo Akys 6. 🇪🇸 Spanien | Melody – ESA DIVA 7. 🇺🇦 Ukraine | Ziferblat – Bird of Pray 8. 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | Remember Monday – What The Hell Just Happened? 9. 🇦🇹 Österreich | JJ – Wasted Love 10. 🇮🇸 Island | VÆB – RÓA 11. 🇱🇻 Lettland | Tautumeitas – Bur Man Laimi 12. 🇳🇱 Niederlande | Claude – C'est La Vie 13. 🇫🇮 Finnland | Erika Vikman – ICH KOMME 14. 🇮🇹 Italien | Lucio Corsi | Volevo Essere Un Duro 15. 🇵🇱 Polen | Justyna Steczkowska – GAJA 16. 🇩🇪 Deutschland | Abor & Tynna – Baller 17. 🇬🇷 Griechenland | Klavdia – Asteromáta 18. 🇦🇲 Armenien | PARG – SURVIVOR 19. 🇨🇭 Schweiz | Zoë Më – Voyage 20. 🇲🇹 Malta | Miriana Conte – SERVING 21. 🇵🇹 Portugal | NAPA – Deslocado 22. 🇩🇰 Dänemark | Sissal – Halluzination 23. 🇸🇪 Schweden | KAJ – Bara Bada Bastu 24. 🇫🇷 Frankreich | Louane – maman 25. 🇸🇲 San Marino | Gabry Ponte – Tutta L'Italia 26. 🇦🇱 Albanien | Shkodra Elektronike – Zjerm

Eine weiter landestypische Soft-Rock-Nummer im Vintage-Style. Läuft auf einem Roadtrip durch die wärmeren Länder Europas optimal in einer Spotify-Playliste, ohne herauszustechen. Ist aber kein ESC-Gewinner. (kla)

22.52 Uhr: Diva Not Down

Noch eine schöne Vulgarität, sehr in rotem Licht gehalten, alles sehr sexuell gemeint. Leider ist ihr jede Spur an restlicher Dezenz, die zum Sexuellen ja gehört, verloren gegangen. Macht viel her für ein kleines Land wie Malta. Viele ihrer Choristinnen in hohen Schaftstiefeln. Sind wir beim ESC im Dominastudio? Rätselhaft ungeheimnisvoll. (jaf)

Nicht nur die Nummer hat Wumms, sondern auch das collagenhafte Bühnenbild von Miriana Contes „Serving“. Guter Beitrag, Malta – mit einem Beat, der im Ohr bleibt und einer empowernden Message, die viele ESC-Fans abholen wird. (kla)

Die taz-ESC-Prognose für 2025 Wer gewinnt den 69. Eurovision Song Contest? Jan Feddersen und Klaudia Lagozinski haben sich die ESC-Performances angeschaut, kommentiert und ein Ranking erstellt:1. Schweden 2. Israel 3. Finnland 4. Österreich 5. Estland 6. Frankreich 7. Schweiz 8. Italien 9. Deutschland 10. Niederlande 11. Island 12. Portugal 13. Litauen 14. Spanien 15. Malta 16. San Marino 17. Albanien 18. Ukraine 19. Norwegen 20. Luxemburg 21. Griechenland 22. Armenien 23. Dänemark 24. Polen 25. Lettland 26. Vereinigtes Königreich Die detaillierten Einschätzungen zu den Songs gibt es hier.

22.49 Uhr: Zoë Më träumerisch für die Schweiz

Auffällig am schweizerischen Act ist: kein Firlefanz, und sei er spektakulärer. Ein bisschen Sarah McLachlan, eine Prise Sara Bareilles, ruhig und gediegen, nicht simpel, träumerisch. Schön!(jaf)

Süß, dezent, zart und nett. An der Nummer von Zoë Më gibt es nicht viel zu kritisieren – sie ist rund. Hat eine Steigerung und wird von einer talentierten Stimme dargeboten. Gute Wahl, liebes Gastgeberland. (kla)

22.45 Uhr: I'm a survivor!

Ein entblößter Autoschrauber aus Eriwan, sehr schmuck, nett und delikat verschmutzt. Freundlicher Krach aus dem Kaukasus. Punktwürdig, weil stadionliedtauglich. (jaf)

Hätten die Songs „Believer“ von Imagine Dragons und „Legendary“ von Welshly Arms ein armenisches gemeinsames Kind, würde es ungefähr so klingen. Da kann PARG noch so viel (auf der Stelle) rennen, es bleibt eine weitere Nummer, die so klingt wie schon mal da gewesen. (kla)

22.44 Uhr: Die Trends des Abends

Geigen, brennende Bühnen, Solo-Sängerinnen und Lieder in Muttersprache. Oh, und abstimmen nicht vergessen, liebe ESC-Fans – möglich per Telefon und per Eurovision App. (kla)

22.40 Uhr: Bist du's, Nana?

Endlich mal kein Kirmes-Dance-Techno aus Griechenland, dafür eine junge Frau, die Leid thematisiert. Und das mit Nana-Mouskouri-artiger Brille. Man nennt das Gestell Agenturbrille. Das verdient ein paar Punkte. (jaf)

Wunderschöne, klare Stimme von Klavdia für Griechenland. Erst voller Fokus auf ihren Gesang mit minimalistischem Bühnenbild. Dann brennt, wie so oft heute Abend, die Bühne, mit einem Stage-Design, das optisch ein bisschen zu doll an die Verfilmung von „Hunger Games“ erinnert. Der Gesang von Klavdia bleibt aber erstklassig. (kla)

22.32 Uhr: Abor & Tynna ballalalern Löcher in die Nacht

Abor und Tynna – smart, etwas unnahbar. Stefan Raab glaubt an sie. Großer Beifall, werden gut abschneiden. (jaf)

Nach Lena (2010) singt für Deutschland wieder eine extrem sympathische Brünette einen Gute-Laune-Song, unterstützt von ihrem Bruder am E-Cello. Der Song kommt auch international gut an. In Basel singen die Fans mit. Das Duo liefert ab. Tünde alias Tynna ist so herrlich entspannt. Die Geschwister sind eher Underdogs, werden aber wahrscheinlich gar nicht so schlecht abschneiden. (kla)

22.28 Uhr: Justyna Steczkowska für Polen

Die Letten sollten sich mit den Polen zusammentun und gemeinsam einen Song basteln, so à la Kriegerinnen-Musical. Vielleicht kommen sie zusammengerechnet auch mal auf 12 Punkte. Bin zwar nicht sicher, was Justyna da auf der Bühne heraufbeschwören will, aber catchy ist die Nummer allemal. (kla)

Polens Justyna Steczkowska, als sei sie die Leadsängerin der „Carmina Burana“, treibend, aber ein wenig auch verhüllend durch ihren ganzen Bombast, dass das Lied, alles schmucken TänzerInnen zum Trotz, recht nichtssagend und flach ist. (jaf)

22.25 Uhr: Ernsthaft-liebevolle Canzone aus Italien

Klischees haben doch Wahrheit in sich. Das italienische Lied, erstmals in der ESC-Geschichte untertitelt auf Englisch, ist von betörender Eleganz und überhaupt wirkt dieses Canzone wie ernsthaft-liebevolle Angelegenheit. Als sei’s ein Stück von Lucio Dalla. Grandios. (jaf)

Ganz schöne Nummer, die aber irgendwie einfach nicht hängen bleiben will. Hier ist das Aus-der-Zeit-fallen stringent und glaubhaft inszeniert. Aber die Musik, die kommt bei Italien in diesem Jahr nicht in die Gänge. (kla)

22.21 Uhr: „Grab your telephone and vote!“

Zu den Filmchen zwischen den Liedern: Pure Tourismuswerbung für die Schweiz, teuer wie Monte Carlo, schön wie sonstwas … und genau das ist es, was ESC eben auch ist: Die Werbung für das Gastgeberland. So lernt man die Eidgenossenschaft kennen. Die Moderatorinnen erinnern daran, abzustimmen. (jaf)

22.17 Uhr: Erika Vikman – ICH KOMME

Die frühere Tangotänzerin, in führender Rolle, singt über sexuelle Selbstbestimmung. Was für eine Ehre, dass sie dafür den deutschsprachigen Titel „Ich komme“ gewählt hat. Sie ist eine Wucht in Latex. Hohe Schaftstiefel, Strapse, Berghain-Anmutung. Lordi wird es freuen! (jaf)

In Basel tanzt die Presse kurz mal kollektiv zu Erika ab. Auch die taz erlebt diesen Auftritt immersiv. Erika scheint sich zum Geheimfavorit zu entwickeln, zumindest hier in Basel. Finnland ist ja bekannt für mutige Auftritte, die zu Publikumslieblingen werden. Erika Vikman setzt diesen Trend fort. Wahrlich WUNDERBAR! (kla)

22.13 Uhr: C'est la vie, c'est la KI?

So sympathisch, so pathetisch, so ergreiffend, so nett, dieser Niederländer. Schon aus Nettigkeitshöflichkeitsgründen: bitte Top 10. (jaf)

Ist der Song von einer KI generiert worden? Die Nummer findet Anklang, weil sie so gewohnt klingt, so wie schon mal gehört und für gut befunden – und weil sie buchstäblich wie Butter runtergeht. (kla)

22.09 Uhr: Engel aus Lettland

Engelsgleiche Mucke aus Riga, ebenfalls in Landessprache gesungen. Erinnert ein wenig an Urban Trad, eine belgische ESC-Geschichte von 2003. Sphärisch, dazu die kompliziertesten Outfits des Abends. Siegerinnen in der Nailkonkurrenz! (jaf)

Enya hat angerufen, ihr gehören 51 % an den Einnahmen der lettischen Nummer. Und der Kreuzfahrtbude AIDA gehören die anderen 49 %. Naja, geht zumindest ins Ohr. (msc)

22.06 Uhr: Neukölln in Island

Auch in Island ist der Neukölln-Trend angekommen: Jungs, die grell lackierte Nägel zur Schau tragen. Geysir-Techno, sehr schöne Sonnenbrillen, Leichtmatrosen auf erfrischender Fahrt, zumal die Fiedeln im Hintergrund eine gewisse Folkatmo verbreiten. (jaf)

Natürlich spuckt bei den Isländern im Hintergrund der Bühne ein Vulkan Lava. Nach der österreichischen Oper geht es weiter mit Clubbeats aus Skandinavien: VÆB machen Stimmung und rudern sich sympathisch durch ihren Auftritt. Die polnischen Journalisten im Media Centre feiern es hart. (kla)

22.02 Uhr: Österreich große Klasse

Künstlerischster Beitrag von JJ aus Österreich. Die Jurys lieben soviel Kunstwillen, der wird ganz hoch steigen. Nix für die Hausarbeit am Morgen des Samstag, aber jeden Abend schmückend. Im Gestus ist JJ auf der Höhe der Verzweiflung, große Klasse. (jaf)

Dass diese hohen Töne gar nicht so einfach zu treffen sind, sah man bei den Proben. Hier und heute macht JJ das ziemlich souverän. Es ist beeindruckend, ja. Jurypunkte, die sind JJ sicher. Aber dringt die Nummer auch zum Publikum durch? Vor allem bei denjenigen, die schon im letzten Jahr für eine opernartige Nummer – siehe Nemo – gestimmt haben? (kla)

21.57 Uhr: What The Hell Just Happened?

Um es als Kommentar zu den UK-Damen mit ABBA zu sagen: When all is said and done. Ein bisschen Tracy Ullman, ein wenig wie die Enkelinnen von Sandie Shaw: Reicht das für mehr als den allerletzten Platz? Ich fürchte: Nein. (jaf)

Remember Monday mit „What The Hell Just Happened?“

Pyjamaparty aus dem Vereinigten Königreich. Die Briten wollen wirklich erstmal keinen ESC mehr austragen, oder? Alles bei „What the Hell Just Happened“ ist aus der Zeit gefallen. Und man weiß nie, wer gerade singt, weil sich die drei generisch-quietschgleich anhören. Meine Prognose: 26/26. (kla)

21.52 Uhr: Una canzone che…

Schön, dass scheinbar alle an der Show Beteiligte singen können. Shoutout an das multi-talentierte Moderatorinnentrio: Hazel Brugger, Michelle Hunziker und Sandra Studer liefern. (kla)

21.48 Uhr: Die Ukraine bleibt diesmal fahl

Ukraines Sänger retten die blondiertesten Haare des Abends auch nicht: Klingt wie Krautrock der frühen Siebziger in Deutschland. Sein roter Fummel fügt sich in den Gesamteindruck: Wenn keine Farbe bleibt, dann entscheiden sich für rot, kirschenes oder johannesbeeriges. Unentschieden fahl. (jaf)

21.43 Uhr: Eine Diva für Spanien

Spaniens Melody behauptet in ihrem Lied, dass alle das Recht haben müssen, Diva zu sein. Glaubwürdige Performance der urdemokratischen Lifestyle-Forderung, kein Zweifel. Hat den Mut, viele Pailletten zu tragen. Und: zweite Sängerin, die weit über die Knie hinausreichende Schaftstiefel auf hohen Hacken trägt. Trend! (jaf)

Mit „Esa Diva“ erfüllt Melody ein paar Spanien-Stereotype. Aber Spanien darf das, denn Spanien-Stereotype sind meistens gut: Lebensfreude, Leichtigkeit, Leidenschaft. Melody bringt all das auf die Bühne. Gut so. Sie ist ein Allrounder, singt und bewegt sich großartig. Melody ist damit die perfekte Repräsentantin für ihr Land. Und einen Drop hat ihr Song auch. Vielleicht eines der größten Gesamttalente. Und ihre Haare… Oh, sind die toll. Im Pressebereich wird während ihres Auftritts getanzt. (kla)

Starke Performance von Spanien: Melody mit „Esa Diva“ Foto: Alma Bengtsson/EBU

21.38 Uhr: Litauen auf Litauisch

Perfekter Wechsel von Israel nach Litauen: Der junge Mann mit seiner mittelgescheitelten Frisur singt auch in seiner Landessprache – wie überhaupt so viele an diesem Abend. Abkehr vom Englischen als Lingua Franca des Pop! Die „Katarsis“ braucht auch Windmaschinenhilfe, interessanter Krach zudem. (jaf)

21.34 Uhr: Israel mit „New Day Will Rise“

Schönste Ballade des Abends, es gibt ohnehin nicht viele. Buhrufe in der Halle, zugleich viel Beifall. Tolle Stimme, die von Yuval Raphael. (jaf)

Stimmlich hat Yuval Raphael seit dem Halbfinale noch eine ordentliche Schippe draufgelegt. Sie singt dreisprachig, auf Englisch, Französisch und Hebräisch. Unbeirrt von den Protestierenden und denjenigen, die mit ihrem Auftritt hier nicht einverstanden sind scheint sie all ihren Willen und ihre Kraft in diesen Moment gepackt zu haben. (kla)

21.29 Uhr: „Life is like Spaghetti…“

„…it's hard until you make it“. Als Tommy Espresso performen für Estland eigentlich ein Musical-Couplet, das geht beim ESC immer, bringt Punkte, wenn nicht allzu gewaltig. Wird viele Punkte erhalten. (jaf)

Es gehört Mut und Talent dazu, so überzeugend einen Pappbecher anzusingen. Und muskulöse Securitys als Tänzer, großartige Wahl. Der Song macht verdammt gute Laune. Die komischsten und vielleicht besten Dance-Moves des Abends. Und ein Lebensmotto lässt sich aus Tommy Cashs „Espresso Macchiato“ auch noch mitnehmen. (kla)

Von Bluesky: Im „Winners Cafe“ (laut Bühnen-Deko) singt ein entlaufener Insasse eines Die-Partei-Bootcamps irgendwas über Heißgetränke. Herr Sonneborn, verschonen Sie uns und sammeln sie den Typen wieder ein. Estland, WTF! (msc)

21.25 Uhr: Luxembourg in großen High Heels

Eine Hymne auf weibliche Selbstbestimmung als Antwort auf die verstorbene France Gall, ESC-Siegerin 1965, die eine „Poupée“ gab? Laura Thorn tritt in wirklich große High Heels. Sie möge nicht stolpern. (jaf)

Auch wenn die 25-Jährige nicht die größte Sängerin des Abends ist, bringt sie gute Energie auf die Bühne und scheint selbst Spaß zu haben. Und macht damit selbst gute Laune – sowohl im rosa Puppenkleid als auch im kurzen Glitzerteil, das ist großartig steht. (kla)

21.20 Uhr: Kyle Alessandro für Norwegen

Der Norweger muss Feuer und viel Bühnendeko verwenden, um vom gediegenen Lied, das kaum Wärme verströmt, abzulenken? Ich frage für viele FreundInnen… (jaf)

Übrigens, die Flammen sind echt. Merkt man auf den Tribünen, kann ich aus der der Presse öffentlich zugänglichen Generalprobe bestätigen. Nicht sicher, was Sänger und Tänzer mit den Outfits ausdrücken wollen. Kleiner Shoutout jedoch an den an Alexander Rybak erinnernden Geigen-Tune. Rybak gewann den ESC 2009 mit

Die Norweger erzählen im Pre-Video eine schwule Pornofantasie: Twink meets Boyscout. Auf der Bühne geht es kaum weniger schwul-pornös weiter. Haben die Norweger denn nichts vom Debakel der Briten 2024 gelernt, als Olli Alexander mit seinem Ranwanzen ans schwule Klientel Letzter wurde? Die Stimme des Norwegers hat den letzten Platz aber auch verdient. (msc)

21.16 Uhr: Die Moderatorinnen machen den Auftakt

Hazel Brugger, Michelle Hunziker und Sandra Studer hosten den ESC in diesem Jahr. Was ist denn da los mit Michelle Hunzikers Stimme? (kla)

21.13 Uhr: Schweden flaggt lässig

Die Jungs aus Litauen holen beim Flaggeneinlauf schon mal Coolness-Punkte. Ich bleibe dabei, dass Melody optisch an Beyoncé erinnert. Im Hintergrund läuft „Ma Chérie“ vom Schweizer DJ Antoine, der mit „Welcome to St. Tropez“ 2011 seinen Durchbruch hatte. Auch im Pressebereich in Basel schwingen die Landesflaggen. Zurück zum Livestream: Niemand trägt die Flagge so lässig wie die Schweden. (kla)

21.09 Uhr: Olympische Parade zum Start

Seit 2016 neu eingeführt: Alle Acts des Finales ziehen in einer ‚olympischen Parade‘ in die Halle ein: mit Nationalflaggen. Prima Aspekt des Abends. (jaf)

21.04 Uhr: Nemo bekommt Beifall

Nemo, vorjahressiegende Person, trägt das letztjährige Siegeslied vor: „The Code“. Aber verdient Nemo Beifall, obwohl Nemo den Ausschluss Israles mitforderte, also keineswegs inklusiv agierte? (jaf)

21.03 Uhr: Es geht los!

Smarter Move, Nemos Pokalbruch als Einstiegsszene zu nehmen. Hintergrund: Nemos erste ESC-Trophäe im Jahr 2024 hielt nicht lange. Dem „St. Galler Tagblatt“ sagte Nemo aber kurz nach dem letztjährigen ESC, dass die Trophäe von den Veranstaltern ersetzt worden sei. „Don't touch“ – LOL. (kla)

21.01 Uhr: Die Hymne

Das ist ESC: eine Eurovisionsshow mit Marc-Antoine Charpentiers Hymne aus seinem „Te deum“. Spätes Mittelalter, eine Komposition, die Frieden fordert.

20.59 Uhr: Das Wort zum Sonntag

Das „Wort zum Sonntag“ ist christlich, ich bin nicht christlich, aber: Das gehört zum ESC wie zum Samstag die Sportschau. Kein Gemecker also, dass der ESC-Abend religiös unterbrochen wird.Maren Kroymann bereichert das Wort Abwechslung mal mit ernsten Worten, der Pfarrer trägt einen Regenbogenschal. Queeres finden sie toll. „Lasst uns weiter bunt sein, überall in Europa.“. Kroymann spricht sich auch gegen Trump aus, gegen die Entschwulung-Entlesbischung-Enttransung des ESC. (jaf)

20.56 Uhr: Brennende Israel-Flagge in Basel

Das Schweizer Online-News-Portal nau.ch berichtet, dass bei den palästinänsischen Protesten gegen die Teilnahme Israels am ESC eine israelische Flagge verbrannt wurde. Die Polizei versucht, den Demozug, der in Richtung Innenstadt möchte, von dort fernzuhalten und betont, dass die Demonstration nicht bewilligt wurde. (kla)

20.52 Uhr: Favoritenstürze gibt es immer wieder

Der ESC ist auch als Couch-Potato-Event großartig. Klaudia Lagozinski tickert von Basel aus, Jan Feddersen aus Berlin. Kollege Manuel Schubert tickert auf Bluesky. Wer keine ARD und ihre Kommentare hören möchte: eurovision.tv bietet die Alternative. Zu den FavoritInnen: Niemand, den man so kennt, schwört nicht darauf, dass Schweden und sein Trio KAJ gewinnen werden. Klare Sache, aber: Die Geschichte des ESC ist auch eine der Favoritenstürze. 1968 Cliff Richard? Nur Zweiter. Mary Hopkin 1970? Dana aus Irland war die Bessere. Gigliola Cinquetti 1974? Unfug, man hatte von Damen im Abendkleid die Nase voll – ABBA liefen ihr den Rang ab und begannen ihre globale Karriere. (jaf)

20.50 Uhr: Wie viele sind in Basel?

Die Stadt erwartet übrigens, dass rund 500.000 Fans für den ESC nach Basel kommen. Das sind ungefähr drei Mal so viele Menschen, wie in der Stadt wohnen. (kla)

20.48 Uhr: Public Viewing in der Arena

Das größte Public-Viewing-Event der Stadt findet im Basler St.-Jakob-Park in der Arena plus statt. Heute Abend werden dort 36.000 Zuschauer erwartet. Wer dort schaut, ist auch ziemlich nah an den Stars des Abends dran: die St. Jakobshalle, in der sie auftreten ist direkt gegenüber. (kla)

20.44 Uhr: Céline Dion in der „Trump-freien Zone“?

Thomas Hermann spricht vom ESC in der ARD als „Trump-freie Zone“. Bisschen gefallsüchtig, klar, aber: auch richtig. Und: Céline Dion soll in Basel gesehen worden sein, auch von Stefan Raab. Sie gewann den ESC 1988 in Dublin – und wurde darauf ein Weltstar, ein echter, nicht nur ein eingebildeter. Wird sie beim ESC eine ebenso ikonische Show hinlegen wie im Sommer bei der Eröffnung der Olympischen Sommerspiele in Paris – mit „Hymne à l’amour“ vom Eiffelturm zur Welt? (jaf)

20.41 Uhr: Geteilte Freude auf Social Media

Aus Basel viele Nachrichten von FreundInnen via Social Media: Mit „Happy Eurovision“ enden ihre Grüße. Ich erinnere, dass dieser ausgesprochene Hug erstmals vor 20 Jahren geäußert wurde, gut europäisch (und drüber hinaus). So sei es: Auch seitens der taz … Happy Eurovision! (jaf)

20.39 Uhr: Der Premier drückt die Daumen

Großbritanniens Premierminister Keir Starmer wünscht „Remember Monday“ viel Glück. Glück… ja, das werden sie brauchen. (kla)

Gehen für Deutschland ins Rennen mit guten Chancen, nicht letzter zu werden: Abor & Tynna mit „Baller“ Foto: Alma Bengtsson/EBU

20.37 Uhr: Leere Staßen und pilgernde ESC-Fans

Nur wenige Autos sind noch auf den Straßen Basels unterwegs. Der Himmel über Basel ist eher zugezogen. Überall in der Stadt wird der ESC gestreamt. Fans machen Selfies vor der St. Jakobshalle oder sind auf dem Weg zu einem der vielen Orte, die den ESC live übertragen. Einige stehen vor der Halle und suchen mit Pappschildern noch nach einem Ticket. Mit ihren Dienstwaffen patroullieren Polizisten vor der Halle. Was schon in den letzten Tagen positiv auffiel: ESC-Fans sind ziemlich freundlich und entspannt. Bisher keine Spur von Pöbeleien oder ähnlichem. (kla)

20.34 Uhr: Aus dem Baseler Pressequartier

Scheinbar ist der ESC eins der wenigen Ereignisse, an dem es als Journalist erlaubt ist, parteiisch zu sein. Mit mehr als 200 Pressevertretern sitze ich hier in einem riesigen Co-Working-Space. Links von mir Journalisten aus Finnland mit schwarzen „Ich komme“-Ballons. Rechts von mir die Polen, eingehüllt in rot-weiße Flaggen, die schon während der Halbfinals tanzend Justyna angefeuert haben. Sie sind ziemliche Hardliner, was das Fan-Sein angeht. Bei den Portugiesen ist die Landesflagge die Tischdecke der Arbeitsfläche. Hier wird nicht nur gearbeitet, sondern auch getanzt, geklascht und gesungen. Die MacBook-Dichte ist beachtlich. Ein buntes Sprachwirrwar und viel gute Laune. Bald geht es los. (kla)

20.30 Uhr: Die heutige Running-Order

1. 🇳🇴 Norwegen | Kyle Alessandro – Lighter 2. 🇱🇺 Luxemburg | Laura Thorn – La Poupée Monte Le Son 3. 🇪🇪 Estland | Tommy Cash – Espresso Macchiato 4. 🇮🇱 Israel | Yuval Raphael – New Day Will Rise 5. 🇱🇹 Litauen | Katarsis – Tavo Akys 6. 🇪🇸 Spanien | Melody – ESA DIVA 7. 🇺🇦 Ukraine | Ziferblat – Bird of Pray 8. 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | Remember Monday – What The Hell Just Happened? 9. 🇦🇹 Österreich | JJ – Wasted Love 10. 🇮🇸 Island | VÆB – RÓA 11. 🇱🇻 Lettland | Tautumeitas – Bur Man Laimi 12. 🇳🇱 Niederlande | Claude – C'est La Vie 13. 🇫🇮 Finnland | Erika Vikman – ICH KOMME 14. 🇮🇹 Italien | Lucio Corsi | Volevo Essere Un Duro 15. 🇵🇱 Polen | Justyna Steczkowska – GAJA 16. 🇩🇪 Deutschland | Abor & Tynna – Baller 17. 🇬🇷 Griechenland | Klavdia – Asteromáta 18. 🇦🇲 Armenien | PARG – SURVIVOR 19. 🇨🇭 Schweiz | Zoë Më – Voyage 20. 🇲🇹 Malta | Miriana Conte – SERVING 21. 🇵🇹 Portugal | NAPA – Deslocado 22. 🇩🇰 Dänemark | Sissal – Halluzination 23. 🇸🇪 Schweden | KAJ – Bara Bada Bastu 24. 🇫🇷 Frankreich | Louane – maman 25. 🇸🇲 San Marino | Gabry Ponte – Tutta L'Italia 26. 🇦🇱 Albanien | Shkodra Elektronike – Zjerm

20.28 Uhr: Nicht mehr lange bis zum Start

Um 21 Uhr geht es los! Die taz tickert live zum Eurovision Song Contest 2025. Zum 69. Mal fiebern Menschen in- und außerhalb Europas vor den Bildschirmen mit, rufen für ihre Favoriten an und diskutieren darüber, wer in diesem Jahr die 12 Punkte holt. Jan Feddersen kommentiert aus Berlin, Klaudia Lagozinski von vor Ort in Basel. (kla)