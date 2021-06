Drama im EM-Stadion von Kopenhagen : Ohne Worte

Der dänische Auswahlspieler Christian Eriksen bricht auf dem Feld zusammen und muss wiederbelebt werden. Das Spiel wird zur Nebensache.

Was wir eigentlich an dieser Stelle machen wollten: Ein Spiel, zwei Teams, drei Sätze. Das ist das Prinzip des schnellen Spielberichts auf taz.de bei dieser Europameisterschaft. Eigentlich.

Dänemark – Finnland -:-

Ohne Worte.

Wales – Schweiz 1:1 (0:0)

In der ersten Halbzeit hat die walisische Abwehr gut zu tun und das schweizer Team absolut kein Glück, dann kommt nach einem Foul von Fabian Schär an Daniel James auch noch ein Strafstoß direkt vorm linken Strafraumeck, aber Gareth Bale verwandelt nicht.

In der 49. Minuten köpft Breel Embolo die Schweiz endlich zum 1:0 und setzt die Waliser damit weiter unter Druck, die jetzt offener spielen müssen, während die Schweiz hinten langsam dicht macht, sich aber nur kurz gegen die Drachen wehren kann, weil schließlich Kieffer Moore in der 74. Minute zum Ausgleich trifft.

Es war das erste der zehn Spiele, die in Deutschland nicht von den Öffentlich-Rechtlichen übertragen werden – aber zum Glück gibt es Menschen, die im Internet anonym Streams zur Verfügung stellen, in deren Kommentarspalte ein Gefühl von Public Viewing aufkommt und schöne Feststellungen Platz finden wie diese hier über einen der Top-Spieler der Partie: „Inshallah spielt Embolo bei Gladbach nächste Saison auch so“. Johannes Drosdowski

Türkei – Italien 0:3 (0:0)

Andrea Bocelli singt zur Eröffnung des Turniers so schön, wie der Abendhimmel Roms strahlt, die Fans schmettern maskenlos die italienische Hymne und ihre Mannschaft holt sich gleich den Ball, versucht jedoch zu oft zu schnell nach innen zu ziehen oder zu spielen und schießt bisweilen doch aufs Tor, das die Türken verteidigen, als könnten sie nichts anderes.

Kurz nach der Pause drückt Merih Demiral den Ball mit seinem Körper ins eigene Tor und die Italiener freuen sich so wie später über Giro Immobiles und Lorenzo Insignes Treffer, die den Beweis erbringen, dass die sturm- und drangvollen Italiener sehr wohl selbst ins gegnerische Tor schießen können.

Dass im ersten Spiel der EM die Mannschaft gewinnt, die sich um einen gepflegten Ballvortrag bemüht und nicht diejenige, die bis zu acht Leute zum Zwecke der Verteidigung im eigenen Strafraum postiert, ist doch mal eine gute Nachricht. Andreas Rüttenauer

Wider die Fußballstanze

Das Phrasendreschen gehört zum Fußball wie das Rasenmähen. Der ewige Kampf gegen abgenutzte Fußballstanzen macht die Sportberichterstattung so herausfordernd. Eigentlich wollen Re­por­te­r:in­nen originell sein und dann rutscht ihnen doch wieder ein “lupenreiner Hattrick“ durch, ein “Big Point“, ein “schmerzlich vermisster“ Spielmacher oder es ist von einem “engmaschigen Abwehrnetz“ die Rede.

Die Bälle fliegen wieder: Eröffnungszeremonie der EM in Rom Foto: ap

Kein Wunder, dass gerade in der Fußballberichterstattung Künstliche Intelligenz eingesetzt wird. Aus ein paar Spieldaten bastelt ein Programm dann einen Spielbericht, der alle passenden Phrasen liefert. Die Fußballberichterstattung ist dann nicht viel mehr als ein Zusammensetzen von Wörtern aus einem Setzkasten voller Phrasen. Am Ende mag ein stimmiger Text dabei entstehen. Originell wird er in den seltensten Fällen sein.

Ein Spiel, zwei Teams, drei Sätze ist daher ein Experiment, mit dem sich die taz auf die Suche nach Originalität in der Fußballberichterstattung begibt. Zu Beginn dieses Experiments konnten wir noch nicht wissen, was da entstehen würde. Eines war indes von Anfang an klar. Alles, was auf dieser Seite steht, ist menschengemacht.