Donald Trump verurteilt : Lauter Jubel in New York

Nach dem Urteil sind in New York Jubelschreie zu hören. Doch die zweite Reaktion ist Ernüchterung. Ändern werde sich wenig, meinen viele.

NEW YORK taz | Donald Trump mochte sich im Gerichtssaal noch so gelassen geben. Doch die Menschen in New York brachen spontan in Jubel aus, als sie das Urteil von Richter Juan Merchan im Prozess um Schweigegeldzahlungen vom Ex-Präsident Donald Trump an die frühere Pornodarstellerin Stormy Daniels vernahmen: schuldig in allen 34 Punkten. Damit wurde das erste Mal in der Geschichte der Vereinigten Staaten ein ehemaliger Präsident verurteilt.

In der 110. Straße, Cathedral Parkway, direkt am Nordrand des Central Parks in Manhattan, jubelten die Menschen laut aus den Fenstern heraus. Die Freude über den Richterspruch ist in der noblen Wohngegend in unmittelbarer Nähe zum Hudson River deutlich zu spüren, der Jubel selbst in den obersten Etagen der Hochhäuser war bis unten auf die Straße zu hören.

„Ich war überrascht darüber, dass das Urteil so schnell kam“, sagt Richard Gehr: „Und es ist richtig. Trump ist ein schlimmer Mann und ein Vergewaltiger, im Umgang mit Frauen und auch sonst kennt er keine Grenzen.“ Der Journalist glaubt aber, dass dieses Urteil noch lange nicht das Ende von Trumps Wahlkampf und seiner weiterhin möglichen Kandidatur ist.

Das Strafmaß wird am 11. Juli verkündet, nur wenige Tage vor der geplanten Nominierung Trumps als Präsidentschaftskandidat für die Wahl am 5. November. Gehr geht davon aus, dass Trump trotz allem nominiert wird. Und noch mehr: „Seine Chancen, die Wahl zu gewinnen, sehen 50 zu 50“, sagt Gehr.

Susan Bernofsky, Autorin und Literaturübersetzerin, saß an ihrem Schreibtisch an Manhattan, als sie im Internet vom Urteil las – und die Jubelrufe aus dem Haus gegenüber vernahm. Sie sagt: „Mein erster Gedanke war: Das geschieht Trump recht, er hat so viel verbrochen.“ Ihr zweiter Gedanke, schiebt sie hinterher, holte sie zurück in die Realität: „Das Urteil wird nichts ändern, die Leute, die Trump gut finden, werden ihn wählen.“

„Wo ist das Feuerwerk?“, fragt Christian Torres, ein Anwalt, der in der Bronx wohnt und eine Kanzlei in Midtown hat, nach der Urteilsverkündung.

Trump hingegen trat nach der Verkündung des Urteils mit erhobener Faust aus dem Trump Tower, wo ihn etwa 500 Anhängerinnen und Anhänger erwarteten, und rief: „Ich bin unschuldig.“

Nach der Verurteilung von Trump hatten sich Dutzende Schaulustige vor dem Gericht in New York versammelt. Einige von ihnen feierten am Donnerstag das Urteil. So hielt eine Frau ein Schild mit der Aufschrift „Trump convicted“ (Trump verurteilt) in die Höhe und tanzte, auf dem Schild eines Mannes stand „guilty“ (schuldig) auf dem eines anderen „Lock him up“ (sperrt ihn ein).

Andere Menschen lieferten sich hitzige Diskussionen mit Unterstützern von Trump. Auch zahlreiche Medienvertreter und ein Großaufgebot der Polizei waren anwesend. Der Park gegenüber des Gerichtsgebäudes war seit Beginn des Prozesses als – von der Polizei explizit ausgewiesener und bewachter – Versammlungsort für Schaulustige und Demonstranten genutzt worden.