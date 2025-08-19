piwik no script img

taz zahl ich

Dienstwagen in der PolitikKretschmer, fahr doch Phaeton!

Jonas Waack
Kommentar von Jonas Waack

Markus Söder fährt Spritschleuder, Winfried Kretschmann ein E-Auto – die Klischees stimmen. Dabei bieten Dienstwagen viel Raum für Kreativität.

Michael Kretschmer auf dem Beifahrersitz seines Dienstwagens
Im Dienstwagen auf dem WEg zum Sächsischen Landtag: der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer Foto: Robert Michael/imago

K lischees werden Klischees, weil sie mindestens ein bisschen stimmen. Das macht sie leicht abgegriffen, nur ändert das nichts an ihrem Wahrheitsgehalt. Jedenfalls fährt Markus Söder den schmutzigsten Dienstwagen aller Mi­nis­ter­prä­si­den­t*in­nen, und Winfried Kretschmann ist sowohl der einzige grüne Landeschef als auch der einzige mit E-Auto. Das hat die Deutsche Umwelthilfe in ihrem jährlichen Dienstwagen-Check herausgefunden.

Genauso langweilig wie die Bestätigung dieser Klischees ist leider die Fahrzeugwahl aller Spitzenpolitiker*innen: Viele BMWs und Audis, ein paar Mercedes, und der niedersächsische Verkehrsminister fährt natürlich VW. Dabei bietet die Wahl des Dienstwagens so viel Anlass für Kreativität!

Außenminister Johann Wadephul könnte zum Beispiel die deutsch-französische Freundschaft stärken, indem er sich einen Peugeot zulegt. Wenn Finanzminister Lars Klingbeil sparen will, könnte er doch einen chinesischen BYD kaufen. Und der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer könnte sich einen gebrauchten VW Phaeton besorgen und so seine Bescheidenheit und seine Verbundenheit zum Südosten ausdrücken. Immerhin wurde das durchweg erfolglose Modell bis 2016 in Dresden und Zwickau gefertigt.

Das Logo der taz: Weißer Schriftzung t a z und weiße Tatze auf rotem Grund.
taz debatte

Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten, linken Meinungsspektrums.

Leichter ließe sich Bodenständigkeit nicht demonstrieren

Überhaupt bleibt rätselhaft, warum nicht viel mehr Po­li­ti­ke­r*in­nen Kleinwagen fahren: Viel leichter lässt sich Bodenständigkeit kaum demonstrieren. Die Bremer Umweltsenatorin Kathrin Moosdorf wenigstens kommt genauso wie der Hamburger Verkehrssenator Anjes Tjarks ganz ohne Dienstwagen aus.

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche, das muss man ihr zugestehen, macht in puncto konsequenter Außenwirkung alles richtig: Sie nutzt einen BMW mit Plug-in-Hybrid aus dem Fuhrpark ihres Ministeriums und nicht, wie alle ihre Kol­le­g*in­nen, fest zugeordnete Dienstautos. Flexibel, effizient, wenn nötig grün angehaucht und trotzdem vor allem fossil: eine Wahl ganz nach ihrer Vorstellung von der deutschen Wirtschaft.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Jonas Waack

Jonas Waack

 Klima-Redakteur
Jahrgang 1999, zuständig für Klima-Themen im Ressort Wirtschaft und Umwelt. Stadtkind aus Mecklenburg, möchte auch sonst Widersprüche vereinbaren. Bittet um Warnung per Mail, falls er zu sehr wie ein Hippie klingt.
Themen #Dienstwagen #Deutsche Umwelthilfe #Klimawandel #Michael Kretschmer #Winfried Kretschmann #Markus Söder
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Dienstlimousinen aus verschiedenen Bundesländern stehen während einer Konferenz vor der Vertretung des Freistaates Thüringen

Dienstwagen von Po­li­ti­ke­r*in­nen

Wer hat den Grünsten?

Klimaschädliche Autos sind weiterhin die erste Wahl für viele Spitzenpolitiker*innen. Einige steigen auf E-Motoren um – anscheinend ohne Probleme.
Von Jonas Waack
Fahrzeughecks schwarzer Autos

Dienstwagen von Po­li­ti­ke­r*in­nen

Klimaschleudern bleiben im Trend

Viele Toppo­li­ti­ke­r*in­nen fahren unnötig klimaschädliche Autos. Die Deutsche Umwelthilfe fordert deshalb einen verpflichtenden CO2-Grenzwert.
Von Clemens Schreiber
schwarze Autos

Ranking der Deutschen Umwelthilfe

„Rote Karte“ für Klimaministerium

Setzt ausgerechnet Habecks Ressort auf spritschluckende Dienstwagen? Sein Staatssekretär fühlt sich von der Deutschen Umwelthilfe ungerecht behandelt.
Von Denis Pscheidl

klimawandel

Der Kühlergrill eines Hybridautos wir geputzt

Hybrid statt Elektro

Zoll-Schlupfloch für Chinas Autokonzerne

Weil E-Autos mit Strafzöllen belegt sind, importieren chinesische Autohersteller Hybride nach Europa. Das schadet aber auch dem Klima.
Von Jonas Waack

18.8.2025

Die historische Altstadtkulisse mit der Kuppel der Kunstakademie (l-r) mit dem Engel „Fama“, der Frauenkirche, dem Ständehaus, der Hofkirche, dem Hausmannsturm und der Semperoper spiegelt sich unterhalb eines Brückenbogens der Marienbrücke in einer Wassersenke inmitten des ausgetrockneten Elbufers.

Stadtwerke warnen

Das Wasser wird knapp

Viele Wasserversorger haben jetzt schon mit Engpässen zu kämpfen. Der Verband kommunaler Unternehmen fordert Hilfe bei der Klimaanpassung.

18.8.2025

Ein Airbus der KLM-Airline auf dem Amsterdamer Flughafen Schiphol

Ehemaliger Airline-Manager

„Die Luftfahrt braucht ein neues Geschäftsmodell“

Nach einer Airline-Karriere fordert Karel Bockstael zum drastischen Umdenken auf. Verantwortlich seien nicht Verbraucher, sondern die Branche selbst.
Interview von Tobias Müller

18.8.2025

Das letzte Papier-Abo vor der Seitenwende

Noch gehört der Werktag dem Papier

Ab 20. Oktober erscheint die taz an Werktagen ausschließlich digital. Für alle, die zum Papier-Abschied noch mal 100 % konzernfreien Journalismus gedruckt lesen möchten, bieten wir jetzt das 5-Wochen-Abschiedsabo.
  • 5 Wochen gedruckte taz an allen Werktagen für nur 20 Euro
  • Inklusive der gedruckten Wochentaz am Samstag
  • Inklusive der Lokalteile aus Berlin und dem Norden
  • Inklusive Zugriff auf alle digitalen Ausgaben
  • 100% konzernfreier und meinungsstarker Journalismus
Bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1

Klöckner setzt taz mit Nius gleich

Die taz hat News für Klöckner

2

Debatten um Religionsunterricht

Religiöse Bildung für alle

3

Kein Exit für Nazis!

Angehörige fordern Ausschluss Zschäpes von Ausstiegsprojekt

4

Gewalt gegen Geflüchtetenunterkünfte

Fremd, jung, verdächtig

5

Die geklauten Huarache-Sandalen

Adidas betreibt kulturelle Aneignung

6

Büroleiter des CDU-Abgeordneten

Philipp Amthor beschäftigt rechten Burschen