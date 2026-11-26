Ruanda ist ein schönes Land

mit herrlich warmem Klima.

Für Ferien dort, das ist bekannt,

ist dies Ruanda prima.

Und Dobrindt-Air schickt kostenlos

dich auf Entdeckungsreise.

Zunächst: Ruanda ist so groß

wie Hessen beispielsweise.

Dann: Die dort leben, sind zwar arm.

Das müssen wir notieren.

Doch ist es in Ruanda warm,

drum muss da keiner frieren.

Dort wird regiert mit fester Hand,

wohl der Gorillas wegen,

die überall in diesem Land

Aufruhr zu stiften pflegen.

Doch die Regierung, sie verspricht

dir einen sichren Hafen.

Es gibt zwar nachts nur selten Licht,

so kannst du ruhig schlafen.

Und zwar in einem Gästehaus,

sogar mit Wasserleitung.

So sieht die neue Heimat aus,

dies nur zur Vorbereitung.

Damit du dich ein bisschen freust

auf das, was dich erwartet,

wenn es demnächst dann endlich heißt:

Die Dobrindt-Airline startet!