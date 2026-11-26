Die Wahrheit: Ferien mit Dobrindt
Donnerstag ist Gedichtetag auf der Wahrheit: Heute darf sich die geneigte Leserschaft an einem Gedicht über einen Abschiebeweltmeister erfreuen.
Ruanda ist ein schönes Land
mit herrlich warmem Klima.
Für Ferien dort, das ist bekannt,
ist dies Ruanda prima.
Und Dobrindt-Air schickt kostenlos
dich auf Entdeckungsreise.
Zunächst: Ruanda ist so groß
wie Hessen beispielsweise.
Dann: Die dort leben, sind zwar arm.
Das müssen wir notieren.
Doch ist es in Ruanda warm,
drum muss da keiner frieren.
Dort wird regiert mit fester Hand,
wohl der Gorillas wegen,
die überall in diesem Land
Aufruhr zu stiften pflegen.
Doch die Regierung, sie verspricht
dir einen sichren Hafen.
Es gibt zwar nachts nur selten Licht,
so kannst du ruhig schlafen.
Und zwar in einem Gästehaus,
sogar mit Wasserleitung.
So sieht die neue Heimat aus,
dies nur zur Vorbereitung.
Damit du dich ein bisschen freust
auf das, was dich erwartet,
wenn es demnächst dann endlich heißt:
Die Dobrindt-Airline startet!
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Die Wahrheit
ist die einzige Satire- und Humorseite einer Tageszeitung weltweit.
Die Wahrheit
hat den einzigartigen Cartoonstreifen: ©Tom Touché.
Die Wahrheit
hat drei Grundsätze:
Warum sachlich, wenn es persönlich geht.
Warum recherchieren, wenn man schreiben kann.
Warum beweisen, wenn man behaupten kann.
Deshalb weiß Die Wahrheit immer, wie weit man zu weit gehen kann.
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