Mensch, was haben wir gezittert

Wochenlang in Eis und Schnee

Sind gestapft und sind geschlittert

Und jetzt Winterspiele, nee

Schon wenn ich Eishockey höre

Snowboard oder Eiskunstlauf

Ski Alpin, nein, nein, ich schwöre

Winterspiele? Pfeif ich drauf

Und dann heißt das auch noch Spiele

Spielen? Bei Schnee, Eis und Frost

Schon wenn ich dran denke, fühle

ich den eisigen Nordost

Ob ich dennoch vielleicht heute

Nur mal ganz kurz Biathlon

Und könnt ihr mir sagen, Leute

Wie geht noch mal Skeleton?

Aber sonst? Von Schnee und Kälte

Habe ich die Nase voll

Deshalb find ich solch bestellte

Winterspiele grauenvoll

Gerne sollen sie sich quälen

Eis und Schnee, das ist ihr Job

Leute, mir wird das nicht fehlen

Wann kommt noch mal Viererbob?