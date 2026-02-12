Die Wahrheit: Wintersport ist Mord
Donnerstag ist Gedichtetag auf der Wahrheit: Heute darf sich die geneigte Leserschaft an einem Poem über den Schrecken unserer Zeit erfreuen.
Mensch, was haben wir gezittert
Wochenlang in Eis und Schnee
Sind gestapft und sind geschlittert
Und jetzt Winterspiele, nee
Schon wenn ich Eishockey höre
Snowboard oder Eiskunstlauf
Ski Alpin, nein, nein, ich schwöre
Winterspiele? Pfeif ich drauf
Und dann heißt das auch noch Spiele
Spielen? Bei Schnee, Eis und Frost
Schon wenn ich dran denke, fühle
ich den eisigen Nordost
Ob ich dennoch vielleicht heute
Nur mal ganz kurz Biathlon
Und könnt ihr mir sagen, Leute
Wie geht noch mal Skeleton?
Aber sonst? Von Schnee und Kälte
Habe ich die Nase voll
Deshalb find ich solch bestellte
Winterspiele grauenvoll
Gerne sollen sie sich quälen
Eis und Schnee, das ist ihr Job
Leute, mir wird das nicht fehlen
Wann kommt noch mal Viererbob?
