piwik no script img

Die WahrheitWintersport ist Mord

Donnerstag ist Gedichtetag auf der Wahrheit: Heute darf sich die geneigte Leserschaft an einem Poem über den Schrecken unserer Zeit erfreuen.

Lindsey Vonn vor Unfall bei Olympia
Foto: AP
Klaus Pawlowski

Von

Klaus Pawlowski

Mensch, was haben wir gezittert

Wochenlang in Eis und Schnee

Sind gestapft und sind geschlittert

Und jetzt Winterspiele, nee

Schon wenn ich Eishockey höre

Snowboard oder Eiskunstlauf

Ski Alpin, nein, nein, ich schwöre

Winterspiele? Pfeif ich drauf

Und dann heißt das auch noch Spiele

Spielen? Bei Schnee, Eis und Frost

Schon wenn ich dran denke, fühle

ich den eisigen Nordost

Ob ich dennoch vielleicht heute

Nur mal ganz kurz Biathlon

Und könnt ihr mir sagen, Leute

Wie geht noch mal Skeleton?

Aber sonst? Von Schnee und Kälte

Habe ich die Nase voll

Deshalb find ich solch bestellte

Winterspiele grauenvoll

Gerne sollen sie sich quälen

Eis und Schnee, das ist ihr Job

Leute, mir wird das nicht fehlen

Wann kommt noch mal Viererbob?

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Olympische Spiele 2024 #Wintersport #Unfälle #Gedicht
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema

0 Kommentare

  • Noch keine Kommentare vorhanden.
    Starten Sie jetzt eine spannende Diskussion!

meistkommentiert