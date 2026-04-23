Die Wahrheit: KI regiert die Welt
Donnerstag ist Gedichtetag auf der Wahrheit: Heute darf sich die geneigte Leserschaft an einem Poem über den künstlichen Weltherrscher erfreuen.
Ich finde wirklich diesen Mark,
ja, diesen Zuckerberg ganz stark.
Vor allem, weil der Gute jetzt
sich selber durch KI ersetzt.
Ja, sein KI-Bild täuschend echt.
Und wie er sich bewegt, erst recht.
Auch reagiert er impulsiv,
er ist kommunikationsaktiv.
Und redet er jetzt Müll daher,
es ist seine KI, nicht er.
Schon hört man deutlich Trumps Gegreine:
„Mensch, Marki, bau mir auch so eine!
Da hat sich vieles angehäuft,
was mir jetzt aus dem Ruder läuft.
So 'ne KI, das müsste gehn,
die könnte dafür geradestehn.
Und wenn die Welt auch explodiert,
macht nix. Das regelt garantiert
dann die KI. Und ich kann sagen:
War gar nicht da, war Bälle schlagen.“
Die Wahrheit auf taz.de
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ist die einzige Satire- und Humorseite einer Tageszeitung weltweit.
Die Wahrheit
hat den einzigartigen täglichen Cartoonstreifen: ©Tom Touché.
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hat drei Grundsätze:
Warum sachlich, wenn es persönlich geht.
Warum recherchieren, wenn man schreiben kann.
Warum beweisen, wenn man behaupten kann.
Deshalb weiß Die Wahrheit immer, wie weit man zu weit gehen kann.
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