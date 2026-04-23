Ich finde wirklich diesen Mark,

ja, diesen Zuckerberg ganz stark.

Vor allem, weil der Gute jetzt

sich selber durch KI ersetzt.

Ja, sein KI-Bild täuschend echt.

Und wie er sich bewegt, erst recht.

Auch reagiert er impulsiv,

er ist kommunikationsaktiv.

Und redet er jetzt Müll daher,

es ist seine KI, nicht er.

Schon hört man deutlich Trumps Gegreine:

„Mensch, Marki, bau mir auch so eine!

Da hat sich vieles angehäuft,

was mir jetzt aus dem Ruder läuft.

So 'ne KI, das müsste gehn,

die könnte dafür geradestehn.

Und wenn die Welt auch explodiert,

macht nix. Das regelt garantiert

dann die KI. Und ich kann sagen:

War gar nicht da, war Bälle schlagen.“