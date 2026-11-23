S o etwas können sich nur Iren ausdenken. Vorigen Freitag startete wieder der „Nee-Naw-Service“ in Dublin, er wird während der gesamten Weihnachtszeit bis zum neuen Jahr fortgesetzt. Es ist ein mobiler Nachtdienst, der Name soll an eine Krankenwagen-Sirene erinnern – auf Deutsch wäre das also ein „Tatü-Tata-Service“.

An den Wochenenden sind jeden Abend rund 10.000 Menschen in der Dubliner Innenstadt unterwegs. Ein Freiwilligenteam von Sozialbetreuern, Krankenschwestern, Apothekern und Medizinstudenten bietet einen sicheren Ort für Menschen, die sich beim Feiern übernommen haben. Die Mitarbeiter tragen lila Pullover, passend zum Logo des Betreuungswagens. Sie haben Wasserflaschen, Erfrischungstücher, Lippenbalsam, Handy-Ladegeräte und sogar Flip-Flops dabei, falls Frauen wegen ihrer Stiletto-Absätze umknicken und sich verletzen.

Während der siebenwöchigen Testphase voriges Jahr gab es zwei Fälle von Schädelbrüchen, viele blutende Füße wegen zerbrochenem Glas auf den Gehwegen sowie jede Menge Personen, die zu betrunken waren, um noch irgendeine vernünftige Entscheidung zu treffen.

Vorglühen vor dem Absturz

Manchmal glühen junge Leute nämlich zu Hause vor, weil es billiger ist und man im Pub dann nicht mehr so viel trinken muss, um auf Betriebstemperatur zu kommen. Die Rettungssanitäterin Chloe Sutton erzählte der Irish Times, dass ein 18-Jähriger einen halben Liter Wodka getrunken hatte, bevor er sich ins Nachtleben stürzte – im wahrsten Sinne des Wortes.

„Als er aus dem Bus stieg, haben wir gleich erkannt, dass es ihm nicht sonderlich gut ging“, sagte Sutton. „Es war noch früh am Abend, und es gab kein Zurück mehr.“ Sutton und ihre Kollegin kümmerten sich zwei Stunden lang um ihn und gaben ihm Wasser und Essen. „Seine halbwegs nüchternen Freunde blieben bei ihm“, sagte Sutton gerührt. „Sie gingen nicht in den Club, was sie eigentlich vorhatten. 15 Jungs warteten darauf, dass es ihrem Freund wieder etwas besser ging.“

Der „Nee-Naw-Dienst“ ist Teil von „Dublin Nights Together“, einem Programm, das vom Gesundheitsministerium, dem Stadtrat und dem Kulturministerium unterstützt wird. Peter Burke, der vor drei Wochen das Amt des Kulturministers übernommen hat, sagte: „Indem wir Sicherheit und Wohlbefinden fördern, sorgen wir dafür, dass die Stadt auch nach Einbruch der Dunkelheit ein einladender Ort bleibt.“

Zumindest für Hartgesottene, die zermatschte Pommes, zerbrochene Flaschen, Erbrochenes, Blut, Urin und Fäkalien tolerieren – und Möwen, die merkwürdigerweise eine geschützte Spezies sind, obwohl sie jeden Müllsack aufreißen und Partygängern die Hamburger aus den Händen klauen.

Am frühen Morgen kommt dann der „Multihog“, ein Fahrzeug, das mit großen rotierenden Bürsten alles vor sich zusammenkehrt und aufsaugt, so dass Dublins Einkaufsmeilen für die Shopper wieder tipptopp sind.