piwik no script img

Die WahrheitPer Anhalter zum Tatort

Ralf Sotscheck
von Ralf Sotscheck

Die irische Polizei, die Garda Síochána, besitzt hohen Unterhaltungswert, nicht funktionsfähige Fahrzeuge und tüchtig kriminelle Energie.

Diesen Artikel teilen
Megaphon gezeichnet

D ie Polizei, dein Freund und Helfer“, hieß es früher. Heutzutage brauchen die Polizisten Hilfe. Jedenfalls in Irland. Die Garda Síochána, die „Wächter des Friedens“, wie die Polizei auf Irisch heißt, sind umweltbewusst und setzen auf Elektrofahrzeuge. Leider hat man die nötige Infrastruktur vergessen.

Ein Beamter, der zu einem „schweren Vorfall“ eilen musste, war gezwungen, per Anhalter zu fahren, da der Akku seines elektrischen Streifenwagens leer war und es in seinem Polizeirevier keine Ladestation gab. Pat Regan, der betroffene Polizist, erklärte, dass seiner Wache in Ballygar in der westirischen Grafschaft Galway kein Streifenwagen zugewiesen worden sei. Deshalb muss er jeden Tag zu einem Revier im 15 Kilometer entfernten Nachbarort radeln, um einen Dienstwagen abzuholen.

Allerdings sei der Akku oft leer, da das Fahrzeug ständig im Einsatz sei. Und es dauere 25 Stunden, um den Akku aufzuladen. In Ballygar geht das aber nicht. So kam es, wie es kommen musste: Als Regan zu einem Tatort unterwegs war, sank der Akku so rapide, dass er den Wagen abstellen und den Daumen rausstrecken musste. Ein Passant brachte ihn zum Tatort. Später holte ein Abschleppwagen das gestrandete Polizeiauto ab.

„Wir hatten eine Reihe von Vorfällen, bei denen Polizisten schwere Straftäter verfolgt haben und ihnen der Strom ausgegangen ist, was unsere Truppe lächerlich macht“, sagte Martin Daly, der Abgeordnete der Gegend. „Das ist wie bei den Keystone Cops.“ Das sind unfähige Polizisten, die zwischen 1912 und 1917 in Stummfilm-Slapstick-Komödien auftraten.

Fiktive Bullenprotokolle

Vielleicht sollten Regan und seine Kollegen einfach im Polizeirevier bleiben und fiktive Protokolle über die Jagd auf Gangster schreiben. Genug Erfahrung hat die Polizei auf diesem Gebiet. So war zunächst herausgekommen, dass insgesamt fast eine Million Alkoholkontrollen binnen eines Jahres gemeldet und abgerechnet worden waren, die gar nicht stattgefunden hatten. Bei der darauffolgenden öffentlichen Untersuchung stellte sich heraus, dass es tatsächlich zwei Millionen waren – bei gut dreieinhalb Millionen Irinnen und Iren mit Führerschein.

Außerdem kam heraus, dass die irische Polizei EU-Mittel für die Ausbildung von Strafverfolgungsbeamten veruntreut hat. Fünf Prozent dieser EU-Gelder wurden auf ein geheimes Bankkonto umgeleitet, das zur Finanzierung von Unterhaltungsangeboten für die Polizisten angelegt worden war. Und weil der Freizeitclub der Polizei eine Bar benötigte, hat man staatseigenes Land heimlich an Landwirte verpachtet und 125.000 Euro für die Bullentränke eingenommen.

Hätte man einen Bruchteil des ergaunerten Geldes dafür verwendet, ländlichen Polizeirevieren wie dem in Ballygar eine Ladestation zu spendieren, wäre der Polizei viel Häme erspart geblieben. Selbst die Keystone Cops hatten funktionierende Fahrzeuge.

Die Wahrheit auf taz.de

Die Wahrheit

ist die einzige Satire- und Humorseite einer Tageszeitung weltweit.


Die Wahrheit

hat den einzigartigen Cartoonstreifen: ©Tom Touché.


Die Wahrheit

hat drei Grundsätze:

Warum sachlich, wenn es persönlich geht.

Warum recherchieren, wenn man schreiben kann.

Warum beweisen, wenn man behaupten kann.

Deshalb weiß Die Wahrheit immer, wie weit man zu weit gehen kann.



Ralf Sotscheck

Ralf Sotscheck Korrespondent Irland/GB

Geboren 1954 in Berlin. 1976 bis 1977 Aufenthalt in Belfast als Deutschlehrer. 1984 nach 22 Semestern Studium an der Freien Universität Berlin Diplom als Wirtschaftspädagoge ohne Aussicht auf einen Job. Deshalb 1985 Umzug nach Dublin und erste Versuche als Irland-Korrespondent für die taz, zwei Jahre später auch für Großbritannien zuständig. Und dabei ist es bisher geblieben. Verfasser unzähliger Bücher und Reiseführer über Irland, England und Schottland. U.a.: „Irland. Tückische Insel“, „In Schlucken zwei Spechte“ (mit Harry Rowohlt), „Nichts gegen Iren“, „Der gläserne Trinker“, "Türzwerge schlägt man nicht", "Zocken mit Jesus" (alle Edition Tiamat), „Dublin Blues“ (Rotbuch), "Mein Irland" (Mare) etc. www.sotscheck.net

Themen

Feedback Kommentieren Fehlerhinweis

Inhaltlichen Fehler melden

Sollten Ihnen Fehler aufgefallen sein, schicken Sie uns gerne eine E-Mail an fehlerhinweis@taz.de!

Inhaltliche Rückmeldungen hinterlassen Sie uns am besten als Leser*innenkommentar unter diesem Text

oder über das Kontaktformular.

Mehr zum Thema

0 Kommentare

Login Kommune

Kommentar melden
  • Noch keine Kommentare vorhanden.
    Starten Sie jetzt eine spannende Diskussion!

meistkommentiert