D ie Polizei, dein Freund und Helfer“, hieß es früher. Heutzutage brauchen die Polizisten Hilfe. Jedenfalls in Irland. Die Garda Síochána, die „Wächter des Friedens“, wie die Polizei auf Irisch heißt, sind umweltbewusst und setzen auf Elektrofahrzeuge. Leider hat man die nötige Infrastruktur vergessen.

Ein Beamter, der zu einem „schweren Vorfall“ eilen musste, war gezwungen, per Anhalter zu fahren, da der Akku seines elektrischen Streifenwagens leer war und es in seinem Polizeirevier keine Ladestation gab. Pat Regan, der betroffene Polizist, erklärte, dass seiner Wache in Ballygar in der westirischen Grafschaft Galway kein Streifenwagen zugewiesen worden sei. Deshalb muss er jeden Tag zu einem Revier im 15 Kilometer entfernten Nachbarort radeln, um einen Dienstwagen abzuholen.

Allerdings sei der Akku oft leer, da das Fahrzeug ständig im Einsatz sei. Und es dauere 25 Stunden, um den Akku aufzuladen. In Ballygar geht das aber nicht. So kam es, wie es kommen musste: Als Regan zu einem Tatort unterwegs war, sank der Akku so rapide, dass er den Wagen abstellen und den Daumen rausstrecken musste. Ein Passant brachte ihn zum Tatort. Später holte ein Abschleppwagen das gestrandete Polizeiauto ab.

„Wir hatten eine Reihe von Vorfällen, bei denen Polizisten schwere Straftäter verfolgt haben und ihnen der Strom ausgegangen ist, was unsere Truppe lächerlich macht“, sagte Martin Daly, der Abgeordnete der Gegend. „Das ist wie bei den Keystone Cops.“ Das sind unfähige Polizisten, die zwischen 1912 und 1917 in Stummfilm-Slapstick-Komödien auftraten.

Fiktive Bullenprotokolle

Vielleicht sollten Regan und seine Kollegen einfach im Polizeirevier bleiben und fiktive Protokolle über die Jagd auf Gangster schreiben. Genug Erfahrung hat die Polizei auf diesem Gebiet. So war zunächst herausgekommen, dass insgesamt fast eine Million Alkoholkontrollen binnen eines Jahres gemeldet und abgerechnet worden waren, die gar nicht stattgefunden hatten. Bei der darauffolgenden öffentlichen Untersuchung stellte sich heraus, dass es tatsächlich zwei Millionen waren – bei gut dreieinhalb Millionen Irinnen und Iren mit Führerschein.

Außerdem kam heraus, dass die irische Polizei EU-Mittel für die Ausbildung von Strafverfolgungsbeamten veruntreut hat. Fünf Prozent dieser EU-Gelder wurden auf ein geheimes Bankkonto umgeleitet, das zur Finanzierung von Unterhaltungsangeboten für die Polizisten angelegt worden war. Und weil der Freizeitclub der Polizei eine Bar benötigte, hat man staatseigenes Land heimlich an Landwirte verpachtet und 125.000 Euro für die Bullentränke eingenommen.

Hätte man einen Bruchteil des ergaunerten Geldes dafür verwendet, ländlichen Polizeirevieren wie dem in Ballygar eine Ladestation zu spendieren, wäre der Polizei viel Häme erspart geblieben. Selbst die Keystone Cops hatten funktionierende Fahrzeuge.