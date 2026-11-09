P hilip Sutcliffe ist ein Schussel. Der parteilose Dubliner Stadtrat, der morgen, am 10. November, 67 Jahre alt wird, teilt in den sozialen Medien gern Videos, die ihm zugeschickt wurden. Später kann er sich aber nicht mehr daran erinnern. Sutcliffe ist ein ehemaliger Boxer, der 1980 und 1984 an den Olympischen Spielen teilgenommen hat. Vermutlich hat er damals recht viel auf die Rübe bekommen, was sich jetzt bemerkbar macht.

Eines der Videos, die er geteilt hat, zeigt Adolf Hitler. Ein KI-Sprecher erklärt, der Führer habe „uns vor den Folgen gewarnt, die wir derzeit erleben“. Das Video reiht jede Menge antisemitischer Klischees aneinander, darunter die jüdische Schuld am „entarteten Hollywood“ und an Pornografie. Die Welt habe ein ernstes jüdisches Problem, heißt es weiter: „Es ist Zeit, aufzuwachen und eine echte Endlösung für diese ewige Bedrohung zu finden, um die Zivilisation zu retten.“

Sutcliffe hatte das Video „aus Versehen“ an seine WhatsApp-Kontakte weitergeleitet: „Jemand hat es mir geschickt, und ich habe einfach auf ‚Teilen‘ geklickt.“ Trotzdem haben ihn selbst die Rechtsextremen nicht mehr lieb. Die Partei Independent Ireland wollte ein Disziplinarverfahren gegen ihn wegen seiner innigen Beziehungen zu Conor McGregor einleiten. Da ist er lieber aus der Partei ausgetreten.

Sutcliffe ist der Trainer des Mixed-Martial-Arts-Kämpfers. McGregor hat 18 Vorstrafen wegen gewalttätiger Ausschreitungen. Darüber hinaus wurde er immer wieder sexueller Übergriffe beschuldigt. Zu einer Anklage kam es nie, weil er sich offenbar freigekauft oder die Frauen eingeschüchtert hatte. Erst Nikita Hand ließ nicht locker: Im November 2024 wurde McGregor in einem Zivilprozess der Vergewaltigung schuldig gesprochen. Hands Partner war zufällig kurz vor dem Prozess niedergestochen worden.

Gesinnungsgenosse Trump

McGregor ist aber nicht nur ein Vergewaltiger, sondern er ist wie Sutcliffe rechtsextrem und rassistisch. Die beiden Einfaltspinsel reisten am St. Patrick’s Day im März vergangenen Jahres nach Washington, wo sie mit ihrem Gesinnungsgenossen Donald Trump kuschelten.

Aus seinem „versehentlich versendeten“ Nazi-Video hat Sutcliffe nichts gelernt. Während der irischen Präsidentschaftswahl voriges Jahr teilte er das Foto eines ungültig gemachten Stimmzettels, der mit Aufrufen wie „Alle Afrikaner abschieben!“, „Alle Inder abschieben!“ und „Adoption durch gleichgeschlechtliche Paare verbieten“ beschriftet war. Die zur Präsidentin gewählte linke Feministin Catherine Connolly wurde auf dem Zettel als „kommunistischer Abschaum“ verunglimpft.

Selbstverständlich hat er das auch diesmal nicht mit Absicht gepostet. Das Bild sei „versehentlich weitergeleitet“ worden: „Ich würde so etwas niemals teilen. Es war ein ehrlicher Fehler, und ich werde dafür sorgen, dass so etwas nicht wieder vorkommt.“ Wir sind gespannt.