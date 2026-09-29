W eil das Raumschiff Enterprise vor exakt 60 Jahren losflog, hat sich endlich einmal ein Hersteller von überteuerten Küchenutensilien auf eine Kollabo eingelassen. Das war längst überfällig. Zwar existiert, wenn man es genau nimmt, auf den Schiffen der Sternenflotte keine Kombüse – wie Trekkies wissen, wurden die Mahlzeiten auf der ersten Enterprise mit einem „Lebensmittelsynthesizer“ zubereitet, und bestanden aus bunten gallertartigen Würfeln.

Unter dem Feingeist Captain Picard waren die Chefs später Replikator-Computer, die den individuellen Wünschen der Crew-Mitglieder durch 3D-Druck Folge leisteten. Nur in einer ziemlich lahmen Prequel-Serie flog einst ein echter Koch mit, der es aber nicht mal bis zu einem eigenen Rollennamen schaffte, geschweige denn zu Screentime. Obwohl man munkelt, dass seine vulkanisch-vegetarische Plomeek-Suppe legendär sei.

Aber besagtem Kochgeschirrhersteller ist das glücklicherweise egal. Er bietet nicht nur Space-Shuttle-Auflaufformen an, in denen sich im Weltraum Rosinenbrot backen ließe, sondern hat auch eine praktische Parmesanreibe in Form eines „Star Trek“-Communicators im Programm, das sind jene Klapphandy-ähnlichen Kommunikationsgeräte, die man durch einen eleganten Schwung mit dem Handgelenk aufklappt, um dann zum Beispiel durchzugeben: „Scotty, beam mal den Käse hoch. Er muss dringend gerieben werden.“

Gericht aus Gedanken

Zudem gibt es eine feuerfeste Mini-Cocotte aus Keramik in Form eines Talosianer-Kopfes. Die Talosianer und Talosianerinnen sind eine telepathische Spezies mit einer auffälligen, von Adern durchzogenen Stirn, die zwar nicht besonders appetitlich aussieht. Doch natürlich ist es von Vorteil, dass ein Talosianer Gedanken lesen, und somit direkt das Schmorgericht zubereiten kann, an das sein Gast gerade denkt. Und im tiefschwarzen Klingonen-Bräter lässt sich Gagh, die aus in Blut getränkten, lebenden Schlangenwürmern bestehende klingonische Nationalspeise, besonders appetitlich servieren. Für scharf angebratene, saftig gargezogene Schweine im Weltall ist der Bräter ebenfalls geeignet.

Mein Lieblingsaccessoire aus der Kollektion ist der vulkanische Ofenhandschuh. Zwei goldene Streifen prangen auf seiner Manschette, insofern dürfen damit ausschließlich Kommandanten ihren Käsekuchen aus dem Backofen holen. Und weil er neben dem Daumenling nur noch zwei weitere, gespreizte Fingerlinge hat, wünscht man beim Backen allzeit den vulkanischen „Live long and prosper“-Gruß.

Man sollte dennoch nicht vergessen, dass das ebenfalls justament seinen 60. Geburtstag feiernde Raumschiff Orion die Idee mit den galaktischen Haushaltswaren bereits viel früher realisierte: In dessen Maschinenleitstand auf der Brücke ist ein Rowenta-Bügeleisen verbaut, damit man nach dem Angriff aus dem All und vor dem Siegermahl noch schnell die Uniform bügeln kann. Fehlende Tischmanieren sind schließlich auch in space unverzeihlich.