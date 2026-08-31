J etzt, am 31. August, wäre sie 150 Jahre alt geworden. Die Dublinerin Violet Gibson ist aber vor 70 Jahren in einem psychiatrischen Krankenhaus in England gestorben. In diese Klinik war sie eingewiesen worden, nachdem sie vor 100 Jahren in Rom auf den italienischen Faschistenführer Benito Mussolini geschossen, aber nur seine Nase getroffen hatte.

Ihr Vater war der irische Anwalt Edward Gibson, ein protestantischer Unionist, der 1885 zum Lordkanzler von Irland ernannt wurde. Während der 1890er und 1900er Jahre wurde Violet Gibson in den Klatschspalten der Zeitungen genau beobachtet. Sie war dazu erzogen worden, „kaum mehr als eine Zierde“ zu sein, aber sie hatte andere Pläne.

1902 konvertierte sie zum Katholizismus und Sozialismus – beides zum Verdruss ihres Vaters, vor dem sie nach London floh. Sie verbrachte ihre Zeit im Künstlerviertel Chelsea. Bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs engagierte sie sich in der von Sylvia Pankhurst angeführten Antikriegsbewegung und reiste nach Paris, um für einschlägige Organisationen zu arbeiten.

Dann kam in Rom der 7. April 1926: Am Tag des Attentats mischte sich Gibson am Palazzo dei Conservatori, den Mussolini nach einer Rede auf einem Chirurgenkongress betrat, unter die Menge und schoss dem Duce aus nächster Nähe ins Gesicht. Eine Kopfbewegung in letzter Sekunde rettete Mussolini das Leben, die Kugel streifte lediglich seine Nase. Gibson versuchte einen zweiten Schuss, doch die Kugel blieb in der Kammer stecken.

Gott ist eben unparteiisch

Täterin und Opfer beriefen sich auf Gott: Sie erklärte den Polizisten, sie habe geschossen, „um Gott zu verherrlichen“, der ihr gnädigerweise einen Engel gesandt habe, um ihren Arm ruhig zu halten. Mussolini erklärte hingegen, Gott habe die Pistole manipuliert, so dass der zweite Schuss zum Rohrkrepierer wurde. Gott ist eben unparteiisch.

Im Gefängnis versetzte Gibson einer Mitinsassin mit einem Hammer einen heftigen Schlag – in der Hoffnung, für verrückt erklärt und in eine Klinik eingewiesen zu werden. Das klappte zunächst, doch als sie einer Krankenschwester anvertraut hatte, dass bei ihrem Attentat Komplizen involviert gewesen waren, steckte man sie wieder in den Knast. Dort zertrümmerte sie einen Tonkrug auf dem Kopf einer Wärterin und hörte auf zu essen. So verlegte man sie erneut in die Klinik.

Bald hatten die italienischen Behörden die Nase voll und schickten sie nach einem Schauprozess, in dem es nicht um politische Beweggründe für das Attentat ging, zurück gen London in die Obhut ihrer Schwester Constance. Die brachte sie in eine Anstalt in Northamptonshire, wo Violet Gibson bis zu ihrem Lebensende 1956 völlig isoliert lebte. Weder Familie noch Freunde nahmen an ihrer Beerdigung teil.

Im Oktober 2022 ließ der Stadtrat von Dublin eine Gedenktafel an ihrem Elternhaus am Merrion Square anbringen, um Gibson als „engagierte Antifaschistin“ zu würdigen.