Die Wahrheit: Post für Sie!
Ab 1. Juli erhebt die EU eine Pauschalgebühr von 3 Euro auf Sendungen unter 150 Euro aus Nicht-EU-Ländern. Dieses Gedicht hier ist umsonst.
Damit das Land nicht untergeht,
erhält’s bald ein Reformpaket.
Es wird ja länger schon vermisst!
„Wo es wohl abgeblieben ist?“,
hat sich so mancher schon gefragt
und sich beim Zustelldienst beklagt –
der auf internen Zwist verwies,
der den Versand stets scheitern ließ.
So lag’s, zum Stolperstein mutiert,
von vielen Tritten ramponiert,
vorm Kanzleramt herum – doch nun
gibt es auf einmal kein Vertun.
Jetzt wird’s Paket dann doch verschickt,
weil man ja in den Abgrund blickt.
Und Merz, der Oberpostillion,
im Lastenrad schon den Karton,
stößt voller Schaffensdrang ins Horn:
„Wir bringen unser Land nach vorn!“
Und wenn man bald aufs Ende guckt,
wenn die Reformen ausgespuckt,
wenn die schwarz-rote gold’ne Fracht
verzweifelt unters Volk gebracht,
denkt man sich so als Untertan:
Ein Bierdeckel hätt’s auch getan.
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