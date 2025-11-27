piwik no script img

Die WahrheitHerbst der Uniformen

Donnerstag ist Gedichtetag auf der Wahrheit: Heute darf sich die geneigte Leserschaft an einem Poem über eine hochheilige Armee erfreuen.

Foto: ap
Bernd Penners

Von

Bernd Penners

Die Bundeswehr, zurzeit malad,

marschiert jetzt auf dem Aufwuchspfad,

damit sie groß wird und gedeiht –

Schwarz-Rot zum Kompromiss bereit.

Der Pfad, bis dato unbekannt,

führt’s Trüppchen durchs bedrohte Land.

Und wer dem Haufen folgt, ja der

bekommt im Nu ein Schießgewehr.

Sobald man dann das Ziel passiert,

wird schon der Aufwuchs kontrolliert,

die Beute, die ins Tarnnetz ging.

Und ist die Quote zu gering

und weiterhin noch viel Bedarf,

macht man die nächsten Flinten scharf,

zwingt jeden schnell in Reih und Glied,

dem man die Tauglichkeit beschied.

Vielleicht gelangt wer auch per Los

in den empfangsbereiten Schoß,

wird einem Glückskind gleich Soldat:

in Kampfmontur auf Boris’ Pfad.

Und endet der dann doch abrupt,

weil er als Holzweg sich entpuppt,

wird an den Himmel appelliert –

und auf dem Jakobsweg marschiert.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Bundeswehr #Militär #Gedicht
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Die Wahrheit Pflicht und Gicht

Donnerstag ist Gedichtetag auf der Wahrheit: Heute darf sich die geneigte Leserschaft an einem Poem über eine Armee der Rentner erfreuen.

Von Bernd Penners
Die Wahrheit Trümmerteam

Donnerstag ist Gedichtetag auf der Wahrheit: Heute darf sich die geneigte Leserschaft an einem Poem über kriselnde Koalitionäre erfreuen.

Von Bernd Penners
Die Wahrheit Das große Pressen

Donnerstag ist Gedichtetag auf der Wahrheit. Heute darf sich die Leserschaft an einem Poem über gestresste Hühner vor Ostern erfreuen.

Von Bernd Penners
Ein Packshot der Wochentaz-Zeitung mit einer neutralen Illustration auf der Titelseite.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole

10 Wochen für nur 10 Euro

Jetzt bestellen

0 Kommentare

  • Noch keine Kommentare vorhanden.
    Starten Sie jetzt eine spannende Diskussion!

meistkommentiert

1
Tag gegen Gewalt gegen Frauen Solidarität ist männlich
2
Mieterin schickt Rechnung an Vonovia „30 Stunden Arbeit pro Woche“
3
28-Punkte-Plan für Ukraine Krudes Machwerk
4
AfD-Brandmauer der Wirtschaft Die Ersten fallen um
5
Macht von Eliten Früher Kaste, heute Code
6
Neugründung der AfD-Jugend in Gießen Bündnis widersetzt sich Aufmarsch der Höcke-Jugend