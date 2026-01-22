piwik no script img

Donnerstag ist Gedichtetag auf der Wahrheit: Heute darf sich die geneigte Leserschaft an einem Poem über den Retter Grönlands erfreuen.

Bernd Penners

Der Grönlandwal bewacht

sein Eiland Tag und Nacht,

kreist nur ums Heim-Atoll

und weicht da keinen Zoll.

Er taucht mal ab, mal auf,

hat stets ein Auge drauf,

dass bloß nicht jemand dreist

die Insel an sich reißt.

Und angesichts des Hypes,

entfacht von Stars and Stripes,

um Greenland unterm Eis,

läuft er jetzt grade heiß,

er denkt da national,

der heimattreue Wal.

Wer hier nicht hingehört,

den Inselfrieden stört,

dem zeigt dann der Koloss

ganz klar, wer hier der Boss!

Er holt im Wasser Schwung,

setzt kraftvoll an zum Sprung –

und prompt wird der vermisst,

der just sein Fähnchen hisst.

Der schlängelt sich alsbald

durch dichten Bartenwald,

wird gern am Stück verschluckt

und nie mehr ausgespuckt.

Der weise Riese, der

klatscht laut zurück ins Meer.

Verlassen wir uns mal

ganz auf den Grönlandwal,

schafft er doch, wie bestellt,

Probleme aus der Welt.

