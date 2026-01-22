Die Wahrheit: Patriot sieht rot
Donnerstag ist Gedichtetag auf der Wahrheit: Heute darf sich die geneigte Leserschaft an einem Poem über den Retter Grönlands erfreuen.
Der Grönlandwal bewacht
sein Eiland Tag und Nacht,
kreist nur ums Heim-Atoll
und weicht da keinen Zoll.
Er taucht mal ab, mal auf,
hat stets ein Auge drauf,
dass bloß nicht jemand dreist
die Insel an sich reißt.
Und angesichts des Hypes,
entfacht von Stars and Stripes,
um Greenland unterm Eis,
läuft er jetzt grade heiß,
er denkt da national,
der heimattreue Wal.
Wer hier nicht hingehört,
den Inselfrieden stört,
dem zeigt dann der Koloss
ganz klar, wer hier der Boss!
Er holt im Wasser Schwung,
setzt kraftvoll an zum Sprung –
und prompt wird der vermisst,
der just sein Fähnchen hisst.
Der schlängelt sich alsbald
durch dichten Bartenwald,
wird gern am Stück verschluckt
und nie mehr ausgespuckt.
Der weise Riese, der
klatscht laut zurück ins Meer.
Verlassen wir uns mal
ganz auf den Grönlandwal,
schafft er doch, wie bestellt,
Probleme aus der Welt.
