Die WahrheitPflicht und Gicht

Donnerstag ist Gedichtetag auf der Wahrheit: Heute darf sich die geneigte Leserschaft an einem Poem über eine Armee der Rentner erfreuen.

Bernd Penners
Von Bernd Penners

Zurück an die Gewehre,

denn Leerstand herrscht im Heere.

Sieht man sie salutieren,

die Truppe, und marschieren,

macht einem schwer zu schaffen,

wie da die Lücken klaffen.

Die gilt es fix zu schließen,

will man erfolgreich schießen.

Drum heißt’s bald wieder schwitzen

an Flinten und Haubitzen –

für die, die auserkoren

und fristgerecht geboren,

sodass wir, dank Kanonen,

bald wieder schöner wohnen.

Wer liebend gern verzichtet,

wird später zwangsverpflichtet.

Und sieht man bei Appellen

dann doch noch freie Stellen,

holt man im Übermaße

die Rentner von der Straße,

die unsre Städte fluten,

und macht sie zu Rekruten.

Mit ihnen an den Wummen

sind andere die Dummen.

Ob Rheuma, Gicht, Arthrose,

kein Schuss geht in die Hose.

Alleine das Marschieren

klappt nur auf allen Vieren.

  • PT

    Herrlich, was habe ich gelacht. Leider ist die Wirklichkeit hinter dem Gedicht alles andere als lustig.

  •

    Schau ich mit 80 Lenzen so zurück



    Da hat ich einfach Glück 🍀



    Ersatzreserve I



    Mach ich dem Pistorius doch glatt den Heinz



    Denn wie scheen - es geht sie werden sehn



    Dank Dextro-energen



    Denn das WBK - Hurra 🪖



    Tat pinke-panke-pùstern



    Mich einst doch glatt - ausmustern.



    Verblüfft ging ich noch mal a Front



    Der Oberstabsarzt - schüttelt Hand gekonnt



    “Ah. Sie wollen ausgemuster werden!



    Wirsing!“ & Ja es liegt halt das 🍀 der Erden



    Nicht immer nur auf den Rücken der 🏇🏇🏇

    •
      @Lowandorder:

      "DasGlück der Erde



      liegt auf dem Rücken der Pferde."



      Doch:



      Das Glück der Pferde



      ist der Reiter auf der Erde!

  •

    Watt für 'n Gedicht,



    Endlich ist Schicht.



    -



    Oder doch noch nicht ?

  •

    Schicht und Gicht



    reimt sich - nicht ?

  • AS

    Wer Rentner, Pensionäre und Boomer schon mal beim Drängeln oder bei Gruppenveranstaltungen erlebt hat erkennt das Gewaltpotential. Das sollte man nutzen.



    Angesichts meines Alters geh ich schon mal im ÖPNV üben.

  •

    OHNE GUTES AUGENLICHT



    FEHLT IM ERNSTFALL DIE DURCHSICHT



    /



    Wer glaubt an einen Kompromiss



    Bei der Frage nach dem Kommiss,



    Ist nicht gleich ein Faulenzer,



    Oder gar ein Traumtänzer.



    /



    Bestimmt kann's sein ein Pazifist,



    Was leidlich "noch geduldet" ist:



    Nicht "jeder muss mal ran",



    Egal, ob er noch kann.



    /



    So sieht's doch unser Staat bald vor:



    Geeignet am Kanonenrohr,



    Oder mit Drohnen aus der Luft,



    Auch dieses wird sicher versucht.



    /



    Wirst dann in Einsatz du geschickt,



    Vielleicht wieder zurecht geflickt,



    Fehlt dir ein Körperteil:



    Es droht auch solch Unheil.



    /



    www.doccheck.com/d...utationen-pro-jahr



    /



    September 2025, MR

  •

    Heute keine FRECHHEIT nicht,



    Pflicht und Gicht, jetzt ist bald Schicht ?

  •

    BEIM DEM STICHWORT DER VETERANEN



    MANCH EINER DENKT AN SEINE AHNEN



    /



    Mit großer Selbstverständlichkeit



    Spricht man von der Kriegstüchtigkeit



    Und fordert Dienste ein;



    Ist erst das Volk dafür bereit,



    Weil es ist jetzt die "Wendezeit",



    Wird es so weit bald sein.



    /



    Mit sehr hoher Geschwindigkeit,



    Geld ist jetzt keine Schwierigkeit,



    Damit ist Etat "fein",



    Von alten Fesseln jetzt befreit,



    Soll Dienst an Waffe dieser Zeit



    Sein Auftrag; - nur nicht klein- .



    /



    das-blaettchen.de/...rzehnts-72248.html



    /



    September 2025, MR

