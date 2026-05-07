Die Wahrheit: Auf eine Zigarette mit dem All
Donnerstag ist Gedichtetag auf der Wahrheit: Heute darf sich die geneigte Leserschaft an einem Poem über rauchende Galaxien erfreuen.
Der Kosmos raucht! Man hat's genau gesehn,
durch Spiegellinsen großer Teleskope.
(Genauigkeit plus/minus eine Halb-Synkope).
Man weiß: Das Universum wird bald untergehn.
Noch lauschen Sterne strahlend zwar der letzten Stille,
noch ziehn Planeten ruhig schwimmbadgleiche Bahn,
noch ziehn die Monde mit. Und wie ein leberkranker Schwan
so schön scheint noch der Sonne gelbliche Pastille.
Noch! – Aber seht: Der Kosmos inhaliert auf Lunge.
Schon hat er schwarze Löcher mehr als zur Genüge.
Und die bezeugen: Nur noch ein paar Züge,
dann hängt ihm aus dem Hals die Zunge.
Es rummst und brummt in himmlischen Gebälken
Es röhrt und röchelt dezibellen schrill.
Dagegen war sogar der Urknall still:
Akkustisch ist die Hölle los, wenn Himmel welken.
Erst blähen sich die Galaxien riesengroß,
dann sind sie zwergenklein. Ein Ächz und Uff!
Zwei, drei Sekunden – dann ein Puff!
Danach ist nichts mehr da und nichts mehr los.
Drum dies als letzter Aufruf noch von mir: Es rette
sich jetzt, wer kann! Ich kann es leider nicht.
Es hilft nichts, nicht mal ein Gedicht –
das Weltall raucht die letzte Zigarette.
Die Wahrheit auf taz.de
Die Wahrheit
ist die einzige Satire- und Humorseite einer Tageszeitung weltweit.
Die Wahrheit
hat den einzigartigen täglichen Cartoonstreifen: ©Tom Touché.
Die Wahrheit
hat drei Grundsätze:
Warum sachlich, wenn es persönlich geht.
Warum recherchieren, wenn man schreiben kann.
Warum beweisen, wenn man behaupten kann.
Deshalb weiß Die Wahrheit immer, wie weit man zu weit gehen kann.
Gemeinsam für freie Presse
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen
Starten Sie jetzt eine spannende Diskussion!