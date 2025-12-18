Die Wahrheit: Mega Weihnachten
Donnerstag ist Gedichtetag auf der Wahrheit: Heute darf sich die geneigte Leserschaft an einem Poem über ein verschobenes Fest erfreuen.
Der Schnee fällt heuer wieder aus,
fast frühlingsgleich ist’s Wetter gar,
ja, bald blüht noch der Christbaum auf
steht blumenwiesenmäßig da.
Statt Glühwein heißt’s nun Radler trinken,
wir fahren Roll- statt Kufenschuh.
Wer will da Rudolph bloß besingen,
die weiße Pracht und all den Schmu?
Ach, Weihnacht ist doch dies: Gefühl.
Und ohne Feeling gibt’s das nich.
Bloß, Weihnachtsfeeling ist nicht viel,
wenn’s wärmt und sprießt wie was weiß ich!
Doch stopp: Wir woll’n bloß, streng beseh’n,
besondre Zeit vereint genießen.
Und ist nicht Frühling auch echt schön?
Auf, lasst uns feiernd ihn begrüßen!
Ja, Weihnacht is clear at it’s best,
vermag man sie modern zu nehmen.
Wir retten sie – als Frühlingsfest.
Und weinen wir, sind’s Freudentränen …
