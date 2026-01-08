piwik no script img

Die Wahrheit

Donnerstag ist Gedichtetag auf der Wahrheit: Heute darf sich die geneigte Leserschaft an einem Poem über eine rieselnde Beglückung erfreuen.

Paar im Schnee
Foto: reuters
Jan-Eike Hornauer

Von

Jan-Eike Hornauer

Schneeflöckchen, Weißröckchen, ich wär dann so weit,

auf, stürz dich vom Himmel, wag deinen Flight!

Ja, segle hernieder, komm in deinen Flow,

denn schön ist’s, und es gehört sich auch so.

Schneeflöckchen, wie bin ich auf dich endlos heiß,

mit dir wird die Welt so grenzenlos nice!

Ästhetisch ein Wahnsinn, auratisch und cool …

Es hat seine Gründe, dass ich nach dir schmul.

Weißröckchen, wirf dich zu mir nur herab,

mein Heartbeat goes denn gewiss steil up!

Ach, nothing hier means ja more noch to me …

Wie-wo-was, zu schwül dir? Ach, fuck you ins Knie!

Ja, oder vielmehr in deine Kristalle!

Ich schmelz hier für dich, und … du hast sie nicht alle!

Themen #Schnee #Liebe #Gedicht
Feedback
2 Kommentare

 / 

  • Schneeflöckchen Weißröckchen



    nun kommst du geschneit



    Von Oktober bis Mitte März hast du dafür Zeit



    Schneeflöckchen Weißröckchen



    du bringst auch das Glatteis



    unter die Schuhe schnall ich mir die Spikes

  •

    SCHMELZFLOCKEN SIND NICHT AUS SCHNEE,



    WENN ICH AUF DAS FRÜHSTÜCK SEH



    /



    Schneeflöckchen, Weißröckchen,



    Du bist heut' wieder da,



    Sanft zu uns hergeflogen,



    Du machst dich ziemlich rar.



    /



    Komm tanz doch hier im Lichte



    Des Mondes so fein,



    Wie im Walde die Elfen,



    Zart in des Mondes Schein.



    /



    Schneeflöckchen, Weißröckchen,



    Heute bist du allein,



    Alle deine Gefährten



    Werden Tropfen wohl sein.



    /



    Schneeflöckchen, Weißröckchen,



    Fällst du auf den Asphalt,



    Weil dort ist schon gestreut heut',



    Wirst du sicher nicht alt.



    /



    Januar 2026, MR ☃️

