Die Wahrheit: Zum Dahinschmelzen
Donnerstag ist Gedichtetag auf der Wahrheit: Heute darf sich die geneigte Leserschaft an einem Poem über eine rieselnde Beglückung erfreuen.
Schneeflöckchen, Weißröckchen, ich wär dann so weit,
auf, stürz dich vom Himmel, wag deinen Flight!
Ja, segle hernieder, komm in deinen Flow,
denn schön ist’s, und es gehört sich auch so.
Schneeflöckchen, wie bin ich auf dich endlos heiß,
mit dir wird die Welt so grenzenlos nice!
Ästhetisch ein Wahnsinn, auratisch und cool …
Es hat seine Gründe, dass ich nach dir schmul.
Weißröckchen, wirf dich zu mir nur herab,
mein Heartbeat goes denn gewiss steil up!
Ach, nothing hier means ja more noch to me …
Wie-wo-was, zu schwül dir? Ach, fuck you ins Knie!
Ja, oder vielmehr in deine Kristalle!
Ich schmelz hier für dich, und … du hast sie nicht alle!
