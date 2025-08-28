Die Wahrheit: Glücksmoment mit Wespe
Donnerstag ist Gedichtetag auf der Wahrheit: Heute darf sich die geneigte Leserschaft an einem Poem über eine gefährliche Besucherin erfreuen.
Der Augenblick, in dem das stete Kreisen,
das dich schon seit zwei Stunden unrund machte
und an den Rand des Nerventodes brachte,
der regen Wespe, die nicht grad in leisen,
doch konsequenten Runden deinen Speisen
Besucherin war, sich dabei nichts dachte,
wiewohl sie mehrmals fast ins Joghurt krachte,
beendet wird durch Fortgang ihrer Reisen,
ist ganz und gar ein großes Glückspräsent.
Drum spürst du, kaum dass sie nun zick und zack
davonflog, wie dich Freude opulent
durchströmt. Dann nimmt dich Wehmut huckepack.
„Ach, Wespe! Beinah schad, dass du … Moment.
Sie kommt zurück. Da ist sie wieder … Fuck!“
