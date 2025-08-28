Der Augenblick, in dem das stete Kreisen,

das dich schon seit zwei Stunden unrund machte

und an den Rand des Nerventodes brachte,

der regen Wespe, die nicht grad in leisen,

doch konsequenten Runden deinen Speisen

Besucherin war, sich dabei nichts dachte,

wiewohl sie mehrmals fast ins Joghurt krachte,

beendet wird durch Fortgang ihrer Reisen,

ist ganz und gar ein großes Glückspräsent.

Drum spürst du, kaum dass sie nun zick und zack

davonflog, wie dich Freude opulent

durchströmt. Dann nimmt dich Wehmut huckepack.

„Ach, Wespe! Beinah schad, dass du … Moment.

Sie kommt zurück. Da ist sie wieder … Fuck!“