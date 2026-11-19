dpa | Die Bundesregierung gibt ihren Widerstand gegen eine Übernahme der Commerzbank durch die italienische Großbank Unicredit auf. Finanzminister Lars Klingbeil teilte in Berlin mit, der Bund und die Unicredit hätten eine gemeinsame Basis gefunden. „Die Bundesregierung unterstützt nun ein zügiges weiteres Verfahren und einen geordneten Übergang der Kontrolle.“

Was die Unicredit zugesagt habe, entspreche den Kernanliegen der Bundesregierung, sagte der SPD-Politiker. So solle die Commerzbank eine börsennotierte Aktiengesellschaft mit Sitz in Frankfurt bleiben, ihr Mittelstandsgeschäft ausbauen, eine angemessene Kapitalausstattung haben und „wesentliche Entscheidungen“ in Deutschland treffen.

Die Unicredit habe klare Zusagen um Standort Deutschland und den Rechten der Commerzbank-Beschäftigten gegeben, sagte Klingbeil. Diese seien eine gute Basis, „um nachhaltiges Wachstum für die Commerzbank zu erreichen“. Auf einen Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen bei der Commerzbank, bei der Arbeitnehmervertreter den Abbau Tausender Jobs fürchten, ging Klingbeil jedoch nicht konkret ein. Unicredit-Chef Andrea Orcel hat bereits angekündigt, etwa 7.000 Jobs streichen zu wollen.

Bund gibt eigene Vertreter im Commerzbank-Aufsichtsrat auf

Einigung gibt es auch über einen geordneten Übergang im Commerzbank-Aufsichtsrat – ein Thema, das zuletzt noch für Unstimmigkeit zwischen Unicredit und dem Bund gesorgt hatte. Die Unicredit werde zwei unabhängige Mitglieder vorschlagen, „die sowohl den deutschen Markt als auch die Commerzbank sehr gut kennen“, sagte Klingbeil. Bisher ist der Bund mit zwei Vertretern im Commerzbank-Aufsichtsrat repräsentiert.

Die Unicredit arbeitet seit gut zwei Jahren auf eine Übernahme der Commerzbank hin und hat sich knapp 50 Prozent an Deutschlands zweitgrößter Privatbank gesichert, der Bund hält noch knapp 13 Prozent. Erwartet wird, dass die Commerzbank mit der Münchner Unicredit-Tochter Hypovereinsbank (HVB) verschmolzen wird, mit der die Italiener seit Jahren in Deutschland aktiv sind.