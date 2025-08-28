piwik no script img

taz zahl ich

Architekturbiennale in VenedigLeben in der Bauutopie

Vom Wohnpark bis zum ICC Berlin: Zara Pfeifer fotografiert architektonische Großstrukturen in den Metropolen. Ihre Bilder zeigen warme Nischen im Gigantischen.

Ein Zimmer mit grüner Couch und grünem Boden
Was sich hinter der mächtigen Terrassenfassade verbirgt: Gemeinschaftsraum in der Großsiedlung Alterlaa, Wien Foto: Zara Pfeifer
Lars Fleischmann
Von Lars Fleischmann

Wer in den letzten Wochen den österreichischen Pavillon der Architekturbiennale in Venedig besucht hat, der wurde mit einer grundlegenden Frage konfrontiert: Wie wollen wir leben? Die Ku­ra­to­r:in­nen Sabine Pollak, Michael Obrist und Lorenzo ­Romito untersuchen unter dem Titel „Agency for a Better Living“ Modelle sozial ausgewogenen, leistbaren Wohnens.

Wien mit seiner langen Geschichte von über 100 Jahren Bauprojekten, Experimenten und Utopien spielt die zentrale Rolle, denn: Was woanders als Großsiedlung verschrien ist und in vielen Städten dieser Welt zu sozialen Brennpunkten geführt hat, findet im 23. Bezirk der österreichischen Metropole ihren Gegenentwurf. Der Wohnpark Alterlaa ist nicht nur die größte Wohnanlage Österreichs, er ist eine Besonderheit: eine gelungene, sozial etablierte und Sozialität etablierende Satellitenstadt, die lebenswerten Wohnraum für 9.000 Personen zu niedrigen Preisen bereitstellt.

Wer im Park zwischen den Blöcken steht, schaut links und rechts an einer mächtigen Terrassenfassade entlang bis zu 90 Meter hoch auf grün bewachsene Balkone. Gebaut wurde dieses Vorzeigeprojekt des sozialen Wohnungsbaus, das noch immer in Besitz der Stadt Wien ist, zwischen 1973 und 1985, geplant hatte es der Architekt und Bühnenbildner Harry Glück gemeinsam mit Kurt Hlaweniczka und dem Büro von Requat & Reinthaller.

Die fotografischen Einblicke in das Leben und Wohnen von Alterlaa, die nun in Venedig zu sehen sind, stammen von der Deutsch-Österreicherin Zara Pfeifer. Pfeifer, in Köln groß geworden, zog nach dem Abitur nach Wien und studierte dort Architektur an der Akademie der bildenden Künste. Die Fotografie als Primärmedium für die Dokumentation von Bauvorhaben und Bauten faszinierte sie derart, dass sie noch an der Schule Friedl ­Kubelka ein Studium in künstlerischer Fotografie absolvierte.

Die Ausstellung

Zara Pfeifer: „Wo Wien wohnt“, Österreichischer Pavillon, Architekturbiennale Venedig, bis 23. November; Katalog („Arch+“, Nr. 260) 28 Euro

„Du, meine konkrete Utopie“, so der Titel ihrer Abschlussarbeit und des veröffentlichten Fotobuchs, beschäftigt sich mit dem Wohnpark Alter­laa. Dafür begleitete sie zwischen 2013 und 2017 mehrere Be­woh­ne­r*in­nen durch die Wohnblöcke, besuchte nicht nur die schon vielfach fotografierten Pools, die auf den Dächern der Hochhäuser Abkühlung versprechen, sondern auch die Hobbyräume.

Soziale Komponente der Wohnblöcke

Die Architektur der Wohnblöcke birgt eine Besonderheit: Die Blöcke sind an ihrer Basis breiter als oben, weswegen sich im Inneren der unteren Etagen Räume ergeben haben, die von den Be­woh­ne­r*in­nen als Keramikstudio, Verein für Selbstverteidigung und zur allgemeinen sportlichen Betätigung genutzt werden. Diese soziale Komponente, die anderen Großsiedlungsbauten abgeht, fängt Pfeifer in präzisen und empathischen Analogaufnahmen ein. Und so werden sie auch auf der Architekturbiennale in Venedig gezeigt.

Mit ebenfalls genauen, ruhigen, bisweilen detaillierten Blicken verewigte sie 2021 eine weitere, aber gänzlich anders ausstaffierte Bauutopie aus den späten 1970ern: das Berliner ICC von den Ar­chi­tek­t:in­nen Ursulina Schüler-Witte und Ralf Schüler. Deren futuristischer, bis ins Detail durchdachter Architektur widmet sie sich in einem Buch – ein seltener Einblick hinter die heute meist gesperrten Tore dieser „demokratischen Antwort“ auf den Ostberliner Palast der Republik.

Die besonderen Seiten des sozialen Wohnungsbaus fängt Pfeifer weiterhin ein. Jüngst dokumentierte sie die Architektur des US-Amerikaners Herman Jessor. Der hat im 20. Jahrhundert wie kaum ein anderer das Bild der Weltstadt New York geprägt.

Über dessen riesige genossenschaftliche Wohnkomplexe wie Co-op City in der Bronx für 40.000 Be­woh­ne­r*in­nen und Rochdale in Queens für 25.000 Be­woh­ne­r*in­nen wird aber angesichts der Manhattaner Wolkenkratzer und Repräsentationsbauten allzu selten gesprochen. Heuer arbeitet sie von ihrer Wohnung aus an weiteren architekturfotografischen Projekten. Wo sich die Wohnung befindet? In Alterlaa.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Architektur #Biennale Venedig #Venedig #Wien
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Portrait von Nikolaus Kuhnert

Nikolaus Kuhnert ist tot

Architekt und Aufklärer

Nikolaus Kuhnert wurde von den 68ern geprägt. Der Mitherausgeber der Zeitschrift ARCH+ war ein streitbarer Gegner neohistorischen Bauens. Ein Nachruf.
Von Anh-Linh Ngo
Eine Wiese im Schloßgarten. Auf ihr steht ein Bauzaun mit einer Arbeit von Stefan Marx: diese zeigt das Wort "Heaven"

Kunstbiennale an der Nordsee

Sich gegen den Rhododendron behaupten

In diesem Sommer findet die zweite Ausgabe der Ostfriesland Biennale statt. Was kann die bildende Kunst auf dem platten Land?
Von Hilka Dirks
Eine moderne Konstruktion vor einem alten Gebäude

Architekturbiennale in Venedig

Die Intelligenz nachwachsender Baustoffe

Können Technik und nachhaltige Produkte leisten, was Politiker nicht hinkriegen: die Klimakrise lösen? Das fragt die Architekturbiennale in Venedig.
Von Sophie Jung

10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole
Mehr erfahren

0 Kommentare

meistkommentiert

1

Robert Habeck tritt ab

„Ich will nicht wie ein Gespenst über die Flure laufen“

2

Kritik am Selbstbestimmungsgesetz

Kalkulierter Angriff

3

Krise Polen-Ukraine

Wer soll Polen dann noch helfen?

4

Bürgermeisterwahl in Ludwigshafen

Eine demokratische Farce

5

Habeck gibt Bundestagsmandat ab

Her mit der neuen Idee

6

Tricksereien in der Navigationssoftware

Anti-Auto-Aktion auf Google Maps