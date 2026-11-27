„Wie läuft’s mit dem Buch?“ Das wird Miguel Martinez im Laufe des Abends öfter gefragt. Viele Gäste in der Kneipe, in der das Gespräch stattfindet, kennen ihn. Martinez steht bei linken Veranstaltungen in Hamburg als Moderator und als Macher der Veranstaltungsreihe „Rock & Wrestling“ auf der Bühne und betreibt den Instagram-Account antifascist_logo_archive mit mehr als 200.000 Follower:innen. Seit 2018 postet er da Varianten des Antifa-Logos.

taz: Herr Martinez, wie kam es zur Gründung des Archivs?

Miguel Martinez: Ich fotografiere das Logo schon seit Langem. Irgendwann ist mir aufgefallen, wie viele Variationen es davon gibt und wie einfallsreich diese gestaltet sind. Da habe ich gemerkt, dass es sinnvoll wäre, mein Material zu archivieren und zu teilen. Auch wenn der Konzern dahinter scheiße ist, fand ich Instagram aus internationaler Perspektive dafür am geeignetsten.

taz: Sie beschreiben die Initiative als „Archiv, das Variationen des Antifa-Logos sammelt“. Geschieht die Arbeit also unabhängig von Ihrer politischen Einstellung?

Martinez: Es war von Anfang an mein Anspruch, die Tätigkeit wissenschaftlich anzugehen und wie ein linkes Archiv zu behandeln. Das heißt, fast alles, was von links kommt, stelle ich auch online. Unabhängig von meiner eigenen politischen Meinung, denn um die und um mich geht es hier nicht. Logos, die von Nazis kommen, poste ich natürlich nicht, speichere sie aber trotzdem ab.

Das Buch Das Logo Das Antifa-Logo entstand in den frühen 1930ern als Signet der KPD. Es zeigte zwei nach rechts wehende rote Flaggen, die für die Einheit von Kommunismus und Sozialismus gegen den Faschismus standen. In den 1980ern erarbeite der Antifaschist Bernd Langer eine neue Variante. Sie ist heute noch verbreitet. Eine schwarze Flagge als Symbol für den Anarchismus und eine rote Flagge, beide nach links wehend. Das Buch Antifascist_Logo_Archive (Miguel Martinez/Andreas Hohmann) Hrsg: Antifa-Logo-Archiv. Sticker, Memes, Popkultur, Subversion. Dietz-Verlag, Berlin 2026. 520 Seiten, 30 Euro

taz: Wie viel Zeit stecken Sie in die Archivierung?

Martinez: Rund zehn Stunden pro Woche. Vieles von dem, was mir zugespielt wird oder was ich selbst fotografiere, steht noch nicht online. Mittlerweile habe ich etwa 25.000 Logos auf einer Festplatte. Eigentlich auf zwei Festplatten. Doppelt gesichert und an unterschiedlichen Orten untergebracht, damit nichts verloren geht.

taz: 3.000 Logos sind nun im Buch zu sehen. Wie wurde die Auswahl getroffen?

Martinez: Da ich extrem langsam beim Sortieren bin, hat Mitherausgeber Andreas Homann die Sichtung übernommen. Er hatte auch die Idee zum Buch und hat sie beim Dietz-Verlag vorgeschlagen.

Im Interview: Miguel Martinez Das Buch: Antifascist_Logo_Archive (Miguel Martinez/Andreas Hohmann) Hrsg: „Antifa-Logo-Archiv. Sticker, Memes, Popkultur, Subversion“. Dietz-Verlag, Berlin 2026, 520 Seiten, 30 Euro Das Logo: Das Antifa-Logo entstand in den frühen 1930ern als Signet der KPD. Es zeigte zwei nach rechts wehende rote Flaggen, die für die Einheit von Kommunismus und Sozialismus gegen den Faschismus standen. In den 1980ern erarbeite der Antifaschist Bernd Langer eine neue Variante. Sie ist heute noch verbreitet. Eine schwarze Flagge, als Symbol für den Anarchismus und eine rote Flagge, beide nach links wehend.

taz: Was bedeutet das Antifa-Logo für Sie persönlich?

Martinez: Schon das Originallogo vereinte Sozialismus mit Kommunismus und damit zwei linke Strömungen, die sich gerne mal in die Haare bekommen, die aber, wenn es um den Kampf gegen den Faschismus geht, an einem Strang ziehen. Das finde ich sehr wichtig, besonders heute, wo alles so krass eskaliert und es auch in der linken Szene nur noch um Unterschiede zu gehen scheint. Daran sollte man viel öfter denken, dass dieses Logo und auch die antifaschistische Aktion schon seit 100 Jahren bestehen. Das Logo war ein Versuch, zwei Denkbewegungen zu vereinen für etwas Gutes.

taz: Gibt es denn auf bestimmte Weise gestaltete Antifa-Logos, die Ihnen ästhetisch näher liegen als andere?

Martinez: Der Künstler Stefan Marx hat mal eine Zeichnung von einem meiner Charaktere bei „Rock und Wrestling“ gezeichnet. Die mag ich sehr. Generell gibt es jede Menge Logos, die mir sehr gefallen. Für das Buch soll ich gerade auch einen Favoriten heraussuchen, was mir sehr schwerfällt.

taz: Gibt es abgesehen davon spezielle Stilrichtungen und Themenfelder des Logos, die Sie favorisieren?

Martinez: Für mich gibt es zwei Gruppen, deren Logos ich gelungen finde. Zum einen sind das Völker ohne Nationalgrenzen, wie zum Beispiel Roma und Sinti, Sámi in Skandinavien oder mehrere Urvölker. Vor allem aus Südamerika oder der südlichen Sahara. Ich weiß nicht, warum mir die liegen, vielleicht weil ich selber Migra bin. Die schönste Flagge ist für mich übrigens die Wiphala. Sie repräsentiert verschiedene indigene Völker in Bolivien, Ecuador, Peru, Chile und Argentinien.

taz: Kamen Sie durch das Archiv auf diese Flagge?

Martinez: Ja, genau! Durch das Archiv habe ich sowieso jede Menge gelernt. Über die Geschichte der Antifa und des Logos selbst, aber auch über vergangene und aktuelle Protestbewegungen auf der ganzen Welt. Immer dann, wenn ich einen Sticker nicht verstehe, frage ich bei denjenigen nach, die ihn mir geschickt haben. Wenn ich irgendwo unterwegs einen sehe, recherchiere ich selbst.

taz: Wie treffen Sie die Entscheidung, was direkt gepostet wird und was in die Warteschlange wandert?

Martinez: Ich poste solche Logos zeitnah, die aktuellen politischen Bezug haben. In letzter Zeit kamen sie oft aus Frankreich. Zunächst ging es um rassistische Cops in Carcassonne. Aufnahmen ihrer Bodycams waren veröffentlicht worden, und darauf sind Forderungen nach bewaffnetem Widerstand zu hören, ebenso wie Verschwörungstheorien, rassistische Hetze und Sexismus. Aus Frankreich erreichen uns auch Sticker zur lokalen Partyszene. Illegale Raves werden dort immer wieder von der Polizei aufgelöst und verboten. Für viele junge Menschen in der Pampa sind es die einzigen zugänglichen Orte. Vor allem aus finanziellen Gründen. Zudem werden Partys und Gäste von Rechten wie dem Rassemblement National kriminalisiert. Manchmal gibt es aber auch Sticker, über deren Inhalt man lachen kann. Als Bolsonaro in Brasilien mit einem Bagger umgekippt ist oder als bei einer Militärparade in Frankreich ein Armee-Fallschirmspringer direkt vor einem König in einer Laterne hängen geblieben ist. Ich liebe es, wenn so was sofort zum Sticker wird und bei mir landet.

taz: Ist die Sticker-Ästhetik Moden unterworfen?

Martinez: Zunächst gab es krasse Unterschiede in der Darstellung zwischen Ländern und Kontinenten. Inzwischen gleicht sich alles mehr an. Lokalpatriotismus wie „Meine Stadt ist Antifa“ oder, noch kleinteiliger, „Mein Viertel ist Antifa“ sind häufig vertreten. Etwas rückläufig dagegen „Mein Fußballverein ist Antifa“. Wobei lokale Themen in Lateinamerika oft eine größere Rolle spielen. Generell beziehen sich Sticker häufig auf das politische Zeitgeschehen.

taz: Gibt es abseits davon weitere Trends?

Martinez: Tiere, vor allem Hunde und Katzen, tauchen oft auf. Allerdings bin ich mir manchmal unsicher, wie wichtig es für die Nachwelt ist, ob dein Hund oder deine Katze Antifa sind. Jedem Tierchen sein Pläsierchen. Ich habe bis jetzt noch keine Giraffe gesprochen, die sich politisch fühlt.

taz: Was die Zukunft des Archivs angeht, schwebt Ihnen da etwas vor?

Martinez: Irgendwann hätte ich gerne einen echten physischen Raum im Viertel, in dem ich die Sticker ausstellen und aufbewahren kann.