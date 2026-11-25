Mehrere Linken-Abgeordnete aus dem antiisraelischen Spektrum haben am Mittwochmorgen versucht, ein Frühstück mit dem ehemaligen Mossad-Chef David Barnea im Bundestag zu blockieren. Die Veranstaltung fand unter Schirmherrschaft des Vizevorsitzenden der Grünen-Fraktion, Konstantin von Notz, statt, was im Vorfeld für teils scharfe Kritik auch aus dessen eigener Fraktion gesorgt hatte.

Die Störaktion der Linken, an der unter anderem die hessische Parteichefin Desiree Becker und die Vanessa-Emde-Unterstützerin Tamara Mazzi beteiligt waren, wird wohl ein Nachspiel haben. Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) kündigte an, den Vorfall im Ältestenrat zu besprechen.

Verschiedene Augenzeugen und Beteiligte beschrieben das Geschehen der taz weitgehend übereinstimmend. Demnach hatten mehrere Linken-Abgeordnete kurz vor Beginn des Frühstücks versucht, den Zugang zu dem Sitzungssaal zu blockieren. Weil nicht alle Türen verstellt wurden, gelangten die Gäste dennoch in den Raum.

Später störte ein Mann den Verlauf der Veranstaltung durch laute Zwischenrufe, er wurde durch die Bundestagspolizei aus dem Saal gebracht. Videos des Journalisten Hanno Hauenstein zeigen, wie Anzugträger den laut brüllenden Mann aus dem Saal schleifen. Nach taz-Informationen handelte es sich bei ihm um einen jüdischen Aktivisten und Wissenschaftler. Inwiefern er zur Gruppe der Abgeordneten gehörte, ist unklar.

Strafanzeige wegen Kriegsverbrechen

Lizzy Schubert sitzt für die Linke im Bundestag und war an der Blockade beteiligt. Gegenüber der taz nennt Schubert die Aktion „legitim“ und weist die Kritik daran zurück: „Das Problem ist nicht die Blockade, sondern dass ein mutmaßlicher Kriegsverbrecher zum Frühstück in den Bundestag eingeladen wird.“ Das Argument, der Austausch mit dem Mossad sei aus Sicherheitsgründen nötig, nennt Schubert „nicht nachvollziehbar“. Es sei zwar zu begrüßen, dass sich einzelne Grünen-Abgeordnete kritisch zu der Veranstaltung geäußert hatten, es brauche aber eine deutliche Abgrenzung auch von der Fraktionsführung.

Der Schirmherr des umstrittenen Frühstücks, Konstantin von Notz, wollte sich auf Anfrage am Mittwoch nicht zu den Erignissen äußern. Letzte Woche hatte er der taz gesagt: „Die israelischen Nachrichtendienste sind enge Partner der deutschen Sicherheitsbehörden, gerade auch von Bundesnachrichtendienst und Bundesamt für Verfassungsschutz.“ Die Kooperation mit dem Mossad sei deshalb „wichtig und wertvoll, auch für die Sicherheit in Deutschland“.

Andere Grüne hatten deutliche Kritik an der Veranstaltung geäußert. So hatte der Abgeordnete Kassem Taher Saleh der taz vergangene Woche gesagt, das Frühstück widerspreche „den Werten unserer Partei“. Und am Dienstagabend schrieb die Abgeordnete Luise Amtsberg auf Instagram, sie halte das Treffen „in der gewählten Form für falsch“.

Es sei zwar, so Amtsberg weiter, Kernaufgabe von Abgeordneten, das Gespräch auch mit kritisch gesehenen Akteuren zu suchen, das Frühstück sei aber „nicht der richtige Rahmen, um der notwendigen Kritik an der Auslandstätigkeit des Mossad insbesondere im Libanon Ausdruck zu verleihen“. Amtsberg betonte, dass die Veranstaltung nicht auf die Grünen-Fraktion zurückgehe, sondern allein in der Verantwortung von Notz’ liege.

Barnea war bis Frühling dieses Jahres Chef des israelischen Auslandsgeheimdiensts und arbeitet seitdem für einen Drohnenhersteller. In seine Zeit als Geheimdienstler fielen der brutale Terrorangriff der Hamas auf Israel mit rund 1.200 Toten sowie Hunderten Geiselnahmen und die anschließenden Kriege Israels gegen Hamas, Hisbollah und Iran.

Barnea war unter anderem für den Angriff verantwortlich, den der Mossad 2024 mit präparierten Pagern auf Mitglieder der Hisbollah im Libanon ausführte. Den Israelis war es gelungen, die Beschaffungslinien der Terroristen zu infiltrieren und elektrische Geräte mit Sprengsätzen zu versehen.

Als der Mossad die Sprengsätze am 17. und 18. September 2024 zündete, starben laut libanesischem Gesundheitsministerium rund 40 Personen, etwa 3.000 weitere wurden teils schwer verletzt. Bei dem Großteil davon handelte es sich um Hisbollah-Mitglieder, allerdings waren auch Zivilisten unter den Opfern, wie viele, ist unklar. Der UN-Menschenrechtskommissar und viele Menschenrechtsorganisationen werten die Aktion als illegal und als mögliches Kriegsverbrechen. Tatsächlich verbietet das Völkerrecht es, Sprengsätze als harmlose Gegenstände zu tarnen.

In der vergangenen Woche hatte die Menschenrechtsorganisation European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) Strafanzeige gegen Barnea beim Generalbundesanwalt eingereicht. Konsequenzen hatte das bislang nicht.

Eingeladen wurde Barnea nicht durch von Notz, der nur die Schirmherrschaft übernahm, sondern von der Lobbyorganisation Nahost-Friedensforum (Naffo). Der Verein vertritt Positionen ähnlich denen der rechten israelischen Regierung von Benjamin Netanjahu.