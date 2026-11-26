D ass ein dumpfes Wummern aus dem stillgelegten Heizkraftwerk in Berlin-Mitte dröhnt, ist eigentlich nichts Außergewöhnliches. Das DDR-Gebäude ist eine der bekanntesten Adressen für Techno in der Stadt: Im Keller residiert der legendäre Tresor; es beherbergt zudem einen weiteren Club und einen Plattenladen. Das Kraftwerk selbst dient als Location für Ausstellungen und Konzerte, etwa das Festival Berlin Atonal.

Aber an einem Mittwoch Mitte November ist abgesehen von der Beschallung nichts wie sonst: Die Gäste tragen Flecktarn oder Anzug, am Eingang stehen keine Türsteher, sondern Wachleute mit Spürhunden und Militärfahrzeugen. Es ist ein martialisches Spektakel, das Berlins Clubszene aufwühlt. Was davon bleibt: wütendes Partyvolk, entsetzte DJs und ein massiver Imageschaden für das Kraftwerk.

Was ist passiert? Das Münchner Rüstungs-Start-up Helsing hat im Kraftwerk sein System zur Zielerfassung mithilfe von künstlicher Intelligenz (KI) vorgestellt: „Clarity“. Die Software soll Daten von Drohnen, Satelliten und Sensoren verarbeiten, daraufhin Ziele vorschlagen und die geeignete Waffe – oder, wie Helsing es lieber nennt, ein „Wirkmittel“ – empfehlen.

Dafür wurde das Kraftwerk auch von innen, sagen wir mal, umdekoriert. Zwischen den Säulen der riesigen Turbinenhalle hingen Drohnen, ringsum strahlten Projektoren Videos an die massiven Betonwände. Darauf zu sehen: Luftbilder, Explosionen und Soldaten in Hollywoodästhetik. Dazu gab es Häppchen, angerichtet auf Kisten, in denen sonst Kamikazedrohnen in die Ukraine verschickt werden.

Mit „Clarity“ will Helsing dem umstrittenen US-Unternehmen Palantir Konkurrenz machen. „Künstliche Intelligenz zum Schutz unserer Demokratien“ will man liefern. Zuletzt legten Recherchen allerdings eher die Grausamkeit von automatisierter Kriegsführung offen. Etwa hat die Palantir-Software „Maven“ die Bombardierung einer Mädchenschule in Iran vorgeschlagen – 168 Menschen wurden getötet. Und ein KI-Programm des israelischen Militärs stuft Zehntausende Menschen in Gaza als legitime Ziele ein.

Das Kraftwerk steht in der Kritik

Die Empörung in Berlin richtet sich nun aber weniger gegen die neue Kriegs-KI made in Germany, sondern gegen das Kraftwerk, das sich die Show sicherlich gut hat bezahlen lassen. Mittlerweile hat der Betreiber einen „schwerwiegenden Fehler“ eingeräumt und versprochen, die Einnahmen zu spenden.

Das sollte aber nicht der Schlusspunkt sein. Denn der Skandal bietet eigentlich die Gelegenheit, über zwei größere Phänomene zu diskutieren: die Kommerzialisierung in der Clubszene und die Militarisierung. Zum einen müssen Clubs schon länger auf Firmenevents zurückgreifen, um Einnahmen zu generieren. Zum anderen schwenkt die Wirtschaft immer mehr auf Rüstung um. Da war es nur eine Frage der Zeit, bis beides zusammengeht. Ist das also einfach die neue Welt, in der wir leben?

Nein. Die Kritik am Helsing-Event wird zwar teilweise mit dem Argument abgeschmettert, einen Friede-Freude-Eierkuchen-Pazifismus könne sich die Clubszene nicht mehr leisten. Doch das Spektakel im Kraftwerk hat nichts damit zu tun, sich einer neuen Wirklichkeit zu stellen. Stattdessen verwandeln sich realer Krieg, Tod und Leid in ein cooles Event. In hippem Ambiente fantasiert Helsing von „sauberer“ Kriegsführung, bei der niemand mehr „Drecksarbeit“ machen müsse.

Ein Trugschluss. Denn genau diese Distanz, die KI-Systeme erschaffen, führt dazu, dass ungehemmter zugeschlagen wird. Bald auch dank Software aus Deutschland. Dafür muss sich keine Kultureinrichtung verkaufen.