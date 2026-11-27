Zwei Monate. So lange dauert es auch bei einem – aus Sicht der beteiligten Parteien – bestmöglichen Verlauf, bis Elif Eralp in Berlin erste linke Regierende Bürgermeisterin sein könnte. Nach dem Fraktionsausschluss der Linken-Abgeordneten Vanessa Emde, die das Existenzrecht Israels verneint, richtet sich der Blick nun tatsächlich wieder auf den Tag, an dem Eralp Regierungschefin einer rot-grün-roten Koalition werden könnte: am 28. Januar, wenn es schnell läuft, oder mit einer Sondersitzung des Parlaments sogar schon eine Woche früher.

Ohne den Fraktionsausschluss von Emde hätten weder die Grünen und noch weniger die SPD mit der Linkspartei koalieren wollen. Auch für den Fall weiterer als antisemitisch empfundener Äußerungen sagte SPD-Landeschef Steffen Krach am Mittwoch: „Dann wird es wieder Ausschlüsse geben, das ist klar vereinbart.“

14 Facharbeitsgruppen haben seit Anfang November über alle Bereiche der Berliner Landespolitik, von Wohnen über Kultur und Verkehr, verhandelt. Der entscheidende Schritt ist, daraus einen stimmigen Koalitionsvertrag zu machen. Diese Aufgabe wird ab dem 1. Dezember der sogenannten Dachgruppe vorbehalten sein, einem 24-köpfigen Gremium mit allen Partei- und Fraktionschefs.

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Bis Weihnachten, und wenn nötig auch über die Feiertage sollen sie ausverhandeln, was bei extrem leeren Kassen möglich ist, ohne zahlreiche Wahlversprechen wieder einkassieren zu müssen. Denn im Berliner Landeshaushalt fehlen ab dem Jahr 2028 fast 5 Milliarden Euro, was rund ein Achtel des gesamten Haushalts ausmacht.

Das bedeutet, dass auch die Linkspartei womöglich nicht um Kürzungen bei den Sozialausgaben herumkäme – was der Basis nicht leicht zu vermitteln wäre. Über einen Koalitionseintritt entscheidet bei der Linkspartei die Basis, bei SPD und Grünen ebenfalls.

Während bei den Grünen ein deutliches Ja zu erwarten ist, wirkt die Lage bei Linkspartei und SPD weniger klar. Teile des binnen zwei Jahren sprunghaft von knapp 8.000 auf rund 20.000 Mitglieder gewachsenen Linken-Landesverbands könnten sich wegen des Ausschlusses von Emde und drohender Haushaltskürzungen verärgert zeigen. Ihnen wird die Parteiführung Anfang Januar deutliche Vorteile eines Koalitionsvertrags präsentieren müssen.

Bei der SPD wiederum stemmt sich in einem bundesweit so noch nicht erlebten Szenario das bekannteste Gesicht des Berliner Landesverbands als amtierende Ministerin gegen ein rot-grün-rotes Bündnis. Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey mag wegen antisemitischer Tendenzen, Verbindungen zur organisierten Kriminalität und auch einem eher ablehnenden Verhältnis zur Polizei nicht mit der Linkspartei koalieren.

Giffey schwebt eine links-grüne Minderheitsregierung vor, ohne die SPD. „Dann sollen Linke und Grüne in einer Minderheitsregierung eben zeigen, welche Versprechen sie wirklich halten können“, sagte Giffey jüngst im taz-Interview. Ob sie mit ihrer Argumentation Erfolg hat, wird sich Mitte Januar zeigen, wenn das über zwei Wochen laufende digitale SPD-Mitgliedervotum endet.

Noch nicht fest terminiert, aber für den gleichen Zeitraum anvisiert ist der Mitgliederentscheid bei der Linkspartei. Die Grünen erheben online nur ein sogenanntes Meinungsbild und entscheiden – Stand jetzt – offiziell bei einer Landesdelegiertenkonferenz am 16. Januar. Dieser Parteitag ist nach dem Selbstverständnis der Berliner Grünen – „Basis ist Boss“ – klar angehalten, das Onlinevotum zu übernehmen.

Gibt es bei allen drei Parteien Zustimmung, wäre der Einzug von Elif Eralp ins Rote Rathaus, die Berliner Regierungszentrale, in zweifacher Hinsicht eine Premiere: Noch nie besetzte die Linkspartei dort den Spitzenposten. Und es gab noch nie jemanden mit Migrationsgeschichte in diesem Amt.