ADAC kritisiert RaststättenSchlechte Ladeinfrastruktur für E-Autos an den Autobahnen

Zu wenig Schnellladesäulen, oft kaputte Anlagen, undurchsichtige Bezahlsysteme: Laut Automobilclub gibt es vielfach mangelhafte Ladebedingungen.

Ein stilisiertes Elektroauto mit Ladestecker
Hinweis-Icon auf eine E-Ladestation in einem Parkhaus in Freiburg, Baden-Württemberg Foto: Winfried Rothermel/imago
Bernward Janzing

Von

Bernward Janzing

Die Ladebedingungen für E-Autos an den deutschen Autobahnen sind häufig mangelhaft. Zu diesem Ergebnis kommt eine am Dienstag vorgestellte Erhebung des Allgemeinen Deutschen Automobil-Clubs (ADAC).

Er bemängelt, dass an 22 Prozent der 50 untersuchten Standorte nur langsame Säulen mit einer Ladeleistung von bis zu 50 Kilowatt stehen. Nur ein Viertel der Anlagen mit einer Ladeleistung von mindestens 150 Kilowatt verfüge über 10 oder mehr Ladepunkte und damit über ein „zahlenmäßig ausreichendes Angebot“. Bei knapp einem Drittel der Anlagen hätten die Tester mindestens einen defekten Ladepunkt vorgefunden.

Der ADAC kritisiert auch „undurchsichtige Bezahlmodalitäten“. Nur bei gut der Hälfte der untersuchten Anlagen war die Bezahlung direkt an der Ladesäule via Kartenlesegerät möglich statt etwa über ein Abo bei einem Anbieter. Problematisch sei auch die mangelnde Preistransparenz: Zwar werde der Preis pro Kilowattstunde an fast allen Anlagen mit Ladepunkten von 150 Kilowatt und mehr vor dem Laden angezeigt, der Endpreis hingegen werde nur an 16 Anlagen präsentiert – das sei „undenkbar an der Tankstelle“.

Zeitgleich stellte am Dienstag auch der Thinktank Agora Verkehrswende eine Studie zum sogenannten bidirektionalen Laden vor. So nennt man es, wenn der auf die Autobatterie geladene Strom nicht zum Autofahren genutzt wird, sondern stattdessen zurück ins Stromnetz oder ins eigene Hausnetz zum Selbstverbrauch gespeist.

Bis zu 500 Euro jährlich mit dem E-Auto einnehmen

Agora rechnet vor, dass sich durch den Stromeinkauf zu billigen Zeiten und den Verkauf zu teuren Zeiten mit einem Fahrzeug Gewinne von „bis zu 500 Euro pro Jahr“ realisieren ließen. Damit das möglich werde, müssten aber die Netzentgelte für zwischengespeicherten Strom gesenkt werden – ähnlich den reduzierten Entgelten beim Strom für Wärmepumpen.

Bidirektionales Laden, so Agora, könne „einen wichtigen Beitrag“ dazu leisten, „die schwankende Einspeisung aus Wind- und Solarenergie auszugleichen und die Netzstabilität zu sichern“.

Bisher freilich ist das noch Theorie, denn die aktuellen dynamischen Stromtarife am Markt bilden nicht die lokale Netzsituation ab, sondern nur die deutschlandweite Versorgungslage. Daher kann die Reaktion auf Preissignale dem Gesamtsystem aktuell sogar schaden.

Themen #Klimawandel #E-Autos #Elektromobilität #Verkehrswende
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Ein Strassenschild mit Fahrrad, dahinter der Fernsehturm
ADAC-Mobilitätsindex Verkehr macht kaum Fortschritte

Weniger CO₂, mehr Sicherheit: Der Verkehrssektor in Deutschland wird nachhaltig – allerdings sehr langsam.

Von Nanja Boenisch
Auf einem Parkplatz ist das Symbol eines Ladesteckers an einem Kabel markiert. Ein gelbes Ladekabel hängt knapp über dem Boden. Ein Teil der Markierung auf dem Parkplatz wird von einem Auto verdeckt, ein kleiner Teil der glänzenden Karosserie ist mit auf dem Foto.
Verbraucherschützer übers E-Auto-Laden „Nachts nicht umparken zu müssen, ist sinnvoll“

Das Bundesverkehrsministerium will den Ausbau der Ladeinfrastruktur fördern. Gregor Kolbe von der Verbraucherzentrale erklärt, was die Pläne bringen.

Interview von Nanja Boenisch
X-Ray Scan von einem Auto
Marktlücke E-Auto-Werkstatt Keine Angst vorm Starkstrom

Nur wenige Werkstätten reparieren auch E-Autos – ein Problem für Kunden, aber auch eine Marktnische. Besuch bei einer Werkstatt, die sich darin heimisch macht.

Von Steve Przybilla

klimawandel

Industrielandschaft im Sonnenuntergang
Emissionseinsparungen bis 2040 EU-Umweltminister einigen sich auf abgeschwächtes Klimaziel

Nach mehr als 18-stündigen Verhandlungen verständigten sich die EU-Umweltminister am frühen Mittwochmorgen. Die Einigung muss noch formell beschlossen werden.

5.11.2025

Eine Frau steht an einem Rednerpult
EU vs. Klimakrise Wie der Green Deal zu scheitern droht

Am 13. November entscheiden EU-Finanzminister über die künftige Energie-Steuerpolitik. Doch die droht in alten Strukturen steckenzubleiben.

Von Ingwar Perowanowitsch

5.11.2025

Zwei Personen vor einem smogverhangenen Panorama
Emissions Gap Report Das Prinzip Hoffnung

Nie wurde mehr Kohlenstoffidioxid in die Atmosphäre geblasen. Ein UN-Report lässt kaum Hoffnung auf die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels.

Von Nick Reimer

4.11.2025

